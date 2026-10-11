Motive pentru care în ultimul timp alegi bărbați nepotriviți

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Ai făcut un pas în spate și ai fost dispusă să îți privești mai realist, cu ochi mai limpezi, viața amoroasă. Ai avut în trecut relații stabile, bărbați care s-au purtat frumos cu tine, dar de ceva vreme parcă ești într-un vârtej al toxicității și nefericirii. Nu înțelegi de ce ajungi constant lângă bărbați nepotriviți. Nu poți controla pe cine întâlnești, dar poți controla lângă cine rămâi. Iar tu stai în relație deși nu îți este bine sau până când devine insuportabil.

Ceasul biologic

Îți spui că este timpul să faci un copil, să te așezi la casa ta. Și te străduiești din greu să faci asta cu persoana care e lângă tine, deși toate semnele arată cât se poate de clar că drumul vostru nu duce în direcția dorită de tine. Intențiile sunt bune și frumoase, doar că e ca atunci când încerci să îndești un picior mărimea 39 într-un pantof mărimea 37.

Singurătatea

Pur și simplu te simți singură sau te temi teribil de singurătate. Ultima relație serioasă a fost cu multă vreme în urmă, între timp te-ai săturat de aventuri. Așa că accepți ce ți se oferă, chiar și o relație cu un bărbat nepotrivit alături de care nu ești deloc fericită.

Presiunea societății

Ești mereu cu ochii pe social media, pe ce fac cunoștințele tale. Ce bunuri și-au mai cumpărat, unde își petrec vacanțele, cine și-a făcut relație, cine s-a căsătorit. În cercul tău de apropiați toată lumea e în cuplu. La evenimente ești întrebată tu ce mai aștepți. Pe lângă presiunea internă pe care ți-o pui tu, mai este și presiunea externă, circumstanțială, iar toate adunate te determină să accepți lângă tine un bărbat nepotrivit. Nu îți e neapărat bine, dar te înscrii normei.

Pornește de la sex

Ați început o relație cu beneficii care acum e un fel de struțocămilă. Nici doar sex, dar nici relație de cuplu asumată. Uneori plecați împreună în weekend-uri, poate mai ieșiți cu prietenii tăi sau ai lui, familia de origine știe de existența ta sau a lui fără să fie nici măcar intenția unei întâlniri reale. Și în cursul săptămânii mai dormiți împreună. Teoretic, din anumite puncte de vedere, seamănă cu o relație de cuplu autentică, dar nu e. Doar o jumătate de măsură.

Ți-ai creat tu acest obiectiv

Este ca și cum te-ai setat pe o țintă și faci orice pentru a o atinge. Relația de cuplu sau măritișul reprezintă noul obiectiv din viața ta și toată energia o canalizezi acolo. Te încăpățânezi și în ruptul capului nu vrei să renunți deși este o ambiție în care te agăți de un om care nu vede lucrurile ca și tine.

Te-ai hotărât să fii mai înțelegătoare

Doar că ai trecut în latura extremă. Semnalele de alarmă se văd de la o poștă, dar tu găsești scuze, explicații, speri că se va schimba.

Toți sunt la fel

Ai avut un șir de experiențe nu tocmai plăcute, iar pe baza lor ai tras concluzia că toți bărbații sunt la fel și nu mai are sens să cauți pe cineva diferit. Te complaci într-un context toxic uitând că meriți mai mult.

Foto: PR

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