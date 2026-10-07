Halle Berry, noi declarații după ce a fost acuzată că și-ar fi abuzat fiul: „Sunt o victimă a violenței domestice”

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Halle Berry a răspuns acuzațiilor formulate de fostul ei soț, Olivier Martinez, care susține că actrița ar fi avut un comportament violent față de fiul lor, Maceo, în vârstă de 13 ani. În documentele depuse recent în instanță, vedeta neagă acuzațiile și vorbește despre propria experiență ca victimă a violenței domestice.

Potrivit PEOPLE, conflictul dintre foștii soți a escaladat săptămâna trecută, când Olivier Martinez a solicitat custodia exclusivă a fiului lor. Actorul susține că Halle Berry, tot în vârstă de 60 de ani, l-ar fi „abuzat fizic” pe Maceo în timpul unui incident petrecut sâmbătă, 26 septembrie. În documentele depuse în instanță, acesta a făcut referire și la „alte cazuri de abuz” care ar fi avut loc în ultimii ani.

Joi, 1 octombrie, Martinez a obținut un ordin temporar de restricție împotriva fostei sale soții, măsură care a modificat temporar acordul privind custodia copilului, relatează PEOPLE. Ulterior, Berry a solicitat instanței restabilirea acordului de custodie comună, în proporție de 50/50. Acesta fusese stabilit în august 2023, odată cu finalizarea divorțului celor doi.

Într-o declarație depusă luni, 5 octombrie, și obținută de PEOPLE, Halle Berry a respins categoric acuzațiile fostului ei soț.

„Nu l-am abuzat niciodată pe Maceo, nici fizic, nici emoțional și nici în vreun alt mod. Sunt o victimă a violenței domestice și ajut victimele violenței domestice”, a declarat actrița.

„Nu sunt o persoană care recurge la violență. Nu i-aș face niciodată rău copilului nostru”, a adăugat ea.

De-a lungul timpului, Halle Berry a vorbit public despre experiențele sale legate de violența domestică. Actrița a povestit că a fost expusă unui astfel de comportament în familie în perioada copilăriei, dar și într-o relație pe care a avut-o la maturitate. Berry nu a dezvăluit însă public identitatea fostului partener la care s-a referit.

Halle Berry prezintă propria versiune asupra incidentului din 26 septembrie

Potrivit PEOPLE, actrița din „Monster’s Ball” contestă și relatarea lui Olivier Martinez despre ceea ce s-ar fi întâmplat în seara de 26 septembrie.

Martinez susține că Berry s-ar fi enervat pe Maceo, în timp ce acesta se juca un joc de realitate virtuală. Potrivit afirmațiilor lui, actrița și-ar fi prins fiul cu brațul în jurul gâtului și l-ar fi sufocat.

Halle Berry neagă acuzația. Conform PEOPLE, actrița a prezentat instanței o înregistrare video despre care susține că „contrazice în mod direct” relatarea lui Martinez, precum și o serie de mesaje schimbate între cei doi foști soți.

„Mesajele mele către Olivier reflectă cât de afectată eram după ce Maceo a devenit agresiv fizic cu mine, nu vreun comportament fizic al meu față de Maceo”, a scris Berry în declarația depusă în instanță.

Actrița a explicat că a intrat în camera fiului ei pentru a-i spune că era timpul să se oprească din joc. Ulterior, a început să îl filmeze în timp ce acesta continua să se joace. Când Maceo și-a dat seama că mama lui îl filma, i-ar fi luat telefonul, iar cei doi ar fi început să se îmbrâncească „în joacă”, lucru pe care, potrivit lui Berry, îl fac „frecvent”. Halle Berry susține că nu și-a pus niciodată mâinile în jurul gâtului fiului ei, nu l-a sufocat, nu i-a împiedicat respirația și nu i-a spus să se declare învins.

Actrița a recunoscut însă că situația a escaladat. Potrivit versiunii prezentate de aceasta în documentele citate de PEOPLE, Maceo ar fi devenit „în mod neașteptat” supărat și ar fi împins-o. În acel moment, logodnicul actriței, Van Hunt, ar fi urcat la etaj.

Berry susține că fiul ei a împins-o din nou după ce ea a încercat să îi ia casca de realitate virtuală. Van Hunt s-ar fi interpus atunci între cei doi, iar Maceo ar fi amenințat că își sună tatăl și că pleacă din casă.

Mesajele trimise de Halle Berry lui Olivier Martinez

În aceeași seară, Halle Berry i-ar fi trimis un mesaj fostului ei soț, „implorându-l” să stabilească și să impună limite în relația cu fiul lor, potrivit PEOPLE. În cele din urmă, actrița i-a permis lui Maceo să petreacă restul weekendului alături de tatăl său.

Berry susține că, atunci când băiatul a plecat din locuința ei, nu avea urme pe corp sau pe gât. De asemenea, ea neagă afirmațiile lui Martinez potrivit cărora și-ar fi cerut scuze pentru că i-ar fi făcut rău fiului lor.

„I-am spus lui Olivier că mă simțeam „îngrozitor pentru ceea ce s-a întâmplat”, ceea ce era adevărat”, a scris Berry, precizând că era „supărată” pentru că seara petrecută alături de fiul ei se încheiase cu un conflict.

Actrița susține, de asemenea, că Martinez nu a formulat nicio acuzație de abuz în zilele imediat următoare incidentului. Potrivit documentelor citate de PEOPLE, cei doi au fost împreună la școala lui Maceo miercuri, 30 septembrie, pentru o întâlnire. Berry a mai afirmat că fiul lor părea „relaxat” în timpul vizitelor modificate din săptămâna următoare, când au avut loc și festivitățile pentru aniversarea sa de 13 ani.

Disputa dintre Halle Berry și Olivier Martinez privind custodia lui Maceo

Halle Berry se opune solicitării fostului ei soț de a obține custodia principală a lui Maceo. Potrivit PEOPLE, actrița susține în documentele depuse în instanță că Martinez nu este capabil să îi ofere copilului „îndrumare centrată pe nevoile sale”. De asemenea, ea afirmă că reprezentanții școlii lui Maceo și-au exprimat îngrijorarea în privința comportamentului adolescentului.

Berry a explicat că fiul ei este neurodivergent și are anumite nevoi care necesită ajutor de specialitate. Într-un document depus anterior în instanță, actrița a susținut că Maceo poate deveni „furios și conflictual” atunci când se întoarce din casa tatălui său.

Potrivit declarațiilor sale, ea și Olivier Martinez au avut în trecut opinii diferite în ceea ce privește intervențiile recomandate pentru fiul lor. Berry spune că a încercat să obțină schimbări în îngrijirea lui Maceo și a susținut adoptarea unui program de custodie alternativă, în care acesta să petreacă o săptămână cu fiecare părinte, pentru a reduce numărul tranzițiilor între cele două locuințe.

Disputele dintre foștii soți privind modul în care își cresc fiul nu sunt recente. În 2024, Halle Berry a cerut unui judecător al Curții Superioare să îl oblige pe Martinez să participe la terapie de co-parenting. Potrivit PEOPLE, actrița l-a acuzat atunci că a încălcat „în mod repetat” acordurile dintre ei și ordinele instanței. Solicitarea ei a fost însă respinsă.

În cele mai recente documente depuse de Berry este menționat și un ordin din 2025 prin care actrița a primit dreptul de a lua decizia finală în situațiile în care părinții nu ajungeau la un acord în privința sănătății mintale și a nevoilor educaționale ale lui Maceo. La începutul acestei luni, Berry a solicitat ca această prevedere să fie restabilită, relatează PEOPLE.

Halle Berry și Olivier Martinez s-au căsătorit în 2013 și au împreună un singur copil, Maceo. Divorțul lor a fost finalizat în august 2023. Actrița mai are o fiică, Nahla Ariela, în vârstă de 18 ani, din relația cu fostul ei partener Gabriel Aubry.

Foto: Getty Images

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