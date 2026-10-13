Lili Sandu, mesaj emoționant despre fiul ei, Thomas. Ce a dezvăluit prezentatoarea: „Nimeni nu m-a pregătit pentru asta”

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Lili Sandu a publicat pe Instagram o serie de fotografii alături de fiul ei, Thomas Jay, însoțite de un mesaj emoționant despre maternitate. Prezentatoarea TV a vorbit despre iubirea pe care i-o poartă băiețelului său, dar și despre momentele în care realizează cât de repede trece timpul și cât de mult se schimbă viața unui părinte odată cu creșterea copilului.

Lili Sandu, despre emoțiile și provocările maternității

În imaginile realizate într-un studio foto, Lili Sandu și Thomas apar îmbrățișați, zâmbind și jucându-se. Vedeta a ales să însoțească fotografiile de câteva gânduri personale, dedicate atât fiului său, cât și mamelor care se regăsesc în experiențele sale.

„Sunt mamă de băiat și nimeni nu m-a pregătit pentru iubirea asta. Nici pentru… toate momentele în care aud ‘Mami, uite!’ și îmi țin respirația…”, a scris Lili Sandu pe Instagram.

Prezentatoarea TV a continuat mesajul vorbind despre micile bucurii ale copilăriei, dar și despre provocările care vin odată cu rolul de mamă.

„Pentru buzunarele pline de pietre și inima plină de lucruri pe care nu le pot explica… Pentru întrebările fără sfârșit. Și răspunsurile pe care uneori nici eu nu le știu…”

Dincolo de momentele frumoase, Lili Sandu a recunoscut că există și zile în care răbdarea îi este pusă la încercare. Cu toate acestea, vedeta spune că dragostea pentru fiul său rămâne neschimbată.

„Pentru zilele în care îmi pierd răbdarea. Dar niciodată dragostea…”, a mărturisit aceasta.

Un alt aspect despre care a vorbit este dorința de a-și vedea copilul crescând, însoțită de nostalgia momentelor care nu se vor mai întoarce.

„Pentru toate momentele în care îmi doresc să crească mai repede. Și imediat îmi pare rău că mi-am dorit asta…”

Lili Sandu a descris și bucuria pe care o simte atunci când Thomas o strigă, chiar și de foarte multe ori într-o singură zi.

„Pentru că aud ‘MAMIII!’ de 100 de ori pe zi și tot mi se face dor de el la 5 minute după ce pleacă…”

La finalul mesajului, vedeta a vorbit despre momentul în care fiul ei va deveni independent și își va urma propriul drum, exprimându-și speranța că legătura dintre ei va rămâne la fel de puternică.

„Pentru că… într-o zi nu o să mai alerge spre mine cu brațele deschise, strigând ‘Mami!’. O să alerge spre lumea lui. Și sper doar că, oriunde îl va duce viața, o parte din el va ști mereu drumul înapoi spre brațele mele…”

Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, au devenit părinți în august 2020, când a venit pe lume Thomas Jay. De atunci, prezentatoarea TV a împărtășit frecvent cu urmăritorii săi momente din viața de familie, vorbind atât despre bucuriile maternității, cât și despre responsabilitățile creșterii unui copil.

Lili Sandu, emoționată de gestul fiului ei

„Ești cea mai bună mamă, cu drag Thomas”, i-a scris fiul ei, care a decis să adauge mesajului și 100 de lei din economiile sale.

Lili Sandu a publicat pe Instagram o fotografie cu surpriza pregătită de Thomas și a mărturisit că momentul a făcut-o să se simtă cu adevărat împlinită. Mai mult, vedeta a recunoscut că emoția provocată de gestul copilului ei a fost mai puternică decât satisfacția pe care i-au adus-o realizările profesionale de-a lungul timpului.

„Momentul în care am simțit că sunt împlinită cu adevărat! Azi-dimineață am găsit pe masa din living acest mesaj de la fiul meu și vă spun sincer că nicio realizare profesională pe care am avut-o nu m-a făcut să simt atât de multă fericire în suflet.”, a scris Lili Sandu.

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Foto: Instagram

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