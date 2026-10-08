Joe Manganiello, acuzații grave la adresa fostei sale soții, Sofía Vergara. Ce dezvăluiri face actorul despre căsnicia lor

Joe Manganiello a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre fosta sa soție, Sofía Vergara, și a prezentat o altă versiune a evenimentelor care au dus la despărțirea lor.

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  de  ELLE
Joe Manganiello, acuzații grave la adresa fostei sale soții, Sofía Vergara. Ce dezvăluiri face actorul despre căsnicia lor

Joe Manganiello face dezvăluiri neașteptate despre căsnicia sa cu Sofía Vergara și despre problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat timp de șapte ani. În volumul său de memorii, „Bloodlines”, care urmează să fie lansat pe 13 octombrie, actorul susține că fosta sa soție nu i-a oferit sprijinul de care avea nevoie în perioada în care se lupta cu o boală autoimună care i-a pus viața în pericol.

Potrivit fragmentelor din carte publicate de People, Joe Manganiello povestește că Sofía Vergara refuza să îl îmbrățișeze chiar și atunci când o implora să o facă. Actorul susține, de asemenea, că aceasta îl „ridiculiza” din cauza câinelui său, Bubbles, care cântărea aproximativ 2,3 kilograme și pe care l-a adoptat în 2019, într-un moment extrem de dificil al vieții sale, când se gândea să se sinucidă.

„A trebuit să renunț la arma mea pentru că mă gândeam încontinuu la asta, iar apoi a apărut câinele”, mărturisește actorul din True Blood. „Am trecut de la a fi pacient la a avea eu grijă de cineva.”

În cartea sa, Manganiello vorbește și despre adevăratele motive care, din perspectiva lui, au dus la divorțul de Sofía Vergara. Actorul contestă declarațiile făcute anterior de fosta sa soție, potrivit cărora diferențele de opinie privind posibilitatea de a avea copii ar fi reprezentat principalul motiv al separării.

În 2024, într-un interviu acordat publicației El País, Vergara explica de ce relația lor s-a încheiat după șapte ani de căsnicie.

„Căsnicia mea s-a destrămat pentru că soțul meu era mai tânăr, își dorea copii, iar eu nu voiam să fiu o mamă în vârstă”, declara actrița. „Consider că nu ar fi corect față de copil.”

Vedeta din Modern Family, care are deja un fiu, Manolo Gonzalez Vergara, în vârstă de 34 de ani, din prima căsnicie, cu Joe Gonzalez, preciza atunci că nu își mai dorește să devină mamă.

Joe Manganiello prezintă însă o altă versiune a situației. Potrivit actorului, după mai multe încercări nereușite de fertilizare in vitro, el și Vergara au început să ia în considerare posibilitatea de a apela la donatoare de ovule. Problemele sale de sănătate l-au determinat însă să renunțe la ideea de a avea un copil, de teamă că ar putea muri și și-ar lăsa soția să crească singură un copil „care nu era biologic al ei”.

Actorul explică faptul că dorința de a clarifica informațiile apărute în presă despre divorțul său a fost unul dintre motivele pentru care a decis să își publice memoriile.

„S-au spus și s-au publicat despre mine lucruri care nu erau adevărate”, afirmă el.

Într-un interviu acordat recent publicației People, Joe Manganiello a vorbit pe larg și despre problemele medicale care i-au afectat viața timp de șapte ani. Primele simptome au apărut la scurt timp după nunta sa cu Sofía Vergara, care a avut loc în 2015. Actorul a început să se confrunte cu dureri abdominale atât de puternice încât uneori nu putea să meargă, erupții cutanate însoțite de vezicule, dureri de cap, oboseală accentuată și sângerări rectale.

„Mă simțeam din ce în ce mai rău”, își amintește el.

În anii care au urmat, starea sa de sănătate s-a deteriorat considerabil. Manganiello a slăbit aproximativ 27 de kilograme, a fost supus mai multor colonoscopii și, în 2016, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, în timpul căreia medicii i-au îndepărtat o parte din intestin. În urma operației, actorul a fost nevoit să folosească o pungă de stomă.

„Mi s-a întâmplat mie, este adevărul și am toate cicatricile care o dovedesc”, a declarat el pentru People.

Manganiello povestește că, după ce tratamentele medicamentoase nu au avut efectele așteptate, a apelat la un șaman din Santa Monica. Acesta i-ar fi spus că problemele sale de sănătate aveau legătură cu traumele transmise în familia sa de-a lungul generațiilor, printre care pierderea unor strămoși în timpul genocidului armean și lupta bunicii sale cu lupusul. Actorul consideră că această experiență a contribuit la recuperarea sa, deși o asemenea explicație a bolii nu este susținută de dovezi medicale.

În prezent, starul din Spider-Man spune că nu mai prezintă simptome și nu mai urmează niciun tratament medicamentos. El a trecut și printr-o nouă intervenție chirurgicală, în urma căreia medicii i-au reconectat tractul digestiv.

După experiențele dificile din ultimii ani, Manganiello privește cu mai mult optimism spre viitor. Actorul a vorbit pentru People și despre relația cu actuala sa logodnică, Caitlin O’Connor, căreia îi este recunoscător pentru sprijinul oferit. Cei doi iau în considerare inclusiv posibilitatea de a avea copii împreună.

„Dacă asta îmi este menit”, a spus actorul, referindu-se la perspectiva de a deveni tată. „Timp de șapte ani am crezut că voi muri săptămâna următoare. Acum, lumea mi s-a deschis din nou.”

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Foto: Getty Images

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