Situații în cuplu când te întrebi dacă are rost să mai depui efort sau e cazul să vă despărțiți

Analizezi intens dacă nu e mai bine vă despărțiți, iar aceste motive sunt cât se poate de întemeiate, unele un semnal de alarmă serios.

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  de  Cristescu Catalina
Situații în cuplu când te întrebi dacă are rost să mai depui efort sau e cazul să vă despărțiți

Ați discutat îndelung. Ai plâns, ai țipat, ai urlat. Ai încercat și cu binele, cu frumosul, cu diplomație, ai apelat la rude, la prieteni. Ai avut răbdare și ți-ai zis că tu nu pleci la primele probleme mai delicate, și că nu vrei să vă despărțiți așa ușor. Doar că unele contexte din relație te fac să te întrebi dacă nu cumva despărțirea este modalitatea prin care ai grijă de tine, te pui la adăpost, în siguranță.

Violența fizică

Abuzul e de multiple tipuri. Este abuz emoțional, fizic și inclusiv sexual în cuplu. Căci, da, există violul domestic. Ok, nu s-a ajuns acolo dar de la agresivitate verbală s-a ajuns treptat la cea fizică, ce în mod evident e în continuă evoluție, ca un bulgăre de zăpadă. Spune că știe cât este de greșit comportamentul lui, dar cu toate astea îl repetă. Nu există scuză pentru abuzul fizic ce te pune la propriu în pericol.

Practici incomode pentru tine

Cu toții facem compromisuri. De dorit sunt cele sănătoase, în care există o formă de negociere și se ajunge la o variantă comună, agreabilă. Mai este și compromisul toxic în care de fapt accepți ceva care te macină pe dinăuntru, cu care în esență nu ești de acord. Iar partenerul insistă cu propuneri în legătură cu care i-ai explicat cât se poate de clar că nu te simți confortabil. Contravin moralei, principiilor, valorilor tale, iar el apelează la orice mijloc pentru a te duce forțat în acea direcție.

Multiple împăcări și despărțiri

Deja ții pentru tine firul epic al relației. Până și tu te-ai plictisit de câte ori v-ați despărțit, v-ați împăcat și ați plimbat bagajele pe ușă mai ceva ca hamalii de la aeroport. Nu mai este niciun pic de stabilitate, de siguranță în relația voastră.

Ești tu prea sensibilă…

… prea vulnerabilă, te superi din orice, ești exagerată, greu de mulțumit, prea lipicioasă, ceri prea mult etc. Adică problema e la tine, nicicum la el sau să aveți o contribuție împărțită. Nu este dispus să vadă partea sa de implicare, de responsabilitate, implicit nici să depună efort pentru rezolvarea problemelor voastre. Tu trebuie să taci din gură sau să faci anumite ajustări.

Nu îți este alături la greu

Când e bine, frumos, cu distracție și (mini) vacanțe este primul. Când îți este greu, ai probleme financiare, la serviciu, de sănătate, un context nefericit în familie se retrage mai mult sau mai puțin discret și te lasă singură. Căci singură te simți și tu în doi, nu sprijinită sau alinată.

Pune presiune pe tine

Dar nu pentru ceva care este esențial în dezvoltarea sau deznodământul relației voastre. Este extrem de exigent și are o lungă listă de schimbări, mai mult sau mai puțin fundamentale pe care are pretenția ca tu să le faci.

Dezinteres pur…

… din partea lui pentru orice ține de tine sau de relație. Este foarte detașat, nu contribuie cu nimic, nu se implică cu nimic. Demonstrează în toate modurile posibile că nu îi pasă. Mai mult, te tratează cu dispreț și este critic până la jignire.

Viziune opusă asupra viitorului

Nu aveți obiective comune care să conteze cu adevărat. Iar felul în care vezi tu relația nu se potrivește cu felul în care el o privește sau preferă să se desfășoare.

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Foto: PR

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