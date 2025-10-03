Adori să îi faci cadouri partenerului tău? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplul vostru

Pentru tine limbajul iubirii este reprezentat de cadouri și o modalitate prin care crezi că așa menții relația? Dinamicile ascunse pot avea semnificații mai profunde.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Adori să îi faci cadouri partenerului tău? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplul vostru

Să oferi cadouri ți se pare ceva grozav, un gest de afecțiune, dovada unui efort palpabil, că te-ai gândit la partener și ai vrut să îi faci o surpriză, o bucurie. De ce acest comportament cu implicații financiare mari sau mici e primul plan? Deoarece cadourile reprezintă pentru tine locul 1 în topul limbajelor iubirii. Dar mai există și alte nuanțe subtile care de fapt vă sabotează relația.

Nu ții cont de ce are el nevoie

Dacă și partenerul ar avea același limbaj al iubirii, atunci lucrurile ar fi foarte simple și vă potriviți din acest punct de vedere. Dar dacă el se simte iubit când îl lauzi, îl complimentezi, când îl îmbrățișezi, îl săruți, sau când petreceți timp de calitate împreună ori îl ajuți cu diverse servicii, cadourile au efectiv 0 impact. Nu ești atentă la ceea ce are el nevoie și te raportezi la ce îți place ție, ce ți se pare ție o dovadă de iubire? Și chiar dacă în repetate rânduri ți-a explicat că banii nu contează pentru el, că nu este impresionat de cadouri și continui să procedezi în aceeași manieră, îl deprivezi emoțional la modul conștient, asumat. Nu îl vezi, nu îl auzi, nu îl asculți, nu respecți ce te roagă.

Manifestarea superiorității

Câștigi mai bine decât partenerul tău, dar asta nu e o problemă pentru el? Cadourile scumpe, dese, sunt o strategie prin care subliniezi această diferență financiară. Un fel de drapel pe care îl fluturi și cu ajutorul căruia transmiți un mesaj. Te raportezi superior și poate fi în același timp și o strategie de manipulare, în care scopul final este dominarea și obținerea unui comportament compliant din partea partenerului. O luptă de putere ambalată la propriu foarte frumos într-un ambalaj colorat.

Menținerea dependenței de muncă

Lucrezi foarte mult, iar asta te face să te simți importantă, valoroasă, să ai un discurs pozitiv despre tine. Un discurs ocazional, căci criticul interior își face des apariția și e foarte greu să te lupți cu această voce interioară care te rănește și îți spune că nu ești suficient de bună, nu reușești să fii sau să ai ca alții. Miza financiară este de asemenea foarte importantă. Cu cât câștigi mai mult, cu atât hrănești iluzoriu ceea ce ți-ai dori să fie în realitate, autentic, o părere bună despre tine.

Și ești prinsă în această dinamică dureroasă, complicată, care, evident, are și beneficii care o mențin. Dar la nivel de costuri ele sunt evidente și au impact și în cuplu. Nu ai timp să ai grijă de tine corect, ești mereu obosită și fără chef de orice activitate din timpul liber extrem de redus, căci muncești mult, viața sexuală este în declin. Iar cadourile devin un fel de plată inconștientă prin care partenerul să ignore relația ta cu munca și maniera în care vă afectează relația. Sau dovada că merită toată dinamica pe care încerci să o prezinți ca fiind sănătoasă.

Aștepți același tratament

Voi nu aveți reguli financiare clare, nu ați stabilit nici un buget pentru cadourile oferite în zilele speciale (Sărbători, zile de naștere), ori un buget pentru surprizele făcute doar pentru că e marți și vreți să faceți un gest frumos. Iar bugetul alocat de tine este unul mare, cu care partenerul nu este de acord, și te aștepți ca el să ofere identic, în termeni de echitate. Iar dacă nu o face să te simți neimportantă, neiubită, că nu depune efort. Totul se rezolvă având discuția despre bani și care sunt regulile cheltuirii lor.

Citește și:
Te simți blocată? Ce sau cui permiți să-ți ghideze viața și asta are impact și în plan amoros

Foto:PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Începe Festivalul DIPLOMA Show, ediția a XII-a, la ARCUB – Hanul Gabroveni
Lifestyle
Începe Festivalul DIPLOMA Show, ediția a XII-a, la ARCUB – Hanul Gabroveni
Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2025 pe SkyShowtime
10 filme extraordinare care nu s-au bucurat de succes la box office, dar nu trebuie ratate
Lifestyle
10 filme extraordinare care nu s-au bucurat de succes la box office, dar nu trebuie ratate
Te simți blocată? Ce sau cui permiți să-ți ghideze viața și asta are impact și în plan amoros
Lifestyle
Te simți blocată? Ce sau cui permiți să-ți ghideze viața și asta are impact și în plan amoros
RADAR 2025: prin lentila co-fondatoarelor festivalului de New Media Art, Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu
Lifestyle
RADAR 2025: prin lentila co-fondatoarelor festivalului de New Media Art, Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu
Romanian Jewelry Week (ROJW) la a șasea ediție
Lifestyle
Romanian Jewelry Week (ROJW) la a șasea ediție
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
catine.ro
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Mai multe din lifestyle
Cupluri faimoase care au surprins când au anunțat că pun punct unor relații îndelungate
Cupluri faimoase care au surprins când au anunțat că pun punct unor relații îndelungate
Lifestyle

După 20 de ani împreună sau chiar mai bine de atât, câteva cupluri celebre au decis să meargă pe drumuri separate.

+ Mai multe
Perspective pozitive despre bani care aduc instabilitate și conflicte în cuplu
Perspective pozitive despre bani care aduc instabilitate și conflicte în cuplu
Lifestyle

Felul în care vă raportați la bani poate fi optimist, relaxat, fără nici urmă de presiune. Și cu toate astea banii sunt o temă care vă divizează vizibil.

+ Mai multe
Irina Rimes a făcut spectacol la Arenele Romane cu ultimul show "Descântatele" – un eveniment de neuitat
Irina Rimes a făcut spectacol la Arenele Romane cu ultimul show "Descântatele" – un eveniment de neuitat
Lifestyle

Irina Rimes a transformat Arenele Romane într-un adevărat univers magic pe 27 septembrie, odată cu concertul special "Descântatele".

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC