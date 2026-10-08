Câștigi mai mult decât partenerul tău și asta îl deranjează? Ce greșeli faci atunci când încerci să îl ajuți să se simtă confortabil

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Într-o relație, diferența de venit nu ar trebui să fie o problemă în sine. Doi oameni pot avea salarii foarte diferite și să se simtă egali în cuplu. Problema apare atunci când banii ajung să fie interpretați ca o măsură a valorii, a puterii sau a rolului fiecăruia în relație.

Îi spui prea des…

… că nu contează cine câștigă mai mult. Pentru tine poate părea liniștitor, dar dacă revii constant asupra subiectului, mesajul implicit poate deveni opusul celui intenționat, de tipul știu că pentru tine este o problemă și încerc să te conving că nu ar trebui să fie. Practic transformi diferența de venit într-un subiect permanent de reasigurare, fără să lași relația să demonstreze că valoarea partenerului pentru tine nu se reduce la salariu.

Te minimizezi

Iar scopul din spate este ca partenerul să nu se simtă prost. Așa că spui că ai avut noroc, nu câștigi chiar atât de mult, nu e mare lucru, și partenerul ar putea câștiga la fel dacă ar vrea. Când începi să îți micșorezi realizările pentru a-i proteja orgoliul, relația intră într-o dinamică nesănătoasă. Nu trebuie să devii mai puțin vizibilă, ștearsă, pentru ca partenerul să se simtă confortabil. Poți avea o atitudine echilibrată, modestă dacă vrei să-i spui așa, fără să îți negi realizările.

Plătești tu totul

Când câștigi considerabil mai mult, contribuțiile financiare nu sunt întotdeauna 50-50. Dar există o diferență între a contribui proporțional cu posibilitățile fiecăruia și a prelua automat toate cheltuielile. Dacă plătești constant totul, rezolvi toate cheltuielile și nu îi mai lași spațiu partenerului să contribuie în niciun fel, intenția ta poate deveni nu doar o sursă de frustrare pentru amândoi, ci de-a dreptul castratoare. Mai important decât egalitatea matematică este sentimentul de reciprocitate. Partenerul să simtă că participă la viața voastră și din punct de vedere financiar.

Pui presiune

Uite cât câștig eu, și tu ai putea să faci mai mult, de ce nu ceri o mărire de salariu, poate ar trebui să schimbi domeniul. Ceea ce consideri încurajare poate fi perceput drept evaluare. Dacă partenerul își dorește să evolueze profesional, îl poți susține. Dar ai grijă să nu transformi diferența dintre veniturile voastre într-un proiect personal de dezvoltare al partenerului.

Pură evitare

Cât câștigați, cât cheltuiți, ce vă permiteți, cum împărțiți cheltuielile și ce obiective financiare aveți sunt lucruri despre care un cuplu trebuie să poată discuta fără ca fiecare conversație să devină o confruntare despre statut. Dacă subiectul banilor devine tabu doar pentru că tu câștigi mai mult, tensiunea nu dispare. Doar nu mai este exprimată.

Cadourile scumpe

Poate fi tentant să îi oferi cadou vacanțe, haine, gadgeturi sau experiențe pe care partenerul nu și le-ar permite din salariul lui. Problema apare când aceste cadouri devin o metodă de neutralizare a disconfortului său. Dacă partenerul deja se simte vulnerabil în ceea ce privește banii, un exces de astfel de gesturi financiare poate accentua raportul în care tu ești cea care poate, iar el cel care primește. Discutați deschis despre ce își permite fiecare și despre cum vreți să construiți împreună un stil de viață care să nu vă împingă într-o postură inconfortabilă.

Foto: PR

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