Selma Blair, arestată după ce a mușcat o însoțitoare de zbor și a agresat mai multe persoane în timpul unui incident violent în avion. Ce susțin avocații actriței

Selma Blair a fost arestată duminică, 11 octombrie, puțin după ora 23:00, după ce avionul său a aterizat pe aeroportul Kennedy din New York, în urma unui incident petrecut în timpul unui zbor

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  . Actualizat 13.10.2026, 09:00,  de  Andreea Ilie
Selma Blair, arestată după ce a mușcat o însoțitoare de zbor și a agresat mai multe persoane în timpul unui incident violent în avion. Ce susțin avocații actriței

Selma Blair a fost arestată pentru două capete de acuzare privind agresiunea, după ce a fost acuzată că a lovit în mod repetat cu piciorul un polițist și o asistentă medicală în piept, potrivit unei declarații pe propria răspundere depuse la o instanță penală. Conform mai multor surse din presa internațională, actrița ar fi mușcat și o însoțitoare de bord.

Selma Blair, arestată la Los Angeles

Actrița, în vârstă de 54 de ani, a fost arestată duminică, 11 octombrie, puțin după ora 23:00, după ce avionul său a aterizat pe aeroportul Kennedy din New York, în urma unui incident petrecut în timpul unui zbor Delta Air Lines de la Los Angeles, au declarat autoritățile.

Ea va trebui să răspundă acuzațiilor federale în fața unei instanțe pentru contravenții minore din Brooklyn, precum și celor două acuzații de agresiune în fața unei instanțe penale din Queens.

Blair a fost adusă în fața instanței luni, 12 octombrie, în fața judecătoarei Indira Kahn, care a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari în numerar, o garanție de 60.000 de dolari sau o garanție de 60.000 de dolari garantată parțial, potrivit documentelor judiciare. Actrița a fost eliberată pe cauțiune luni seara. Dacă va fi găsită vinovată, actrița riscă șapte ani de închisoare.

În timpul incidentului, Blair este acuzată că și-a scos piciorul din chingile tărgii și a lovit-o în mod repetat, cu piciorul, pe Maria Suarez, ofițer al Poliției Autorității Portuare, în față, gât și piept, potrivit unei declarații pe propria răspundere depuse la instanța penală și semnate de ofițerul Dynosoph Telisma, din cadrul Poliției Autorității Portuare. Potrivit documentului, Suarez a suferit o umflătură la nivelul maxilarului și dureri puternice la nivelul feței, gâtului și pieptului.

Declarația mai susține că Blair a lovit cu piciorul în piept o asistentă medicală autorizată de la Jamaica Hospital Medical Center, în jurul orei 2:00, pe 12 octombrie, în timp ce aceasta o ajuta să fie transportată pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare. Potrivit documentului, DeLeo a acuzat dureri puternice în piept. Asistentei medicale i-a fost emis un ordin de protecție.

Potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, FBI-ul i-a emis lui Blair o citație pentru presupuse agresiuni comise într-o zonă aflată sub jurisdicția maritimă și teritorială specială a Statelor Unite. Ea a primit o notificare de încălcare a legii, în care era acuzată că ar fi avut un comportament abuziv și ar fi agresat două persoane în timpul zborului, a relatat Associated Press.

Potrivit înregistrării apelului la 911, obținute inițial de TMZ, pilotul aeronavei a solicitat ca polițiștii și personalul medical să fie prezenți la poarta de debarcare, pregătiți să acorde ajutor în cazul rănilor suferite de două persoane în timpul zborului.

„Se pare că un pasager și un însoțitor de bord au suferit răni minore — o sângerare nazală, precum și câteva urme de mușcături”, a declarat pilotul potrivit înregistrării audio.

Conform înregistrării, pilotul a solicitat ca personalul medical să fie prezent la poarta de debarcare pentru a examina persoanele rănite.

„Nu cred că este nevoie de o ambulanță sau de ceva de genul acesta”, a spus pilotul, însă a cerut ca personalul medical să aștepte la poarta de debarcare „pentru a le examina rănile”.

„Se pare că pasagera care a provocat incidentul s-a lovit și cu capul de peretele despărțitor sau de ceva de genul acesta, așa că va trebui, eventual, să fie examinată și ea”, a mai declarat pilotul potrivit înregistrării.

Autoritatea Portuară din New York și New Jersey a declarat, într-un comunicat, că Blair a avut un comportament „agresiv din punct de vedere fizic” la bordul aeronavei și că, după aterizare, a fost reținută și transportată la spital. Unul dintre însoțitorii de bord a fost, de asemenea, dus la spital pentru a primi îngrijiri în urma rănilor suferite.

Ce precizări au făcut avocații actriței Selma Blair

Blair este reprezentată de avocații Shawn Barnes și Joshua Reitzas. Barnes a declarat că actrița nu își luase medicația prescrisă pentru tratarea sclerozei multiple și că, de asemenea, căzuse și se lovise la cap.

Barnes a adăugat că Blair se îmbarcase în avion după ce participase la filmări și lucrase „un număr mare de ore, în condiții extrem de solicitante”, în zilele premergătoare călătoriei.

„Acești factori, împreună cu altitudinea, au provocat o stare de confuzie și dezorientare severă”, a declarat Barnes. „Nu a fost vorba despre o agresiune intenționată”.

La rândul său, Reitzas i-a cerut judecătoarei să țină cont de cariera actriței, susținând că aceasta reprezintă „standardul de aur” în domeniul său.

„Doamna Blair nu ar trebui să beneficieze de un tratament special pentru că este o celebritate.”, a răspuns judecătoarea.

„Selma a suferit o urgență medicală care a dus la comportamentul de care este acuzată”, a declarat un reprezentant al actriței pentru PEOPLE, într-un comunicat transmis luni, 12 octombrie. „După aterizare, a primit imediat îngrijiri medicale și se află în prezent în stare stabilă.”

Cunoscută pentru rolurile sale din Cruel Intentions și Legally Blonde, Blair a mai fost arestată în 2016, în urma unei izbucniri violente la bordul unui zbor internațional. La momentul respectiv, actrița a pus incidentul pe seama combinării alcoolului cu medicamentele și l-a descris drept o „mare greșeală”.

În 2018, Blair a dezvăluit public că suferă de scleroză multiplă (SM).

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Foto: Getty

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