Andreea Bălan și Victor Cornea, decizie privind luna de miere. De ce nu vor pleca după nuntă: „Nu avem timp de…”

Andreea Bălan și Victor Cornea se apropie de ziua nunții lor, programată pentru 10 mai, iar pregătirile sunt în plină desfășurare.

Andreea Bălan, despre luna de miere

Artista a dezvăluit că va schimba trei rochii de mireasă, iar petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul lacului din Buftea. În același timp, Andreea Bălan a mărturisit că, imediat după ceremonie, nu vor pleca în luna de miere.

Spațiul ales pentru eveniment este cunoscut pentru organizarea unor petreceri fastuoase și a găzduit în trecut și alte nunți celebre, printre care cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o altă relație

Andreea Bălan a făcut noi declarații despre începutul relației cu logodnicul ei, Victor Cornea, și despre fiul sportivului.

Victor Cornea are un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară. Andreea Bălan a dezvăluit recent că a aflat de fiul partenerului ei încă de la prima lor întâlnire. De la bun început, cei doi și-au comunicat intențiile și așa au descoperit că amândoi sunt pregătiți pentru o relație serioasă.

„El a venit la momentul potrivit. Și el a fost pregătit pentru o relație serioasă de acest nivel, nu doar așa superficială. De la primele întâlniri am văzut că suntem făcuți unul pentru celălalt și că își dorește și el o relație serioasă. Cererea în căsătorie a fost ceva extrem de natural și firesc. La început, noi am vorbit la telefon vreo două săptămâni. Am început să vorbim pe Instagram, eu i-am dat numărul și el m-a sunat. El era la Roland Garros. Îmi plăcea foarte mult de el pe video. Prima întâlnire a fost decisivă. La prima întâlnire mi-a spus că are un băiețel. Faptul că are un băiețel, pe mine m-a făcut să merg mai departe cu această relație. A contat foarte mult. El este asumat, îl iubește pe Luca. Pentru mine a fost decisiv, pentru că știam că nu mai pot să fac copii și acest capitol este închis, iar faptul că are un băiețel, atunci a făcut ca relația să funcționeze. Eu nu aș fi putut să fiu cu un bărbat care nu are copii. De la primele întâlniri am vorbit sincer și cred că aici e secretul unui început frumos și armonios”, a spus Andreea Bălan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu.”

Citește și:

Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro