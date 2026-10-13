De ce limbajul non-verbal e mai important decât cuvintele și ar trebui să ai grijă la ceea ce transmiți corporal sau prin mimică

Uneori, limbajul non-verbal susține ceea ce spui, alteori, creează contradicții cu efect important în cuplu.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
De ce limbajul non-verbal e mai important decât cuvintele și ar trebui să ai grijă la ceea ce transmiți corporal sau prin mimică

În comunicarea dintre oameni, cuvintele nu sunt singurele care contează. Tonul vocii, expresiile faciale, postura, gesturile și felul în care ne orientăm corpul față de interlocutor contribuie la sensul mesajului. Poți să spui că ești fericită pentru cineva, în timp ce abia zâmbești. Poți să-i spui partenerului că nu te deranjează ceva, dar să-ți încrucișezi brațele, să-i eviți privirea. Poți să afirmi că asculți cu atenție, în timp ce corpul tău transmite nerăbdare, iar privirea caută o cale de ieșire din conversație. Ca atare, e important să devii mai conștientă de ceea ce transmiți la nivel global.

Altfel de indicii

Îți este greu să îți recunoști propriile emoții, încerci să le ascunzi pentru a evita un conflict, pentru a părea puternică sau a nu-i dezamăgi pe ceilalți? Corpul poate reflecta o parte din această experiență emoțională prin încordarea musculaturii, schimbarea expresiei faciale, ritmul vorbirii sau agitația gesturilor. Sigur, aceste reacții nu reprezintă un detector infailibil al emoțiilor. Pot indica supărare, dezamăgire dar și oboseală sau simpla nevoie de a te retrage pentru câteva momente. Mesajele non-verbale oferă indicii care merită explorate, dar în același timp nu e util să îți păstrezi partenerul în confuzie, să ghicească, să uiți de partea ta de responsabilitate în a transmite ceea ce simți și ce ai nevoie.

Contradicția periculoasă

Imaginează-ți că îi spui partenerului că nu ai o problemă să iasă cu prietenii când voi aveați deja un plan bine stabilit, dar o faci pe un ton rece, cu un zâmbet ironic și cu remarci pasiv-agresive. Partenerul nu primește un mesaj clar, ci două mesaje contradictorii. Se îndoiește de sinceritatea ta sau pare că trebuie să descifreze ceea ce nu-i spui direct. Încrederea se construiește și prin congruență, adică printr-o potrivire rezonabilă între ceea ce afirmi, ceea ce simți și felul în care te comporți. Sigur, ai dreptul la intimitate, la spațiu, la un timp pentru a-ți procesa emoțiile. Însă, dacă spui frecvent că totul este în regulă când, de fapt, nu este, relația riscă să devină un spațiu al presupunerilor.

Schimbarea completă a sensului

Aceeași propoziție poate suna ca o glumă, o critică sau o dovadă de afecțiune în funcție de expresia facială și de intonație. Un foarte bine spus cu un zâmbet cald transmite apreciere. Același răspuns, însoțit de o grimasă și de un ton sarcastic, poate fi perceput drept dispreț. În relațiile apropiate, expresiile faciale au o importanță aparte pentru că oamenii ajung să recunoască reacțiile obișnuite ale celuilalt. Un partener poate observa că zâmbești mai puțin, că pari absentă sau că ai devenit mai rigidă în timpul conversațiilor. Totuși, mimica nu trebuie interpretată separat de context.

Partenerul poate părea distant pentru că este preocupat de o problemă la serviciu, nu pentru că și-a pierdut interesul față de tine. La fel, un zâmbet poate exprima politețe sau stânjeneală, nu neapărat bucurie. Fii atentă la expresiile care însoțesc mesajele importante. Dacă vrei să oferi feedback, să-ți exprimi afecțiunea sau să abordezi un subiect sensibil, încearcă să ai o expresie facială și un ton care să susțină intenția ta. Nu ai nevoie de un zâmbet permanent, ci de o atitudine care să nu contrazică ceea ce comunici.

Deschidere sau defensivitate

Felul în care stai, distanța pe care o păstrezi și orientarea corpului pot influența modul în care se desfășoară o interacțiune. Dacă vorbești cu cineva în timp ce te uiți constant la telefon, te întorci cu tot corpul în altă direcție sau oftezi repetat, este posibil ca persoana respectivă să se simtă ignorată. În schimb, o postură relaxată, orientarea către interlocutor și gesturile care însoțesc natural conversația pot comunica disponibilitate și interes.

Limbajul corporal poate amplifica tensiunea

Într-o ceartă, nu doar ceea ce spui contează, ci și cum livrezi ideile respective. Un ton ridicat, ochii dați peste cap, un zâmbet batjocoritor sau un oftat demonstrativ pot transforma o neînțelegere într-o confruntare serioasă. În special expresiile de dispreț și gesturile care îl ridiculizează pe celălalt pot afecta sentimentul de siguranță emoțională. Partenerul poate ajunge să simtă că nu este luat în serios, chiar dacă argumentele sale sunt ascultate formal. Când ești furioasă, nu trebuie să mimezi calmul și nici să-ți reprimi emoțiile, scopul este să nu lași reacția corporală să se transforme într-un atac.

Atenție la hipervigilență

A deveni atentă la limbajul corporal nu înseamnă să-ți supraveghezi permanent mimica, să-ți corectezi postura la fiecare câteva secunde sau să te întrebi dacă fiecare gest al tău a fost interpretat greșit. În loc să fii prezentă, ajungi să-ți monitorizezi fiecare mișcare. În plus, nu interpreta limbajul corporal al partenerului ca pe un adevăr absolut, o comunicare sănătoasă presupune să verifici interpretările, nu să le consideri din start drept certitudini.

Citește și:
Când te ajută și când nu este de folos vinovăția pe care o simți în relație cu partenerul tău

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Modulul Spectacole-lectură, la a V-a ediție în FNT 2026
Lifestyle
Modulul Spectacole-lectură, la a V-a ediție în FNT 2026
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Strategia „Rentrée”: Cum transformăm inspirația de toamnă în leadership strategic
Lifestyle
Strategia „Rentrée”: Cum transformăm inspirația de toamnă în leadership strategic
Staruri care au refuzat să își vadă propriile interpretări de pe ecrane
Lifestyle
Staruri care au refuzat să își vadă propriile interpretări de pe ecrane
Când te ajută și când nu este de folos vinovăția pe care o simți în relație cu partenerul tău
Lifestyle
Când te ajută și când nu este de folos vinovăția pe care o simți în relație cu partenerul tău
Motive pentru care în ultimul timp alegi bărbați nepotriviți
Lifestyle
Motive pentru care în ultimul timp alegi bărbați nepotriviți
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Situații în cuplu când te întrebi dacă are rost să mai depui efort sau e cazul să vă despărțiți
Situații în cuplu când te întrebi dacă are rost să mai depui efort sau e cazul să vă despărțiți
Lifestyle

Analizezi intens dacă nu e mai bine vă despărțiți, iar aceste motive sunt cât se poate de întemeiate, unele un semnal de alarmă serios.

+ Mai multe
Ana Bianca Popescu și scena, spațiul ei sigur
Ana Bianca Popescu și scena, spațiul ei sigur
Lifestyle

Actrița Ana Bianca Popescu este un nume de referință pe scena teatrală din România și a fost răsplătită cu aplauze, nominalizări și premii importante pentru interpretările ei. În conversația pe care am avut-o, am revizitat alături de ea parcursul ei artistic și am vorbit despre ce lipsește din teatrul românesc de azi.

+ Mai multe
Cum ne pregătim copiii pentru joburile care încă nu au fost inventate? Ghidul unei generații care rescrie regulile
Cum ne pregătim copiii pentru joburile care încă nu au fost inventate? Ghidul unei generații care rescrie regulile
Lifestyle

Într-o lume al cărei viitor este incert și în care opțiunile se lărgesc considerabil, educația trebuie să țină pasul cu vremurile. Pentru asta există proiecte precum Educația NEXT, un parteneriat între Libertatea și British Council care deschide o conversație necesară despre viitor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC