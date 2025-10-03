Adori să îi faci cadouri partenerului tău? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplul vostru

Să oferi cadouri ți se pare ceva grozav, un gest de afecțiune, dovada unui efort palpabil, că te-ai gândit la partener și ai vrut să îi faci o surpriză, o bucurie. De ce acest comportament cu implicații financiare mari sau mici e primul plan? Deoarece cadourile reprezintă pentru tine locul 1 în topul limbajelor iubirii. Dar mai există și alte nuanțe subtile care de fapt vă sabotează relația.

Nu ții cont de ce are el nevoie

Dacă și partenerul ar avea același limbaj al iubirii, atunci lucrurile ar fi foarte simple și vă potriviți din acest punct de vedere. Dar dacă el se simte iubit când îl lauzi, îl complimentezi, când îl îmbrățișezi, îl săruți, sau când petreceți timp de calitate împreună ori îl ajuți cu diverse servicii, cadourile au efectiv 0 impact. Nu ești atentă la ceea ce are el nevoie și te raportezi la ce îți place ție, ce ți se pare ție o dovadă de iubire? Și chiar dacă în repetate rânduri ți-a explicat că banii nu contează pentru el, că nu este impresionat de cadouri și continui să procedezi în aceeași manieră, îl deprivezi emoțional la modul conștient, asumat. Nu îl vezi, nu îl auzi, nu îl asculți, nu respecți ce te roagă.

Manifestarea superiorității

Câștigi mai bine decât partenerul tău, dar asta nu e o problemă pentru el? Cadourile scumpe, dese, sunt o strategie prin care subliniezi această diferență financiară. Un fel de drapel pe care îl fluturi și cu ajutorul căruia transmiți un mesaj. Te raportezi superior și poate fi în același timp și o strategie de manipulare, în care scopul final este dominarea și obținerea unui comportament compliant din partea partenerului. O luptă de putere ambalată la propriu foarte frumos într-un ambalaj colorat.

Menținerea dependenței de muncă

Lucrezi foarte mult, iar asta te face să te simți importantă, valoroasă, să ai un discurs pozitiv despre tine. Un discurs ocazional, căci criticul interior își face des apariția și e foarte greu să te lupți cu această voce interioară care te rănește și îți spune că nu ești suficient de bună, nu reușești să fii sau să ai ca alții. Miza financiară este de asemenea foarte importantă. Cu cât câștigi mai mult, cu atât hrănești iluzoriu ceea ce ți-ai dori să fie în realitate, autentic, o părere bună despre tine.

Și ești prinsă în această dinamică dureroasă, complicată, care, evident, are și beneficii care o mențin. Dar la nivel de costuri ele sunt evidente și au impact și în cuplu. Nu ai timp să ai grijă de tine corect, ești mereu obosită și fără chef de orice activitate din timpul liber extrem de redus, căci muncești mult, viața sexuală este în declin. Iar cadourile devin un fel de plată inconștientă prin care partenerul să ignore relația ta cu munca și maniera în care vă afectează relația. Sau dovada că merită toată dinamica pe care încerci să o prezinți ca fiind sănătoasă.

Aștepți același tratament

Voi nu aveți reguli financiare clare, nu ați stabilit nici un buget pentru cadourile oferite în zilele speciale (Sărbători, zile de naștere), ori un buget pentru surprizele făcute doar pentru că e marți și vreți să faceți un gest frumos. Iar bugetul alocat de tine este unul mare, cu care partenerul nu este de acord, și te aștepți ca el să ofere identic, în termeni de echitate. Iar dacă nu o face să te simți neimportantă, neiubită, că nu depune efort. Totul se rezolvă având discuția despre bani și care sunt regulile cheltuirii lor.

