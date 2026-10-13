Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: „Am stat două ore în avion…”

Raluka a povestit pe rețelele de socializare că a avut parte de o experiență cu totul neașteptată în timp ce se afla în aeroportul din Frankurt și trebuia să se pregătească către un alt zbor.

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  de  ELLE.ro
Raluka, experiență neplăcută în aeroport
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Raluka le-a povestit fanilor prin ce moment neplăcut a trecut recent, în timp ce se afla în aeroportul din Frankurt și se pregătea pentru un alt zbor. 

Raluka a trecut printr-o experiență neașteptată în aeroport

Pe Instagram, Raluka a mărturisit zborul pe care trebuia să îl aibă din Frankfurt a suferit amânări, după ce s-a pierdut o șurubelniță, iar atât personalul, cât și pasagerii au început să o caute. 

„Ne-am îmbarcat, am stat două ore în avion, timp în care tot personalul (la un moment dat și pasagerii) căuta o șurubelniță pierdută prin avion. Nu a fost găsită această șurubelniță, așa că toată lumea, debarcarea. Acum stăm și așteptăm să apară șurubelnița.”

Ulterior, Raluka a dezvăluit că respectiva șurubelniță a fost găsită abia după opt ore. 

Raluka, declarații sincere despre partenerul ei, Guy Kouris

Raluka este discretă când vine vorba de viața ei personală. Partenerul ei, Guy Kouris, ar deține un resort de lux în Mexic, ar fi divorțat și ar avea patru copii. Până în prezent, artista nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Într-un interviu acordat recent, Raluka a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri despre povestea de dragoste cu Guy Kouris. Artista a spus că partenerul ei, alături de care formează un cuplu de patru ani, nu face parte din showbiz, motiv pentru care dorește să îi respecte intimitatea. 

„Vorbesc despre relația mea atunci când sunt întrebată, nu e un secret. Doar că e ceva privat! Noi suntem împreună nonstop, dar la evenimente nu mergem împreună, pentru că nu am amestecat niciodată cariera cu viața personală. El e un om discret și nu face parte din lumea asta, iar eu respect asta! Și, sincer, respectul dintre noi e atât de mare, încât nu-l pot lua cu forța când nu vrea să vină”, a declarat Raluka pentru Libertatea.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie între cei doi, Raluka nu resimte vreo presiune de a bifa această etapă. 

„Nu simt presiunea de a bifa niște etape doar pentru că „așa se face.” Toate lucrurile vin la timpul lor și cred că atunci când va fi momentul potrivit, se vor întâmpla. Important e să trăim prezentul și să ne bucurăm de el”, a adăugat Raluka pentru sursa citată.

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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