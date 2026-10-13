Emily Burghelea, petrecere de poveste pentru fiica ei. Elisabeta a împlinit un an și i-a tăiat turta

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În luna octombrie a anului 2025, Emily Burghelea a devenit din nou mamă. Ea a născut cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

Elisabeta, fiica lui Emily Burghelea, a împlinit un an

Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Elisabeta, Emily Burghelea a pregătit cu mare atenție un eveniment de poveste. Creatoarea de conținut a transmis un mesaj emoționant despre acest prim an din viața fetiței sale.

„La mulți ani, dragostea mea!!!! Ai venit în viața noastră ca un îngeraș să ne luminezi drumul și să ne întregești familia! Nu-mi vine să cred că deja a trecut aproape un an de când te-am privit în ochi pentru prima dată și m-am îndrăgostit iremediabil de tine…. Esti prințesa noastră ți alături de Amedea şi Damian, sunteți cele mai prețioase daruri de la DUMNEZEU!!!!”

Creatoarea de conținut a organizat o petrecere, în cadrul căreia i-a rupt turta, iar cea mică a ales obiecte de pe tavă, conform tradiției.

„Fetița mea cea mică, Elisabeta, a ales la turta ei rujul, oglinda, foarfeca și în plus, banii și microfonul!!! Se vede că este fata mea!!! Sa-ți de Dumezeu, îngerașule, exact după suflețelul tău bun, să fii cochetă toată viața, să ai grijă de tine şi de cei din jur, să te îmbraci frumos și să-ți păstrezi mereu sufletul curat! Bogățiile să fie contorizate în zâmbete, pașii să-ți fie mereu vegheați și vocea mereu auzită! Te iubim din toată inima, dragostea mea!!!!!

Cel mai frumos moment…..”

Emily Burghelea se simte împlinită cu familia pe care o are și este recunoscătoare pentru fiecare clipă petrecută alături de soțul ei și copiii lor.

„Nu-mi vine să cred că a trecut un an… Închid ochii și retrăiesc fiecare secundă, țin minte scâncetul ei, mirosul ei țin minte privirea ei și încă aud cum îngerii cântau în jurul nostru când am ținut-o pentru prima dată în brațe. Nașterile, alături de nuntă și botezuri sunt cele mai frumoase momente din viața mea. Aș da naștere la nesfârșit, este un moment sacru pe care îl iubesc cu toată ființa mea. Am născut natural de 3 ori, la Amedea am stat în travaliu 24 de ore, la Damian mai putin dar la Elisabeta… Parcă doar am născut! Nu-mi vine să cred că a trecut deja un an de atunci! Parcă a fost ieri! Timpul zboară… Dar zboară cu folos atunci când ai copii!

Am răscolit fotografii și am plâns toată ziua azi. Să fii mamă este un dar de la Dumnezeu și să-ți vezi copiii crescând este cea mai mare binecuvântare. Elisabeta, mami, tati, Amedea, Damian, bunicii tăi, noi toți te iubim foarte mult și-ți mulțumim că ne-ai ales familia!”

Emily Burghelea, despre rolul de mamă

Emily Burghelea păstrează o relație deschisă cu urmăritorii ei de pe Instagram și dorește să le arate acestora realitatea de mamă a trei copii. Creatoarea de conținut și-a propus să nu le ofere aceste o imagine cosmetizată a maternității, ci una onestă, cu provocări, dar și cu momente fericite. Ea a vorbit deschis inclusiv despre depresia postpartum. Emily Burghelea este o mamă implicată în viața copiilor ei, Amedea, Damian și Elisabeta, și recunoaște că uneori se simte copleșită de restul responsabilităților.

„Nu reușesc să îmi împart timpul. Dacă cineva are o soluție, o vreau acum, sub orice formă ar fi. Realitatea este că viața de mamă are prioritate. Și atunci proiectele mai întârzie, întâlnirile se mai decalează, iar eu, deși îmi doresc foarte mult să le fac pe toate la timp, pur și simplu nu găsesc timp. Știu că este o perioadă și că Elisabeta va crește, iar atunci voi avea și eu mai mult spațiu pentru mine și pentru tot ce îmi propun. Sunt momente în care este mult prea copleșitor. Mult peste ce îmi imaginam. Sunt zile în care simt că totul vine peste mine în același timp și nu mai am unde să mă retrag. Dar nu am încotro. Viața merge mai departe și trebuie să merg și eu cu ea. Poate asta înseamnă, de fapt, puterea, să continui chiar și atunci când simți că e prea mult. În zilele în care nu am energie sau chef, merg mai departe. Nu am încotro. Viața nu se oprește pentru că sunt eu obosită. Copiii au nevoie de mine, lucrurile trebuie făcute, iar responsabilitățile nu dispar. Poate încetinesc ritmul, poate nu fac totul perfect, dar continui. Pentru că asta este realitatea”, a spus Emily Burghelea pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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