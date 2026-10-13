Industrial chic & beat-uri hipnotice: Fenomenul ORIGINS a transformat Romaero în cel mai cool hot-spot din București

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Vineri, 9 octombrie, decorul brut și industrial de la Romaero a devenit epicentrul esteticii urbane și al entertainmentului bucureștean. Lansarea noului concept ORIGINS – Back to the Instincts ne-a oferit nu doar petrecerea weekendului, ci o experiență imersivă unde muzica, scenografia avangardistă și vibe-ul mulțimii s-au contopit perfect. Cu Mahmut Orhan în rolul principal, noaptea a redefinit modul în care trăim un party cu adevărat memorabil.

ORIGINS mizează pe o întoarcere la esență: libertatea de a trăi momentul prezent, fără filtre. Spațiul impresionant de la Romaero a fost pus în valoare de un light design tăios, creând un cadru vizual spectaculos care a completat organic line-up-ul. Superstarul turc Mahmut Orhan a adus acel sound inconfundabil care a cucerit topurile globale – un mix seducător de deep house, indie dance și influențe orientale, transformând setul său într-o adevărată călătorie senzorială.

Forța primei ediții a stat în sinergia perfectă a artiștilor. RBØR a livrat un sound hipnotic care s-a pliat impecabil pe ADN-ul de coolness al evenimentului, în timp ce Adrian Saguna a electrizat publicul cu o selecție extrem de inspirată. Terenul a fost pregătit flawless de Mindblow, care a dat tonul unei seri în care Bucureștiul a vibrat la unison.

Pentru ORIGINS, acesta este doar începutul. Urmează locații atipice, estetici noi și un concept care redefinește nightlife-ul românesc.

Vrei să simți energia serii? Lasă-te inspirat de imaginile oficiale de la lansarea ORIGINS. Dă play aici:

https://www.instagram.com/p/DeXJVOAoUjn

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