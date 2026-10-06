Carmen Grebenișan, declarații emoționante la un an de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: „Te iubesc infinit de mult”

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Pe 6 octombrie 2025, Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată. Creatoarea de conținut l-a născut pe fiul ei, Kadri, în apă, la o clinică privată din Constanța. Vedeta a transmis un mesaj emoționant în ziua în care băiețelul ei a împlinit un an.

Fiul lui Carmen Grebenișan a împlinit un an

Carmen Grebenișan a făcut o postare înduioșătoare cu ocazia aniversării fiului ei. Kadri a împlinit un an, iar creatoarea de conținut a ținut să își exprime emoția pe care o resimte cu prilejul acestui moment.

„La mulți ani, iubirea lu mama dragă. Oricât de mare vei crește, mereu vei rămâne puiucu meu scump și drag. Cel mai frumos anișor din viața mea tu mi l-ai oferit. Te iubesc infinit de mult.”

Carmen Grebenișan, confesiuni sincere despre lupta cu depresia postpartum

În ultimii ani, Carmen Grebenișan și-a obișnuit fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu dezvăluirea principalelor evenimente care au loc în viața ei, precum botezul fiului ei, Kadri.

De această dată, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre lupta cu depresia postpartum și situațiile cu care s-a confruntat.

„Am avut niște stări destul de jos, dar mereu am crezut că depresia înseamnă ceva foarte, foarte grav. Eu mi-am zis mie că sigur nu sunt depresivă, fiindcă am o viață bună. Cu toate astea, ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș, să mă simt tot mai rău, să mă uit în jurul meu și să simt că nu am un mediu de calitate, că nu am o viață de calitate, că nu mă înțeleg bine cu iubitul, cu prieteni… Am simțit că nu mă mai bucur de nimic. În primele patru luni după naștere, mi s-a degradat tot mai mult starea. Aveam două părți în mine: una obiectivă, care îmi spunea ‘Carmen, ai o viață frumoasă. Cu toate astea, starea mea se degrada tot mai rău și plângeam la duș. E atât de intens, încât nu ai cum să controlezi chestia asta”, a povestit Carmen Grebenișan, pe TikTok.

Creatoarea de conținut a mărturisit că a primit ajutor și din partea partenerului ei de cuplu, Cristi, și că lucrurile au intrat pe un făgaș pozitiv după ce i-a venit menstruația.

„I-am comunicat lui Cristi treaba asta și am început să fac lucruri care m-au ajutat să mă simt mai bine. Am cerut ajutor, am chemat prietenii la mine. Cel mai bine am început să mă simt când mi-a venit menstruația, la șase luni postpartum. Când a venit și bona, am simțit că mi-a scăzut cortizolul enorm. Am simțit că sunt într-un resort. Asta a durat ceva timp”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan a apelat și la ajutorul medicului care a supravegheat-o pe durata sarcinii și a ascultat sfaturile date de aceasta.

„M-am dus la doamna doctor ginecolog, care m-a supervizat pe perioada sarcinii. Mi-a zis: ‘Carmen, o să facă o analiză de testosteron, iar dacă este foarte aproape de 0, ceea ce e foarte probabil, ăsta e motivul pentru care nu ai chef de viață. Mi-am recomandat să mă apuc de sport, ceea ce am și făcut, și am văzut cum mi s-a schimbat starea”, a adăugat creatoarea de conținut.

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Foto: Instagram

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