Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Clara a împlinit 7 ani: „A venit pe acest pământ să ofere iubire”

Andreea Bălan a celebrat un moment plin de emoție în familie: fiica ei cea mică, Clara, a împlinit 7 ani pe data de 4 martie. Cu această ocazie, artista a publicat pe Instagram un colaj emoționant de fotografii și filmulețe din arhiva personală, surprinzând momente tandre din vacanțe, aniversări și clipe de joacă alături de Clara și sora ei, Ella.

Fiica Andreei Bălan a împlinit 7 ani

Imaginile au fost însoțite de un mesaj profund, în care cântăreața a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica sa și despre felul în care aceasta i-a schimbat viața. În textul postat, Andreea Bălan a făcut referire și la concertul său de la Sala Palatului, unde una dintre părțile show-ului „Fericire” a fost dedicată tocmai copiilor și bucuriei pure din copilărie.

Artista a transmis un mesaj care a emoționat mii de fani, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de urări și felicitări pentru micuța aniversată.

„Azi, fetița mea minunată, Clara, împlinește 7 anișori.

Acești ani au trecut atât de repede… cu zâmbete, râsete colorate, multă veselie, joacă și năzdrăvănii.

Clara este un înger, cu care simt că am o conexiune din altă lume. A venit pe acest pământ să ofere iubire și m-a readus la viață.

În ea văd cea mai mare fericire. O fericire pură, autentică, acea fericire cu care noi toți ne naștem. În filmulețul acesta, unul dintre cele trei pe care le-am proiectat la Sala Palatului, povestesc exact despre acest lucru: că ne naștem fericiți, iar pe parcursul vieții uneori ne îndepărtăm de această stare. Dar viața devine din nou frumoasă atunci când ne reîntoarcem la fericirea pe care o simțeam când eram copii și nu lăsăm lumea adulților să ne-o fure. Partea a 4-a în concertul meu Fericire, a fost despre Ella și Clara și fericirea pe care o avem cand suntem copii. La mulți ani, sufletul meu!

Facem petrecere sâmbătă.”

Andreea Bălan, despre luna de miere

Artista a dezvăluit că va schimba trei rochii de mireasă, iar petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul lacului din Buftea. În același timp, Andreea Bălan a mărturisit că, imediat după ceremonie, nu vor pleca în luna de miere.

Spațiul ales pentru eveniment este cunoscut pentru organizarea unor petreceri fastuoase și a găzduit în trecut și alte nunți celebre, printre care cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Citește și:

Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro