Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre educația fiicei sale, Zenaida. Ce reguli respectă în familie: „Asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți”

Adelina Pestrițu a dezvăluit cum își crește fiica, Zenaida, alături de soțul ei, Virgil Șteblea. Vedeta a vorbit despre regulile pe care le aplică în educația fetiței de 8 ani, despre personalitatea acesteia, dar și despre temerile pe care le are în calitate de mamă.

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  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, soțul și fiica lor (1)
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Adelina Pestrițu a vorbit despre relația cu fiica sa, Zenaida, în vârstă de 8 ani, și despre principiile după care ea și soțul ei, Virgil Șteblea, se ghidează în creșterea copilului. Vedeta a explicat că preferă o abordare echilibrată, adaptată personalității fetiței, în locul unor reguli stricte de parenting.

Adelina Pestrițu are reguli clare

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a povestit că Zenaida devine tot mai independentă și că, pe măsură ce crește, începe să își contureze propriul caracter. Deși este încrezătoare și hotărâtă, fetița are și o latură sensibilă, pe care o arată doar în prezența persoanelor alături de care se simte în siguranță.

„Zenaida are o personalitate foarte puternică și este foarte sigură pe ea. Totodată, are și o parte sensibilă, pe care nu o afișează decât atunci când simte că este în confort total. Cred că a împrumutat puțin de la mine, puțin de la Virgil dacă ne raportăm la gesturi, expresii și, evident, puțin la fizionomie. Cu cât crește, cu atât ne dăm seama ce frumos se dezvoltă și își construiește personalitatea. O creștem așa cum simțim că e mai bine pentru ea. Nu ne plac extremele și nu suntem adepții parentingului din cărți. E mai important să ne cunoaștem cât mai bine copilul decât să aplicăm reguli generale în educația ei. Suntem de părere că e important să fim atenți la ce funcționează pentru ea și la ce îi face bine. Amândoi o răsfățăm și suntem implicați în tot ceea ce face. Fiecare dintre noi are un rol important în creșterea și dezvoltarea ei, așa că amândoi avem un aport esențial. În ceea ce privește educația ei, nu mergem în extreme, ci păstrăm un echilibru benefic. Avem niște reguli după care ne ghidăm, iar asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți, ci mai degrabă interesați să aducem echilibrul în viața copilului, care, în mod evident, are nevoie de direcții sănătoase după care să se ghideze”, a declarat Adelina Pestrițu pentru VIVA!.

Vedeta a recunoscut că, dincolo de bucuriile maternității, există și îngrijorări, mai ales în ceea ce privește siguranța fiicei sale. Expunerea publică reprezintă un motiv suplimentar de precauție, chiar dacă Zenaida este deja familiarizată cu aparițiile mamei sale în reclame și la televizor.

„Ca orice părinte, port și eu povara tuturor fricilor legate de familia mea și, în special, de copil. Nu fac excepție de la regulă. Celebritatea aduce poate și mai multe temeri atunci când vine vorba despre siguranța copilului. Zeny se bucură că mă vede la televizor sau în campanii publicitare, bannere outdoor, spoturi TV. Cred că e cumva obișnuită cu asta, dar încă nu își dă seama în totalitate ce presupune”, a mai spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu, despre căsătoria cu Virgil Șteblea și schimbările din viața ei

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși evită să își expună prea mult viața personală, cei doi marchează de fiecare dată momentele importante din relația lor alături de comunitatea din mediul online. Cei doi au aniversat recent șapte ani de căsătorie.

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a recunoscut că s-a schimbat foarte mult de când s-a căsătorit și a oferit detalii inedite despre viața ei de familie.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit ea pentru VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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