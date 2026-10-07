Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Ce schimbări cere artista privind custodia copiilor

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Shakira și fostul său partener, Gerard Piqué, au ajuns din nou în fața judecătorilor, la aproape patru ani de la despărțire. Cântăreața columbiană solicită modificarea acordului privind programul de vizitare a celor doi fii ai lor, Milan și Sasha, susținând că actualele condiții presupun prea multe călătorii între Statele Unite și Spania pentru copii.

Marți, 6 octombrie 2026, Shakira și Gerard Piqué s-au prezentat la Tribunalul din Barcelona pentru a discuta revizuirea înțelegerii stabilite după separarea lor din 2022. Potrivit publicației HOLA!, artista își dorește ca fostul fotbalist să își asume o parte mai mare din deplasările necesare pentru a petrece timp cu cei doi băieți.

Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, locuiesc în prezent alături de mama lor în Miami, în timp ce Gerard Piqué a rămas în Barcelona. Distanța dintre cele două orașe a devenit principalul motiv al noului demers juridic.

Ce solicită Shakira în instanță

Într-un comunicat transmis presei prin intermediul reprezentanților săi legali, Shakira a explicat că nu intenționează să limiteze relația copiilor cu tatăl lor.

„Solicitarea nu urmărește reducerea timpului pe care copiii îl petrec alături de tatăl lor. Obiectivul este ca efortul deplasărilor între Miami și Barcelona să nu cadă exclusiv pe umerii lor, ci să fie împărțit”, se arată în declarația echipei sale.

Mai exact, cântăreața propune ca, în timpul vacanțelor școlare scurte, Gerard Piqué să călătorească în Miami pentru a-și vizita fiii, în loc ca aceștia să fie nevoiți să traverseze Atlanticul pentru doar câteva zile.

Reprezentanții artistei susțin că o asemenea modificare ar reduce oboseala provocată de zborurile lungi și efectele diferenței de fus orar.

„În acest fel, copiii își pot păstra pentru mai mult timp rutina școlară, socială și familială. Este o modalitate de a le proteja bunăstarea emoțională, fizică și academică”, au transmis avocații Shakirei.

Potrivit presei spaniole, cei doi foști parteneri au încercat să ajungă la o nouă înțelegere înaintea procesului, însă negocierile nu au avut rezultatul dorit. Astfel, problema a ajuns să fie discutată în instanță.

Shakira și Gerard Piqué s-au despărțit în 2022

Shakira și Gerard Piqué au anunțat în iunie 2022 că pun capăt relației lor, după aproximativ 12 ani petrecuți împreună. Despărțirea a atras o atenție mediatică uriașă, mai ales în contextul speculațiilor privind motivele separării. După mai multe luni de negocieri, cei doi au ajuns la un acord referitor la custodia copiilor, ratificat în decembrie 2022 de un tribunal din Barcelona. Înțelegerea i-a permis Shakirei să se stabilească în Statele Unite împreună cu Milan și Sasha, păstrând totodată posibilitatea ca Piqué să își viziteze fiii.

În aprilie 2023, artista s-a mutat oficial la Miami, unde și-a continuat cariera muzicală și și-a construit o nouă viață alături de copii.

La aproape patru ani de la separare, Shakira consideră că anumite prevederi ale acordului trebuie adaptate nevoilor actuale ale băieților. Cântăreața insistă că demersul său nu urmărește restrângerea drepturilor fostului partener, ci găsirea unei soluții mai puțin solicitante pentru copii.

Foto: Getty Images

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