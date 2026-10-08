Actori care au jucat mereu în seriale apreciate

Actorii de mai jos se numără printre cei care au fost distribuiți în seriale apreciate de publicul larg.

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  . Actualizat 08.10.2026, 08:09,  de  Braslasu Iulia
1. Damian Lewis
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Munca depusă, dar și interpretările impresionante i-au ajutat pe acești actori să primească roluri în unele dintre cele mai apreciate seriale, iar fanii au fost încântați să-i vadă pe micile ecrane.

1. Damian Lewis

Band of Brothers, Dreamcatcher, Once Upon a Time in Hollywood și Homeland sunt câteva dintre proiectele pentru care este cunoscut Damian Lewis. Până acum, s-a aflat în distribuția unor seriale extrem de apreciate și de cunoscute, de la Billions, unde îl interpretează pe miliardarul Bobby Axelrod, și până la drama A Spy Among Friends, unde are rolul lui Nicholas Elliott.

2. Katey Sagal

Katey Sagal și-a început cariera în televiziune în 1971. Actrița s-a aflat în spatele unor roluri care astăzi sunt considerate emblematice, iar din listă nu lipsește Peggy, personajul ei din celebrul sitcom Familia Bundy din 1987-1997. Din palmaresul ei mai fac parte The Big Bang Theory, acolo unde a interpretat-o pe mama lui Penny și Sons Of Anarchy, serial în cadrul căruia a jucat-o pe mama lui Jax Teller.

3. Bryan Cranston

Nu au fost atât de multe cazurile în care Bryan Cranston a jucat în seriale care au fost criticate. A interpretat unul dintre cele mai apreciate personaje TV din toate timpurile, pe Walter White în serialul Breaking Bad. Înainte de acest succes, fanii l-au lăudat pentru performanțele din Malcolm in the Middle și The X-Files.

4. Timothy Olyphant 

De la rolurile secundare și până la apariții în seriale de succes, așa cum sunt The Office și The Mandalorian, a mai fost un singur pas pentru Timothy Olyphant. Dincolo de acestea, trebuie specificat faptul că a interpretat rolul principal în Justified, mai precis pe mareșalul american Raylan Givens. 

5. Elisabeth Moss

Rolurile excepționale pe care le-a avut în The Handmaid’s Tale și Mad Men sunt o dovadă cât se poate de clară a talentului actriței Elisabeth Moss. Acestea sunt și două seriale care abordează lupta femeilor cu sistemul. Pe lângă faimă, The Handmaid’s Tale i-a adus și câștiguri financiare fabuloase pentru că pentru fiecare episod a primit 1 milion de dolari. 

6. Walton Goggins

Mulți au subestimat munca lui Walton Goggins. Actorul este recunoscut de către public pentru rolurile din Justified, The Hateful Eight și Django Unchained. Nemulțumirea fanilor este legată de faptul că a jucat roluri secundare, iar aceștia și-ar dori să îl vadă mult mai mult în prim-plan în cadrul unor proiecte care să îl pună în valoare. 

7. David Costabile

Pe David Costabile l-ai văzut în unele dintre cele mai bune seriale, și anume Breaking Bad și The Wire. A mai jucat și în filmul Lincoln din 2013, alături de Daniel Day-Lewis, Sally Field și Joseph Gordon-Levitt. Un alt proiect în care s-a implicat și în care a arătat cât este de talentat e serialul Billions, unde îl joacă pe Mike ‘Wags’ Wagner.

8. Ted Danson

Ted Danson a fost nominalizat în cariera sa la 18 premii Emmy. A fost distribuit în proiecte în care personajul pe care îl interpreta avea un soi de autoritate, iar fanii îl asociază cu acest tip de rol. Printre serialele cunoscute în care a jucat amintim de Cheers, Becker și The Good Place.

9. Alison Brie

Community și GLOW sunt două seriale în care a jucat Alison Brie și care nu au trecut cu vederea. Fanii ei sunt la curent cu faptul că a fost implicată și în seriale animate și nu s-a ferit să experimenteze diverse roluri, de la cele serioase și până la cele amuzante. 

10. David Boreanaz

David Boreanaz a jucat în serialele Buffy the Vampire Slayer, Bones și Angel. Cei care îl urmăresc și îi știu deja activitatea sunt impresionați de volumul de muncă depus și de faptul că a ales să fie parte din anumite proiecte pe termen lung. 

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Foto: PR

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