Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Clara a împlinit 7 ani: „A venit pe acest pământ să ofere iubire”

Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant de ziua fiicei sale, Clara.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bălan și fiicele ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Andreea Bălan a celebrat un moment plin de emoție în familie: fiica ei cea mică, Clara, a împlinit 7 ani pe data de 4 martie. Cu această ocazie, artista a publicat pe Instagram un colaj emoționant de fotografii și filmulețe din arhiva personală, surprinzând momente tandre din vacanțe, aniversări și clipe de joacă alături de Clara și sora ei, Ella.

Fiica Andreei Bălan a împlinit 7 ani

Imaginile au fost însoțite de un mesaj profund, în care cântăreața a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica sa și despre felul în care aceasta i-a schimbat viața. În textul postat, Andreea Bălan a făcut referire și la concertul său de la Sala Palatului, unde una dintre părțile show-ului „Fericire” a fost dedicată tocmai copiilor și bucuriei pure din copilărie.

Artista a transmis un mesaj care a emoționat mii de fani, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de urări și felicitări pentru micuța aniversată.

„Azi, fetița mea minunată, Clara, împlinește 7 anișori.
Acești ani au trecut atât de repede… cu zâmbete, râsete colorate, multă veselie, joacă și năzdrăvănii.
Clara este un înger, cu care simt că am o conexiune din altă lume. A venit pe acest pământ să ofere iubire și m-a readus la viață.
În ea văd cea mai mare fericire. O fericire pură, autentică, acea fericire cu care noi toți ne naștem.

În filmulețul acesta, unul dintre cele trei pe care le-am proiectat la Sala Palatului, povestesc exact despre acest lucru: că ne naștem fericiți, iar pe parcursul vieții uneori ne îndepărtăm de această stare. Dar viața devine din nou frumoasă atunci când ne reîntoarcem la fericirea pe care o simțeam când eram copii și nu lăsăm lumea adulților să ne-o fure. Partea a 4-a în concertul meu Fericire, a fost despre Ella și Clara și fericirea pe care o avem cand suntem copii.

La mulți ani, sufletul meu!
Facem petrecere sâmbătă.”

Andreea Bălan, despre luna de miere

Artista a dezvăluit că va schimba trei rochii de mireasă, iar petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul lacului din Buftea. În același timp, Andreea Bălan a mărturisit că, imediat după ceremonie, nu vor pleca în luna de miere.

Spațiul ales pentru eveniment este cunoscut pentru organizarea unor petreceri fastuoase și a găzduit în trecut și alte nunți celebre, printre care cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Citește și:
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Detalii despre emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena 1. Cum s-ar desfășura show-ul
People
Detalii despre emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena 1. Cum s-ar desfășura show-ul
Kylie Jenner și Timothée Chalamet, surprinși în ipostaze tandre la o pizzerie din Los Angeles
People
Kylie Jenner și Timothée Chalamet, surprinși în ipostaze tandre la o pizzerie din Los Angeles
Monica Anghel, surprinsă de fiul ei, Aviv, pe scenă. Cum a reacționat artista: "A promis"
People
Monica Anghel, surprinsă de fiul ei, Aviv, pe scenă. Cum a reacționat artista: "A promis"
Jeff Bezos și Lauren Sánchez devin oficial președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
People
Jeff Bezos și Lauren Sánchez devin oficial președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
Ce lecții a învățat Jorge pe parcursul relației cu soția lui, Ramona Prodea: "Iubirea adevărată nu vine să te repare"
People
Ce lecții a învățat Jorge pe parcursul relației cu soția lui, Ramona Prodea: "Iubirea adevărată nu vine să te repare"
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună. Fostul cuplu a sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, Samuel
People
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună. Fostul cuplu a sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, Samuel
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Radu Vâlcan, primele declarații despre filmările de la Insula Iubirii sezonul 10: "Știu că nerăbdarea este mare"
Radu Vâlcan, primele declarații despre filmările de la Insula Iubirii sezonul 10: "Știu că nerăbdarea este mare"
People

Radu Vâlcan a oferit primele declarații despre filmările unui nou sezon din show-ul Insula Iubirii de la Antena 1.

+ Mai multe
Sean "Diddy" Combs a obținut eliberare anticipată din închisoare. Noi detalii despre sentința sa
Sean "Diddy" Combs a obținut eliberare anticipată din închisoare. Noi detalii despre sentința sa
People

Data eliberării lui Sean "Diddy" Combs a fost devansată, în timp ce artistul contestă condamnarea de patru ani.

+ Mai multe
Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu soția lui, Dana Nălbaru: "Cu rulota prin lume..."
Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu soția lui, Dana Nălbaru: "Cu rulota prin lume..."
People

Dragoș Bucur a vorbit despre viitorul alături de soția lui, Dana Nălbaru.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC