Carmen Grebenișan, petrecere tematică pentru fiul ei, la împlinirea vârstei de un an. Ce a ales Kadri de pe tăviță

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi, au sărbătorit primul an de viață al fiului lor, Kadri, cu o petrecere organizată la o fermă pentru copii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Petrecerea lui Kadri
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi, au organizat o petrecere pentru aniversarea primului an de viață al fiului lor, Kadri. Creatoarea de conținut a împărtășit pe rețelele sociale imagini și detalii despre eveniment, dezvăluind și ce obiecte a ales băiețelul în timpul tradiționalului moment al tăierii moțului.

Carmen Grebenișan, petrecere tematică pentru fiul ei

Pentru această ocazie, Carmen Grebenișan a preferat o petrecere restrânsă, organizată la o fermă pentru copii, unde cei mici au avut la dispoziție un spațiu de joacă. Alături de familie au fost invitați prieteni apropiați, mulți dintre ei însoțiți de copii.

Creatoarea de conținut a explicat că nu și-a dorit o aniversare extravagantă, cu ținute impuse sau momente artistice, ci o atmosferă relaxată, în care toți invitații să se simtă bine. Unul dintre momentele speciale ale zilei a fost tăierea moțului, urmată de alegerea obiectelor de pe tăviță. Deși această tradiție nu este specifică zonei Ardealului, de unde provine Carmen Grebenișan, vedeta a decis să o includă în programul aniversării.

Kadri a fost atras de patru obiecte: cheile de la mașină, o pereche de ochelari, un pix și bani. Mama sa a povestit amuzată despre alegerile băiețelului, fără să încerce să le atribuie vreo semnificație.

„Nu a fost genul de petrecere cu dress code, cântăreți, nimic foarte pompos (…) Am făcut și această tradiție cu tăierea moțului. Să știți că la noi nu avem în Ardeal. Kadri a ales cheile de la mașină, ochelari, pix și bani, nu știu ce poate să iasă din combinația asta”, a povestit Carmen Grebenișan, pe social media.

La petrecere au fost pregătite trei torturi. Două dintre acestea au fost făcute de mama lui Cristi, în timp ce al treilea a fost comandat și realizat din clătite, unul dintre deserturile preferate ale creatoarei de conținut.

Carmen Grebenișan și Cristi au devenit părinți pe 5 octombrie 2025, odată cu venirea pe lume a lui Kadri. De atunci, vedeta a vorbit deschis despre experiența maternității, atât despre momentele frumoase, cât și despre dificultățile întâmpinate.

Carmen Grebenișan a făcut o postare înduioșătoare cu ocazia aniversării fiului ei. Kadri a împlinit un an, iar creatoarea de conținut a ținut să își exprime emoția pe care o resimte cu prilejul acestui moment. 

„La mulți ani, iubirea lu mama dragă. Oricât de mare vei crește, mereu vei rămâne puiucu meu scump și drag. Cel mai frumos anișor din viața mea tu mi l-ai oferit. Te iubesc infinit de mult.”

Carmen Grebenișan, confesiuni sincere despre lupta cu depresia postpartum

În ultimii ani, Carmen Grebenișan și-a obișnuit fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu dezvăluirea principalelor evenimente care au loc în viața ei, precum botezul fiului ei, Kadri.

De această dată, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre lupta cu depresia postpartum și situațiile cu care s-a confruntat.

„Am avut niște stări destul de jos, dar mereu am crezut că depresia înseamnă ceva foarte, foarte grav. Eu mi-am zis mie că sigur nu sunt depresivă, fiindcă am o viață bună. Cu toate astea, ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș, să mă simt tot mai rău, să mă uit în jurul meu și să simt că nu am un mediu de calitate, că nu am o viață de calitate, că nu mă înțeleg bine cu iubitul, cu prieteni… Am simțit că nu mă mai bucur de nimic. În primele patru luni după naștere, mi s-a degradat tot mai mult starea. Aveam două părți în mine: una obiectivă, care îmi spunea ‘Carmen, ai o viață frumoasă. Cu toate astea, starea mea se degrada tot mai rău și plângeam la duș. E atât de intens, încât nu ai cum să controlezi chestia asta”, a povestit Carmen Grebenișan, pe TikTok.

Citește și:
Nicole Cherry, despre dorința de a deveni din nou mamă. Ce a dezvăluit despre fiica ei, Anastasia: „Câteodată e o perioadă grea'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții
People
Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții
Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: "În urmă cu 26 de ani am fost..."
People
Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: "În urmă cu 26 de ani am fost..."
Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, escapadă în Hawaii alături de prieteni celebri. Cum au fost surprinși pe plajă
People
Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, escapadă în Hawaii alături de prieteni celebri. Cum au fost surprinși pe plajă
Adrian Nartea și soția lui, Alina, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: "S-a înfiripat ceva"
People
Adrian Nartea și soția lui, Alina, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: "S-a înfiripat ceva"
Kim Kardashian, apariție spectaculoasă la Grand Prix-ul de la Singapore. Cum arată ținuta purtată de vedetă și cum l-a susținut pe iubitul ei, Lewis Hamilton
People
Kim Kardashian, apariție spectaculoasă la Grand Prix-ul de la Singapore. Cum arată ținuta purtată de vedetă și cum l-a susținut pe iubitul ei, Lewis Hamilton
Lili Sandu, mesaj emoționant despre fiul ei, Thomas. Ce a dezvăluit prezentatoarea: "Nimeni nu m-a pregătit pentru asta"
People
Lili Sandu, mesaj emoționant despre fiul ei, Thomas. Ce a dezvăluit prezentatoarea: "Nimeni nu m-a pregătit pentru asta"
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: "Vorbeau între ele și zâmbeau"
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: "Vorbeau între ele și zâmbeau"
People

Kate Middleton și Prințesa Charlotte au atras atenția călătorilor din metroul londonez, după ce au fost surprinse folosind transportul public.

+ Mai multe
Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: "Am stat două ore în avion..."
Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: "Am stat două ore în avion..."
People

Raluka a povestit pe rețelele de socializare că a avut parte de o experiență cu totul neașteptată în timp ce se afla în aeroportul din Frankurt și trebuia să se pregătească către un alt zbor.

+ Mai multe
Andrew Barabancea, confesiuni despre infarctul pe care l-a suferit la doar 24 de ani. Ce a dezvăluit fiul Ozanei Barabancea: "Cred că totul a pornit de la..."
Andrew Barabancea, confesiuni despre infarctul pe care l-a suferit la doar 24 de ani. Ce a dezvăluit fiul Ozanei Barabancea: "Cred că totul a pornit de la..."
People

Într-un interviu acordat recent, Andrew Barabancea a vorbit despre acel moment dificil din 2025 și despre motivele care ar fi condus la această problemă de sănătate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC