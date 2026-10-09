Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru fiica sa. Ella a împlinit 10 ani

Andreea Bălan a sărbătorit-o pe Ella, fiica sa cea mare, care a împlinit 10 ani. Cu această ocazie, artista a publicat imagini de la aniversare și i-a dedicat un mesaj emoționant, în care a vorbit despre legătura lor și despre lecțiile pe care le-a învățat de la fiica sa.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bălan și Ella
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Andreea Bălan a marcat aniversarea fiicei sale mai mari, Ella, printr-o postare specială pe rețelele sociale. Fiica artistei și a lui George Burcea a împlinit 10 ani, iar mama sa a publicat mai multe imagini de la sărbătoare, însoțite de un mesaj despre legătura dintre ele și primii zece ani petrecuți împreună.

Andreea Bălan sărbătorește ziua de naștere a fiicei sale, Ella

Pentru cântăreață, aniversarea a fost și un prilej de a-și aminti momentul în care a devenit mamă pentru prima dată. Andreea Bălan a vorbit despre cât de repede au trecut anii, dar și despre experiențele și emoțiile care au însoțit-o în această perioadă.

„Parcă ieri îmi țineam pentru prima dată în brațe prima mea minune, Ella, iar azi împlinește 10 anișori. Zece ani care au trecut într-o clipă, dar care au fost atât de frumoși… plini de zâmbete, iubire, descoperiri, îmbrățișări și emoții pure”, a transmis Andreea Bălan.

În mesajul dedicat aniversării, artista a vorbit pe larg și despre personalitatea Ellei. Andreea Bălan spune că fiica sa este sensibilă și foarte atentă la oamenii din jur, iar maturitatea pe care o arată uneori o surprinde chiar și pe ea.

„Ella este o fetiță delicată, sensibilă, atentă la tot ce se întâmplă în jurul ei, cu o înțelepciune și o profunzime aparte. Uneori am senzația că în trupul ei mic de copil locuiește un suflet care înțelege viața și oamenii mult dincolo de vârsta ei. Are o empatie rară, o capacitate incredibilă de a simți emoțiile celorlalți și o bunătate care nu are nevoie de cuvinte mari ca să se facă simțită. Ella vede cu inima lucruri pe care noi, oamenii mari, uneori uităm să le mai vedem”, a adăugat artista.

Andreea Bălan a recunoscut că relația cu fiica sa nu înseamnă doar lecțiile pe care încearcă să i le ofere în calitate de mamă. De multe ori, spune cântăreața, Ella este cea de la care învață despre răbdare, sensibilitate și bucuria lucrurilor simple.

„Mă uit la ea cu atâta iubire și recunoștință… Pentru că, deși eu sunt mama ei și ar trebui să fiu cea care o învață despre viață, de multe ori ea este cea care mă învață pe mine despre sensibilitate, iubire, răbdare și frumusețea lucrurilor simple”, a mărturisit cântăreața.

La final, artista i-a transmis fiicei sale o urare în care a încurajat-o să își păstreze bunătatea și sensibilitatea pe măsură ce crește.

„La mulți ani, prima mea fetiță, iubirea mea care m-a învățat pentru prima dată ce înseamnă să fiu mamă! Să nu-ți pierzi niciodată lumina, bunătatea și felul tău atât de frumos de a simți lumea. Să ai curajul să fii mereu tu, exact așa cum ești. Te iubesc dincolo de tot ce pot cuprinde cuvintele. La mulți ani, Ella mea minunată!”, a conchis Andreea Bălan.

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Foto: Arhiva ELLE

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