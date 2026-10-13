Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față…”

Mona Segall a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Mona Segall, producătoarea Asia Express
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 a adus la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, au fost cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: "Vorbeau între ele și zâmbeau"
People
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: "Vorbeau între ele și zâmbeau"
Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: "Am stat două ore în avion..."
People
Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: "Am stat două ore în avion..."
Andrew Barabancea, confesiuni despre infarctul pe care l-a suferit la doar 24 de ani. Ce a dezvăluit fiul Ozanei Barabancea: "Cred că totul a pornit de la..."
People
Andrew Barabancea, confesiuni despre infarctul pe care l-a suferit la doar 24 de ani. Ce a dezvăluit fiul Ozanei Barabancea: "Cred că totul a pornit de la..."
Emily Burghelea, petrecere de poveste pentru fiica ei. Elisabeta a împlinit un an și i-a tăiat turta
People
Emily Burghelea, petrecere de poveste pentru fiica ei. Elisabeta a împlinit un an și i-a tăiat turta
Selma Blair, arestată după ce a mușcat o însoțitoare de zbor și a agresat mai multe persoane în timpul unui incident violent în avion. Ce susțin avocații actriței
People
Selma Blair, arestată după ce a mușcat o însoțitoare de zbor și a agresat mai multe persoane în timpul unui incident violent în avion. Ce susțin avocații actriței
Ryan Reynolds, gest neașteptat ca să îi salveze reputația soției sale, Blake Lively: "Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată"
People
Ryan Reynolds, gest neașteptat ca să îi salveze reputația soției sale, Blake Lively: "Este cel mai tulburător lucru pe care l-am văzut vreodată"
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Regula de la care Ana Baniciu și Edy Kovacs nu se abat în căsnicia lor: "Evităm cât putem"
Regula de la care Ana Baniciu și Edy Kovacs nu se abat în căsnicia lor: "Evităm cât putem"
People

Ana Baniciu a dezvăluit recent care este regula pe care cei doi încearcă să o respecte încă de la începutul relației, dar și cum s-a transformat dinamica familiei după ce au devenit părinți.

+ Mai multe
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând
People

Regina Camilla ar fi făcut un gest de împăcare față de Prințul Harry, în timpul recentei reuniuni a familiei regale.

+ Mai multe
Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV
Corina Caragea, vacanță de vis în Hawaii. Imaginile spectaculoase publicate de prezentatoarea TV
People

Corina Caragea se bucură de o vacanță de o lună peste Ocean, iar după câteva zile petrecute în Canada, prezentatoarea TV a ajuns în Hawaii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC