Ryan Reynolds, gest neașteptat ca să îi salveze reputația soției sale, Blake Lively: „Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată”

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Ryan Reynolds ar fi făcut presiuni asupra reprezentanților Sony Pictures pentru ca studioul să își exprime public sprijinul față de soția sa, Blake Lively, în perioada în care actrița se confrunta cu un val de critici privind modul în care promovase filmul It Ends With Us. Informațiile au ieșit la iveală în urma publicării unor mesaje private ale actorului.

Potrivit Page Six, conversațiile fac parte din documentele depuse în noiembrie 2025 în cadrul disputei juridice dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele, obținute de publicație, datează din 17 august 2024 și surprind discuțiile dintre Ryan Reynolds și agentul de talente Warren Zavala. În acestea, actorul își exprimă nemulțumirea față de faptul că Sony Pictures nu intervenise public pentru a-i apăra soția.

La momentul respectiv, Blake Lively era criticată pentru felul în care promovase It Ends With Us, o producție care abordează subiectul violenței domestice. Actrița stârnise controverse după ce îi îndemnase pe spectatori să meargă la cinema folosind mesajul: „Luați-vă prietenele, îmbrăcați-vă în ținute cu imprimeuri florale și mergeți să vedeți filmul.” De asemenea, aceasta fusese acuzată că a folosit turneul de promovare pentru a atrage atenția asupra propriului brand de produse pentru îngrijirea părului și asupra gamei sale de băuturi.

În aceeași perioadă, în presă începuseră să apară și informații despre presupusul comportament al actriței pe platourile de filmare. În acest context, Reynolds i-a transmis lui Warren Zavala că Sony ar trebui să publice o declarație oficială și să „înceapă să o apere” pe Lively.

Agentul a încercat să îl liniștească, sugerând că alte persoane ar putea vorbi public despre experiențele pozitive pe care le-au avut cu actrița. Totodată, Zavala a avertizat că echipa lui Justin Baldoni avea probabil „o serie de lucruri pe care intenționează să le folosească” pentru a o prezenta pe Lively „într-o lumină proastă”.

Răspunsul lui Ryan Reynolds a fost vehement:

„Trebuie să prezinte lucrurile în mod corect! Nu este complicat. Declarația trebuie să înceapă cu… Se pare că încearcă să găsească o formulare care să împace pe toată lumea. Trebuie pur și simplu să abordeze naibii problema direct”, a scris actorul, potrivit mesajelor publicate de Page Six.

Reynolds a insistat ca Sony să prezinte atacurile la adresa soției sale drept parte a unei „campanii sistematice și coordonate, orchestrate de o echipă de PR specializată în gestionarea crizelor”.

Într-un alt mesaj, actorul a acuzat studioul că a lăsat-o pe Blake Lively să se confrunte singură cu situația, calificând atitudinea companiei drept „de neiertat”. Reynolds a dezvăluit că redactase chiar el o propunere de declarație pentru Sony, însă aceasta nu a fost niciodată publicată.

„Situația trebuie abordată imediat. Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată în această industrie”, i-a transmis actorul lui Zavala.

„Sony trebuie să intervină cu adevărat. AJUNGE!”, a continuat acesta.

Nemulțumirea lui Reynolds a fost exprimată și într-un alt mesaj, în care actorul a susținut că reprezentanții companiei „trebuie să înceteze cu prostiile și să ia atitudine”.

„Nu doar pentru că este lucrul corect de făcut, ci și pentru că oamenii aceștia fac toate aceste lucruri fără să suporte ABSOLUT NICIO consecință”, a explicat el.

Actorul a făcut referire și la Justin Baldoni despre care a afirmat că „trebuie să vadă că un întreg studio știe ce face”.

Când Warren Zavala i-a explicat că Sony încerca „să-și protejeze propriile interese” din cauza riscurilor la care s-ar fi putut expune, Reynolds a răspuns că reprezentanții companiei „sunt cu spatele la zid”.

Documentele obținute de Page Six includ și mesaje din 9 august 2024, cu o săptămână înaintea acestei conversații. La momentul respectiv, Reynolds îi mărturisise agentului că era „extrem de frustrat” de criticile primite de soția sa în mediul online, mai ales în condițiile în care aceasta „nu dormise” și „ratase nenumărate momente alături de copiii ei” pentru a lucra la film.

„Ar trebui să o protejeze pe B. Pot și ar trebui să își asume consecințele propriilor acțiuni și să recunoască numeroasele comportamente revoltătoare și deliberate, înainte ca acestea să se întoarcă împotriva lor. Au creat o mizerie uriașă”, a scris Reynolds despre Sony.

Actorul a adăugat că Blake Lively „nu ar trebui, sub nicio formă, să fie pusă să repare acest dezastru penibil, plin de clișee și făcut de mântuială”.

O sursă apropiată situației a declarat pentru Page Six că intervențiile lui Reynolds au avut ca scop protejarea soției sale în fața unei presupuse campanii de denigrare.

„Nu este niciun secret că Ryan încerca să își protejeze soția, care era ținta unei echipe de PR pentru gestionarea crizelor, angajată de Baldoni. Este aceeași echipă care, potrivit The New York Times, a fost acuzată de tactici similare de denigrare în cel puțin alte cinci procese”, a declarat sursa.

Sony Pictures a emis în cele din urmă o declarație de susținere a lui Blake Lively în decembrie 2024, după ce actrița l-a acuzat public pe Justin Baldoni, regizorul și partenerul său din „It Ends With Us”, de hărțuire sexuală și de orchestrarea unei campanii de denigrare împotriva ei.

„Ne-am exprimat anterior sprijinul pentru Blake în legătură cu activitatea sa în cadrul filmului și pentru promovarea acestuia. Astăzi, reiterăm pe deplin și cu fermitate acest sprijin”, a transmis atunci un purtător de cuvânt al Sony Pictures Entertainment, potrivit Rolling Stone.

„În plus, condamnăm ferm orice atac la adresa reputației sale. Astfel de atacuri nu își au locul nici în industria noastră, nici într-o societate civilizată”, a continuat reprezentantul companiei.

Disputa juridică dintre Blake Lively și Justin Baldoni urma să ajungă în instanță în luna mai 2026, după ce 10 dintre cele 13 capete de cerere formulate de actriță împotriva regizorului fuseseră respinse. Cu toate acestea, cei doi au ajuns la o înțelegere cu aproximativ două săptămâni înainte de începerea procesului, fără ca vreuna dintre părți să primească bani în baza acordului.

Ulterior, Blake Lively i-a solicitat lui Baldoni plata sumei de 7.495.526 de dolari, reprezentând onorariile avocaților, precum și 539.514 dolari pentru cheltuielile aferente litigiului. În luna august, însă, instanța i-a acordat doar 400.000 de dolari.

După această decizie, Page Six a dezvăluit în exclusivitate că actrița a încheiat colaborarea cu Leslie Sloane, publicista care o reprezentase timp de mai mulți ani, inclusiv pe parcursul conflictului juridic cu Justin Baldoni. Blake Lively a ales ulterior să colaboreze cu Kelly Bush Novak, cunoscută pentru faptul că se ocupă și de relațiile publice ale artistei Lady Gaga.

Foto: Getty Images

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