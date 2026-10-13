Andrew Barabancea, confesiuni despre infarctul pe care l-a suferit la doar 24 de ani. Ce a dezvăluit fiul Ozanei Barabancea: „Cred că totul a pornit de la…”

Într-un interviu acordat recent, Andrew Barabancea a vorbit despre acel moment dificil din 2025 și despre motivele care ar fi condus la această problemă de sănătate.

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  de  Andreea Ilie
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Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, a trecut în 2025 printr-un moment extrem de dificil în ceea ce privește starea lui de sănătate.

Andrew Barabancea, confesiuni despre infarctul pe care l-a suferit la doar 24 de ani

În 2025, Andrew Barabancea a suferit un infarct la doar 24 de ani, a fost operat și internat de urgență la terapie intensivă. Tănărul își păstrează viața personală departe de lumina reflectoarelor, în ciuda celebrității de care are parte mama lui, Ozana Barabancea, care este artistă și jurată a emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1.

Pe contul său personal de Instagram, Andrew Barabancea a oferit atunci primele declarații despre momentul extrem de dificil prin care a trecut.

„Dragilor, trebuie să vă zic că trăiesc o perioadă extrem de dificilă și cu toții știți că nu sunt genul care se exteriorizează pe Instagram sau alte rețele. De dimineață am suferit un infarct… la 24 de ani… a fost nevoie de întâmplarea asta ca să îmi dau seama că nu merită să mă suprasolicit pentru absolut nimeni și nimic! Sănătate și iubire! Clar sunt mai multe motive pentru care nu trebuie să te suprasoliciți pentru nimeni și nimic, dar le vorbim noi altă dată”, a transmis Andrew Barabancea pe Instagram. 

Într-un interviu acordat recent, Andrew Barabancea a vorbit despre acel moment dificil și despre motivele care ar fi condus la această problemă de sănătate.

„A fost o perioadă destul de dificilă, care mi-a deschis ochii și m-a făcut să-mi dau seama care sunt prioritățile mele. Pot spune că acum sunt mai atent și că am un stil de viață mai sănătos. Am început să fiu mai calm, să nu mă mai stresez din orice lucru și să mă împac cu ideea că ‘tot ce se întâmplă, se întâmplă spre binele meu’. Alături mi-a fost familia, iar asta este cel mai important. Împreună am trecut peste toate. Cred că totul a pornit de la extenuare. Îmi place atât de mult ceea ce fac, încât am dat totul, iar stresul și nopțile nedormite și-au spus cuvântul. Să mai menționez că sunt și un bărbat destul de empatic, sensibil și ‘reușesc’ cu brio să mă consum din foarte multe lucruri mărunte…”, a spus Andrew Barabancea pentru Libertatea.

Cine este Andrew Barabancea

Andrew Barabancea este un producător muzical, compozitor și multi-instrumentist apreciat pentru expertiza sa în producția și ingineria muzicală. Cu o pasiune profundă și o vastă experiență, Andrew aduce o perspectivă unică fiecărui proiect, îmbinând cu măiestrie diverse genuri muzicale. La sfârșitul lunii august a anului 2024, Andrew Barabancea a lansat piesa „Alimos”, o combinație captivantă de vibe-uri muzicale de top. Acest nou single evidențiază abilitatea unică a lui Andrew de a îmbina perfect sunete diverse, creând o experiență auditivă bogată care transcende genurile. Cu melodii evocatoare și ritmuri complexe, „Alimos” invită ascultătorii într-o lume unde beat-urile contemporane se întâlnesc cu elemente tradiționale, oferind un peisaj sonor proaspăt și dinamic, inovator și profund captivant.

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Foto: Instagram

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