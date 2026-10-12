Ryan Reynolds, gest neașteptat ca să îi salveze reputația soției sale, Blake Lively: „Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată”

Ryan Reynolds a criticat dur Sony Pictures pentru că nu a intervenit în apărarea soției sale, Blake Lively, în perioada în care actrița se confrunta cu numeroase critici.

Homepage  / People
  de  ELLE
Ryan Reynolds, gest neașteptat ca să îi salveze reputația soției sale, Blake Lively: "Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată"

Ryan Reynolds ar fi făcut presiuni asupra reprezentanților Sony Pictures pentru ca studioul să își exprime public sprijinul față de soția sa, Blake Lively, în perioada în care actrița se confrunta cu un val de critici privind modul în care promovase filmul It Ends With Us. Informațiile au ieșit la iveală în urma publicării unor mesaje private ale actorului.

Potrivit Page Six, conversațiile fac parte din documentele depuse în noiembrie 2025 în cadrul disputei juridice dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Mesajele, obținute de publicație, datează din 17 august 2024 și surprind discuțiile dintre Ryan Reynolds și agentul de talente Warren Zavala. În acestea, actorul își exprimă nemulțumirea față de faptul că Sony Pictures nu intervenise public pentru a-i apăra soția.

La momentul respectiv, Blake Lively era criticată pentru felul în care promovase It Ends With Us, o producție care abordează subiectul violenței domestice. Actrița stârnise controverse după ce îi îndemnase pe spectatori să meargă la cinema folosind mesajul: „Luați-vă prietenele, îmbrăcați-vă în ținute cu imprimeuri florale și mergeți să vedeți filmul.” De asemenea, aceasta fusese acuzată că a folosit turneul de promovare pentru a atrage atenția asupra propriului brand de produse pentru îngrijirea părului și asupra gamei sale de băuturi.

În aceeași perioadă, în presă începuseră să apară și informații despre presupusul comportament al actriței pe platourile de filmare. În acest context, Reynolds i-a transmis lui Warren Zavala că Sony ar trebui să publice o declarație oficială și să „înceapă să o apere” pe Lively.

Agentul a încercat să îl liniștească, sugerând că alte persoane ar putea vorbi public despre experiențele pozitive pe care le-au avut cu actrița. Totodată, Zavala a avertizat că echipa lui Justin Baldoni avea probabil „o serie de lucruri pe care intenționează să le folosească” pentru a o prezenta pe Lively „într-o lumină proastă”.

Răspunsul lui Ryan Reynolds a fost vehement:

„Trebuie să prezinte lucrurile în mod corect! Nu este complicat. Declarația trebuie să înceapă cu… Se pare că încearcă să găsească o formulare care să împace pe toată lumea. Trebuie pur și simplu să abordeze naibii problema direct”, a scris actorul, potrivit mesajelor publicate de Page Six.

Reynolds a insistat ca Sony să prezinte atacurile la adresa soției sale drept parte a unei „campanii sistematice și coordonate, orchestrate de o echipă de PR specializată în gestionarea crizelor”.

Într-un alt mesaj, actorul a acuzat studioul că a lăsat-o pe Blake Lively să se confrunte singură cu situația, calificând atitudinea companiei drept „de neiertat”. Reynolds a dezvăluit că redactase chiar el o propunere de declarație pentru Sony, însă aceasta nu a fost niciodată publicată.

„Situația trebuie abordată imediat. Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată în această industrie”, i-a transmis actorul lui Zavala.

„Sony trebuie să intervină cu adevărat. AJUNGE!”, a continuat acesta.

Nemulțumirea lui Reynolds a fost exprimată și într-un alt mesaj, în care actorul a susținut că reprezentanții companiei „trebuie să înceteze cu prostiile și să ia atitudine”.

„Nu doar pentru că este lucrul corect de făcut, ci și pentru că oamenii aceștia fac toate aceste lucruri fără să suporte ABSOLUT NICIO consecință”, a explicat el.

Actorul a făcut referire și la Justin Baldoni despre care a afirmat că „trebuie să vadă că un întreg studio știe ce face”.

Când Warren Zavala i-a explicat că Sony încerca „să-și protejeze propriile interese” din cauza riscurilor la care s-ar fi putut expune, Reynolds a răspuns că reprezentanții companiei „sunt cu spatele la zid”.

Documentele obținute de Page Six includ și mesaje din 9 august 2024, cu o săptămână înaintea acestei conversații. La momentul respectiv, Reynolds îi mărturisise agentului că era „extrem de frustrat” de criticile primite de soția sa în mediul online, mai ales în condițiile în care aceasta „nu dormise” și „ratase nenumărate momente alături de copiii ei” pentru a lucra la film.

„Ar trebui să o protejeze pe B. Pot și ar trebui să își asume consecințele propriilor acțiuni și să recunoască numeroasele comportamente revoltătoare și deliberate, înainte ca acestea să se întoarcă împotriva lor. Au creat o mizerie uriașă”, a scris Reynolds despre Sony.

Actorul a adăugat că Blake Lively „nu ar trebui, sub nicio formă, să fie pusă să repare acest dezastru penibil, plin de clișee și făcut de mântuială”.

O sursă apropiată situației a declarat pentru Page Six că intervențiile lui Reynolds au avut ca scop protejarea soției sale în fața unei presupuse campanii de denigrare.

„Nu este niciun secret că Ryan încerca să își protejeze soția, care era ținta unei echipe de PR pentru gestionarea crizelor, angajată de Baldoni. Este aceeași echipă care, potrivit The New York Times, a fost acuzată de tactici similare de denigrare în cel puțin alte cinci procese”, a declarat sursa.

Sony Pictures a emis în cele din urmă o declarație de susținere a lui Blake Lively în decembrie 2024, după ce actrița l-a acuzat public pe Justin Baldoni, regizorul și partenerul său din „It Ends With Us”, de hărțuire sexuală și de orchestrarea unei campanii de denigrare împotriva ei.

„Ne-am exprimat anterior sprijinul pentru Blake în legătură cu activitatea sa în cadrul filmului și pentru promovarea acestuia. Astăzi, reiterăm pe deplin și cu fermitate acest sprijin”, a transmis atunci un purtător de cuvânt al Sony Pictures Entertainment, potrivit Rolling Stone.

„În plus, condamnăm ferm orice atac la adresa reputației sale. Astfel de atacuri nu își au locul nici în industria noastră, nici într-o societate civilizată”, a continuat reprezentantul companiei.

Disputa juridică dintre Blake Lively și Justin Baldoni urma să ajungă în instanță în luna mai 2026, după ce 10 dintre cele 13 capete de cerere formulate de actriță împotriva regizorului fuseseră respinse. Cu toate acestea, cei doi au ajuns la o înțelegere cu aproximativ două săptămâni înainte de începerea procesului, fără ca vreuna dintre părți să primească bani în baza acordului.

Ulterior, Blake Lively i-a solicitat lui Baldoni plata sumei de 7.495.526 de dolari, reprezentând onorariile avocaților, precum și 539.514 dolari pentru cheltuielile aferente litigiului. În luna august, însă, instanța i-a acordat doar 400.000 de dolari.

După această decizie, Page Six a dezvăluit în exclusivitate că actrița a încheiat colaborarea cu Leslie Sloane, publicista care o reprezentase timp de mai mulți ani, inclusiv pe parcursul conflictului juridic cu Justin Baldoni. Blake Lively a ales ulterior să colaboreze cu Kelly Bush Novak, cunoscută pentru faptul că se ocupă și de relațiile publice ale artistei Lady Gaga.

Citește și:
Joe Manganiello, acuzații grave la adresa fostei sale soții, Sofía Vergara. Ce dezvăluiri face actorul despre căsnicia lor

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Regula de la care Ana Baniciu și Edy Kovacs nu se abat în căsnicia lor: "Evităm cât putem"
People
Regula de la care Ana Baniciu și Edy Kovacs nu se abat în căsnicia lor: "Evităm cât putem"
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând
People
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând
Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV
People
Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV
Mario Fresh dezvăluie cum a slăbit 11 kilograme și cum își menține stilul de viață: "Nu doar o activitate ocazională"
People
Mario Fresh dezvăluie cum a slăbit 11 kilograme și cum își menține stilul de viață: "Nu doar o activitate ocazională"
Pepe, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția lui, Yasmine. Cum a început povestea lor de dragoste
People
Pepe, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția lui, Yasmine. Cum a început povestea lor de dragoste
Adrian Mutu, dezvăluiri despre cele două "job-uri" ale fiului său. Câți bani câștigă Tiago la 9 ani
People
Adrian Mutu, dezvăluiri despre cele două "job-uri" ale fiului său. Câți bani câștigă Tiago la 9 ani
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce trebuie să știe românii care merg la Iași în weekendul 10-11 octombrie
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Ce trebuie să știe românii care merg la Iași în weekendul 10-11 octombrie
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Olivia Culpo a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fiul ei
Olivia Culpo a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fiul ei
People

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au anunțat nașterea celui de-al doilea copil și au dezvăluit numele băiețelului, publicând totodată și primele fotografii cu acesta.

+ Mai multe
Iulia Vântur, din nou alături de Salman Khan la un eveniment de familie. Imaginile care au atras atenția
Iulia Vântur, din nou alături de Salman Khan la un eveniment de familie. Imaginile care au atras atenția
People

Iulia Vântur și Salman Khan au bifat o nouă apariție împreună, de această dată la o sărbătoare religioasă organizată în familia actorului indian.

+ Mai multe
Cabral, surprins de gestul copiilor săi. Ce a descoperit prezentatorul TV acasă
Cabral, surprins de gestul copiilor săi. Ce a descoperit prezentatorul TV acasă
People

Cabral a dezvăluit o întâmplare neașteptată din viața de familie, care l-a făcut să renunțe la regulile pe care obișnuiește să le impună copiilor săi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC