Reacția oficială a PRO TV după ce actorul Toma Cuzin din serialul Las Fierbinți a fost reținut. Ce a decis Parchetul după ce actorul a provocat un accident auto

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Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul din serialul Las Fierbinți, a fost reținut în județul Teleorman, după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Ce se știe despre accidentul provocat de Toma Cuzin

Potrivit primelor informații apărute în presă, actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul din serialul Las Fierbinți, a fost implicat într-un accident auto care a avut loc pe 12 octombrie în județul Teleorman. Conform declarațiilor oficiale, actorul avea permisul suspendat și, după testarea cu aparatul DrugTest, i-au fost prelevate mostre biologice pentru a se stabili dacă acesta consumase sau nu substanțe interzise.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.

În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, au anunțat oamenii legii printr-un comunicat de presă.

PRO TV, prima reacție în acest caz

Toma Cuzin este apreciat de publicul din România datorită numeroaselor roluri pe marele ecrane, dar mai ales datorită apariției din serialul de mare succes Las Fierbinți difuzat de PRO TV.

Reprezentanții PRO TV au oferit o primă declarație în acest caz, menționând că se așteaptă deciziile pe care le vor lua autoritățile.

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au spus reprezentanții PRO TV pentru Libertatea.

Decizia Parchetului în cazul lui Toma Cuzin

Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede a anunțat că actorul Toma Cuzin a fost plasat marți, 13 octombrie, sub control judiciar, după ce a fost reținut de polițiști pentru că a condus cu permisul suspendat, a provocat un accident, iar apoi a fost depistat pozitiv la un test anti-drog.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ‘conducerea unui vehicul cu permis suspendat’, reținându-se că: La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza comunei Peretu, județul Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 (ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier), ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale”, a transmis Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, într-un comunicat de presă.

„De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de ‘conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive’ şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)”, a adăugat Parchetul.

Nu este prima dată când actorul Toma Cuzin are probleme cu legea. În 2022, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins în anul 2018 fără permis și băut la volan, dar și sub influența unor substanțe interzise. Pentru că timp de doi ani a respectat condițiile impuse de autorități, el a scăpat de pedeapsă. În 2023, a fost oprit în trafic de polițiști în București, iar la verificări s-a constatat că avea permisul de conducere suspendat.

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Foto: Facebook / Las Fierbinți

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