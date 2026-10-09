Cele mai interesante filme romantice lansate în 2026

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Nimic nu se compară cu emoția unei povești despre doi oameni care se îndrăgostesc. Fie că vorbim despre o comedie romantică plină de umor sau despre o melodramă intensă, genul romantic oferă opțiuni pentru toate gusturile. Anul 2026 este unul generos pentru iubitorii filmelor de dragoste.

1. „People We Meet on Vacation”

Emily Henry a devenit unul dintre cele mai apreciate nume ale literaturii romantice contemporane, datorită poveștilor sale amuzante și emoționante. Romanul „People We Meet on Vacation”, publicat în 2021, primește acum prima sa adaptare, disponibilă pe Netflix. Tom Blyth, cunoscut din „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, și Emily Bader, protagonista serialului „My Lady Jane”, îi interpretează pe Alex și Poppy. Cei doi sunt prieteni foarte diferiți, însă călătoriile făcute împreună îi apropie treptat și le transformă relația în ceva mai mult.

2. „Pillion”

„Pillion” propune o poveste de dragoste BDSM neobișnuită, aflată la granița dintre comedie și dramă romantică. În debutul regizoral al cineastului Harry Lighton, Ray, un motociclist dominant interpretat de Alexander Skarsgård, îl alege drept partener supus pe Colin, un britanic timid jucat de Harry Melling. Relația lor începe ca un aranjament foarte clar, dar capătă treptat o dimensiune romantică, în timp ce ambii bărbați învață mai multe despre propria identitate.

3. „Wuthering Heights”

După „Promising Young Woman” și „Saltburn”, Emerald Fennell revine cu o nouă producție provocatoare, inspirată de celebrul roman gotic „La răscruce de vânturi”, scris de Emily Brontë. Margot Robbie o interpretează pe Cathy, în timp ce Jacob Elordi îl joacă pe Heathcliff. Adaptarea a generat controverse încă înainte de lansare, unii fani acuzând distribuirea nepotrivită a lui Heathcliff și sexualizarea excesivă a materialului original. Filmul promite însă o experiență vizuală spectaculoasă, completată de muzica semnată de Charli xcx.

4. „Reminders of Him”

După ecranizările „It Ends With Us” și „Regretting You”, încă un roman scris de Colleen Hoover ajunge pe marile ecrane. Povestea o urmărește pe Kenna, interpretată de Maika Monroe, o femeie care este eliberată din închisoare și încearcă să reia legătura cu fiica sa, în ciuda opoziției celor din jur. Drumul ei spre iertare și un nou început se intersectează cu o poveste de dragoste neașteptată alături de Ledger, proprietarul unui bar local, jucat de Tyriq Withers.

5. „The Drama”

Zendaya și Robert Pattinson, doi dintre cei mai apreciați actori ai momentului, formează un cuplu în această producție A24. Cei doi interpretează doi îndrăgostiți care se pregătesc să se căsătorească, însă o dezvăluire neașteptată îi obligă să-și pună sub semnul întrebării întreaga relație. Filmul este regizat de cineastul norvegian Kristoffer Borgli și produs de Ari Aster, astfel că povestea romantică va fi probabil însoțită de neliniște, umor incomod și întrebări existențiale.

6. „You, Me & Tuscany”

La aproape trei ani după ce a cucerit publicul în rolul prințesei Ariel, Halle Bailey revine în centrul unei povești romantice. Acțiunea se desfășoară în Toscana, unde o tânără decide impulsiv să locuiască fără permisiune în vila unui necunoscut. Când este surprinsă de mama proprietarului, interpretat de Regé-Jean Page, ea pretinde că cei doi sunt logodiți. Minciuna nevinovată, peisajele italiene și situațiile stânjenitoare oferă toate ingredientele unei comedii romantice clasice.

7. „Office Romance”

Jennifer Lopez revine la genul care a consacrat-o, comedia romantică. Artista interpretează o angajată dependentă de muncă, a cărei viață este dată peste cap de o relație amoroasă începută la birou. Partenerul său este jucat de Brett Goldstein, cunoscut din „Ted Lasso”, care nu și-a ascuns nici în realitate admirația pentru Jennifer Lopez. Filmul Netflix este regizat de Ol Parker și promite o chimie convingătoare între protagoniști.

8. „Voicemails for Isabelle”

Regizat de Leah McKendrick, filmul combină povestea de dragoste cu teme precum durerea pierderii și legătura dintre surori. Nick Robinson interpretează un bărbat care începe să primească mesajele vocale lăsate de o tânără, jucată de Zoey Deutch. Aceasta continuă să sune la numărul de telefon al surorii sale decedate, încercând să facă față doliului. Sensibil și sincer, filmul amintește de comediile romantice emoționante ale anilor trecuți.

9. „The Invite”

După ce a atras atenția la Festivalul de Film Sundance, cea mai recentă producție regizată de Olivia Wilde ajunge în cinematografe cu o poveste provocatoare despre relații. Olivia Wilde și Seth Rogen îi interpretează pe Angela și Joe, un cuplu care trece printr-o perioadă dificilă și acceptă fără prea mult entuziasm să organizeze o cină pentru vecinii lor, jucați de Penélope Cruz și Edward Norton. Pe parcursul serii, întâlnirea ia o turnură neașteptată și mult mai intimă.

10. „Heartstopper: Forever”

Povestea adolescenților din „Heartstopper” se încheie printr-un lungmetraj, care înlocuiește cel de-al patrulea sezon al serialului. Inspirat de al șaselea și ultimul volum al benzii desenate create de Alice Oseman, filmul îi readuce în prim-plan pe Nick, interpretat de Kit Connor, și Charlie, jucat de Joe Locke. Cei doi trebuie să facă față unei relații la distanță după plecarea lui Nick la universitate. Finalul promite momente emoționante, lacrimi și bine-cunoscutele frunze animate care au devenit emblematice pentru serial.

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foto: PR

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