De ce limbajul non-verbal e mai important decât cuvintele și ar trebui să ai grijă la ceea ce transmiți corporal sau prin mimică

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În comunicarea dintre oameni, cuvintele nu sunt singurele care contează. Tonul vocii, expresiile faciale, postura, gesturile și felul în care ne orientăm corpul față de interlocutor contribuie la sensul mesajului. Poți să spui că ești fericită pentru cineva, în timp ce abia zâmbești. Poți să-i spui partenerului că nu te deranjează ceva, dar să-ți încrucișezi brațele, să-i eviți privirea. Poți să afirmi că asculți cu atenție, în timp ce corpul tău transmite nerăbdare, iar privirea caută o cale de ieșire din conversație. Ca atare, e important să devii mai conștientă de ceea ce transmiți la nivel global.

Altfel de indicii

Îți este greu să îți recunoști propriile emoții, încerci să le ascunzi pentru a evita un conflict, pentru a părea puternică sau a nu-i dezamăgi pe ceilalți? Corpul poate reflecta o parte din această experiență emoțională prin încordarea musculaturii, schimbarea expresiei faciale, ritmul vorbirii sau agitația gesturilor. Sigur, aceste reacții nu reprezintă un detector infailibil al emoțiilor. Pot indica supărare, dezamăgire dar și oboseală sau simpla nevoie de a te retrage pentru câteva momente. Mesajele non-verbale oferă indicii care merită explorate, dar în același timp nu e util să îți păstrezi partenerul în confuzie, să ghicească, să uiți de partea ta de responsabilitate în a transmite ceea ce simți și ce ai nevoie.

Contradicția periculoasă

Imaginează-ți că îi spui partenerului că nu ai o problemă să iasă cu prietenii când voi aveați deja un plan bine stabilit, dar o faci pe un ton rece, cu un zâmbet ironic și cu remarci pasiv-agresive. Partenerul nu primește un mesaj clar, ci două mesaje contradictorii. Se îndoiește de sinceritatea ta sau pare că trebuie să descifreze ceea ce nu-i spui direct. Încrederea se construiește și prin congruență, adică printr-o potrivire rezonabilă între ceea ce afirmi, ceea ce simți și felul în care te comporți. Sigur, ai dreptul la intimitate, la spațiu, la un timp pentru a-ți procesa emoțiile. Însă, dacă spui frecvent că totul este în regulă când, de fapt, nu este, relația riscă să devină un spațiu al presupunerilor.

Schimbarea completă a sensului

Aceeași propoziție poate suna ca o glumă, o critică sau o dovadă de afecțiune în funcție de expresia facială și de intonație. Un foarte bine spus cu un zâmbet cald transmite apreciere. Același răspuns, însoțit de o grimasă și de un ton sarcastic, poate fi perceput drept dispreț. În relațiile apropiate, expresiile faciale au o importanță aparte pentru că oamenii ajung să recunoască reacțiile obișnuite ale celuilalt. Un partener poate observa că zâmbești mai puțin, că pari absentă sau că ai devenit mai rigidă în timpul conversațiilor. Totuși, mimica nu trebuie interpretată separat de context.

Partenerul poate părea distant pentru că este preocupat de o problemă la serviciu, nu pentru că și-a pierdut interesul față de tine. La fel, un zâmbet poate exprima politețe sau stânjeneală, nu neapărat bucurie. Fii atentă la expresiile care însoțesc mesajele importante. Dacă vrei să oferi feedback, să-ți exprimi afecțiunea sau să abordezi un subiect sensibil, încearcă să ai o expresie facială și un ton care să susțină intenția ta. Nu ai nevoie de un zâmbet permanent, ci de o atitudine care să nu contrazică ceea ce comunici.

Deschidere sau defensivitate

Felul în care stai, distanța pe care o păstrezi și orientarea corpului pot influența modul în care se desfășoară o interacțiune. Dacă vorbești cu cineva în timp ce te uiți constant la telefon, te întorci cu tot corpul în altă direcție sau oftezi repetat, este posibil ca persoana respectivă să se simtă ignorată. În schimb, o postură relaxată, orientarea către interlocutor și gesturile care însoțesc natural conversația pot comunica disponibilitate și interes.

Limbajul corporal poate amplifica tensiunea

Într-o ceartă, nu doar ceea ce spui contează, ci și cum livrezi ideile respective. Un ton ridicat, ochii dați peste cap, un zâmbet batjocoritor sau un oftat demonstrativ pot transforma o neînțelegere într-o confruntare serioasă. În special expresiile de dispreț și gesturile care îl ridiculizează pe celălalt pot afecta sentimentul de siguranță emoțională. Partenerul poate ajunge să simtă că nu este luat în serios, chiar dacă argumentele sale sunt ascultate formal. Când ești furioasă, nu trebuie să mimezi calmul și nici să-ți reprimi emoțiile, scopul este să nu lași reacția corporală să se transforme într-un atac.

Atenție la hipervigilență

A deveni atentă la limbajul corporal nu înseamnă să-ți supraveghezi permanent mimica, să-ți corectezi postura la fiecare câteva secunde sau să te întrebi dacă fiecare gest al tău a fost interpretat greșit. În loc să fii prezentă, ajungi să-ți monitorizezi fiecare mișcare. În plus, nu interpreta limbajul corporal al partenerului ca pe un adevăr absolut, o comunicare sănătoasă presupune să verifici interpretările, nu să le consideri din start drept certitudini.

Citește și:

Când te ajută și când nu este de folos vinovăția pe care o simți în relație cu partenerul tău

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro