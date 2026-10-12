Staruri care au refuzat să își vadă propriile interpretări de pe ecrane

Câteva dintre starurile pe care cu siguranță le apreciezi pentru rolurile pe care le-au interpretat pur și simplu refuză cu vehemență să își urmărească propriile proiecte și au dezvăluit motivele pentru care au ales asta.

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  de  Braslasu Iulia
1. Emma Stone
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Unele staruri de la Hollywood au evitat până acum să își vadă propriile producții în care au jucat, iar motivele au șocat și stârnit dezbateri interesante. 

1. Emma Stone

Emma Stone a fost sinceră cu privire la Easy A, comedia romantică pentru care a jucat primul ei rol principal și în care a intrat în pielea unei eleve de liceu. Actrița a povestit ani mai târziu că experiența de a lucra la film a fost copleșitoare, așa că, este de înțeles de ce a ales să evite să îl urmărească. „Am văzut câteva scene. Dar am fost la o proiecție cu prietenii și familia să îl văd și a trebuit să mă ridic și să ies. Cine vrea să se vadă atât de mult timp?”, a povestit ea în seria Actor on Actor de la Variety. 

2. Maggie Smith

Regretata actriță Maggie Smith, îndrăgită pentru rolul contesei de Grantham, Lady Violet din Downtown Abbey, dezvăluia după difuzarea celui de-al treilea sezon al apreciatului serial că nu l-a urmărit niciodată. Actrița considera că ar fi mult prea critică dacă s-ar vedea pe ecrane, ceea ce i-ar distrage atenția de la munca ei. „Mereu văd lucruri pe care aș vrea să le fac diferit și mă gândesc: „De ce, Doamne, am făcut asta?”, a spus ea în 2013 pentru emisiunea 60 Minutes.

3. Meryl Streep

Legendara Meryl Streep are o carieră în actorie de mai bine de 50 de ani și a jucat în peste 60 de filme. Când a fost prezentă la o strângere de fonduri din New Jersey, actrița a recunoscut că pur și simplu nu își poate vedea filmele vechi din cauza prejudecăților la care a fost expusă la vremea respectivă. „Eram atât de nefericită. Credeam că am nasul prea mare, credeam că sunt grasă. Pentru că acestea sunt lucruri pe care ți le spun oamenii.”

4. Nicole Kidman

Poate fi neașteptat de auzit asta, însă actriței Nicole Kidman nu îi place absolut deloc să se vadă pe ecrane. Fie că e vorba de filme sau seriale, actrița nu își urmărește munca pe care o realizează. Însă, a făcut o excepție cu două filme din toată cariera ei, fiind vorba despre Moulin Rouge (2001) și Australia (2008).

5. Javier Bardem

Javier Bardem are o pasiune reală pentru actorie și își îndrăgește enorm meseria. Cu toate astea, actorul nu suportă deloc să se privească pe ecrane, pentru că nu poate să treacă peste aspectul său fizic. „Nici măcar nu pot să mă uit la nasul ăla nenorocit, la vocea aia nenorocită, la ochii aceia ridicoli. Nu pot suporta asta”, a recunoscut el pentru GQ. 

6. Robert Pattinson

Într-o discuție pentru revista Wonderland, Robert Pattinson a vorbit despre cum se raportează la munca lui, dar și despre motivul pentru care resimte o deconectare față de proiectele sale cinematografice în momentul în care le termină. „Simt că acum sunt din nou la început. Știu că data viitoare când voi face ceva, voi zice: „Nu-mi amintesc cum să fac nimic din toate astea.” E plăcut să te implici ca amator de fiecare dată.”

7. Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter este recunoscută pentru personajele excentrice pe care le-a creionat de-a lungul carierei sale diverse, în care a jucat în filme horror, drame de epocă sau musicaluri. Preferă ca toată atenția ei să se îndrepte spre viitorul proiect, așa că nici ea nu își vede filmele sau seriale sale. „Nu e ca și cum aș face exact același rol anul viitor, așa că, care e rostul. Îmi place să joc pentru că îmi place să joc”, a susținut actrița Tepegraph. 

8. Julianne Moore

Pe Julianne Moore o entuziasmează la meseria ei procesul de a lucra la un film și magia care se creează pe platourile de filmare. Drept urmare, nici ea nu are obiceiul de a-și viziona propriile proiecte cinematografice. „Nu am văzut niciunul dintre filmele mele (…) Îmi place mai mult să fiu în film decât să îl urmăresc. Asta e marea mea emoție, mai degrabă decât să văd produsul final”, povestea ea în trecut ziarul britanic Daily Express.

9. Andrew Garfield

Nici pentru Andrew Garfield, cunoscut mai cu seamă pentru rolul lui Spider-Man, nu e tocmai o plăcere să se vadă pe ecrane și a explicat care este motivul. „Nu vreau să fiu conștient de ceea ce fac. De îndată ce sunt conștient, sunt mai puțin deschis”, a mărturisit Andrew Garfield pentru Hollywood Reporter. 

10. Rupert Grint

Într-un interviu din 2021 pentru Variety, Rupert Grint dezvăluia fără rețineri faptul că nu obișnuiește să își urmărească munca pe ecrane, nici măcar când vine vorba de celebra franciză Harry Potter. „Probabil le-am văzut pe primele trei la premiere, dar după aceea am încetat să le mai văd”, a recunoscut actorul. 

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Foto: PR

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