Prințul Harry dezvăluie regula pe care o respectă în căsnicia cu Meghan Markle: „Cheia pentru a găsi un echilibru”

Prințul Harry a vorbit deschis despre relația cu Meghan Markle, dezvăluind detalii mai puțin cunoscute despre căsnicia lor, dar și despre o perioadă dificilă din viața sa.

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  de  ELLE
Prințul Harry dezvăluie regula pe care o respectă în căsnicia cu Meghan Markle: "Cheia pentru a găsi un echilibru"

Prințul Harry a vorbit despre viața de familie alături de Meghan Markle și despre regula pe care cei doi o respectă în căsnicia lor. Ducele de Sussex a dezvăluit că încearcă să nu petreacă niciodată mai mult de zece zile departe de soția și copiii săi, explicând cât de important este pentru el să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și timpul dedicat familiei.

În cadrul unui nou curs MasterClass, intitulat „Redefining Grief: Building Resilience Through Loss”, Prințul Harry a vorbit despre prioritățile sale și despre felul în care își organizează viața pentru a putea fi prezent atât în activitățile profesionale, cât și în creșterea celor doi copii pe care îi are împreună cu Meghan Markle, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

„Pentru mine, cel mai important lucru este energia, bucuria și fericirea pe care le simt atunci când sunt alături de familia mea, în special de copiii noștri, dar și satisfacția pe care mi-o oferă implicarea directă în activitatea mea”, a declarat Ducele de Sussex, potrivit Page Six.

Prințul Harry a explicat că, pentru a păstra acest echilibru, a stabilit o limită în ceea ce privește perioadele petrecute departe de cei dragi.

„Cheia pentru a găsi un echilibru între bucurie și fericire este să nu petrec mai mult de zece zile departe de soția și copiii mei”, a mărturisit el.

„Este vorba despre găsirea unui echilibru între munca mea și scopul din spatele acesteia, dar și rolurile mele de tată și soț, despre felul în care toate aceste aspecte ale identității mele se îmbină”, a continuat Prințul Harry.

În cadrul aceleiași discuții, Ducele de Sussex a făcut și o serie de mărturisiri despre o perioadă dificilă din viața sa, care a urmat deciziei de a părăsi Regatul Unit împreună cu Meghan Markle și fiul lor, Archie. Potrivit Page Six, Harry a dezvăluit că, după mutarea în Canada, la sfârșitul anului 2019, s-a confruntat cu un episod depresiv, pe care l-a asociat cu schimbarea bruscă a stilului său de viață.

„Odată ajuns în Canada, departe de mediul stresant în care, probabil, organismul meu era în permanență plin de adrenalină, după două sau trei zile am experimentat o scădere bruscă a nivelului de adrenalină, ceva ce nu mai trăisem niciodată”, a povestit el.

Prințul Harry a explicat că trecerea de la o viață marcată de presiune și stres la un mediu mult mai liniștit a avut un impact neașteptat asupra stării sale.

„Aveam nevoie de stres pentru a produce adrenalina care îmi permitea creierului să funcționeze, pentru că ajunsesem să nu mai fiu în stare să fac nimic prin casă”, a mărturisit acesta.

„Am intrat, de fapt, într-o stare depresivă timp de aproximativ două săptămâni și simțeam că nu pot funcționa fără adrenalină”, a adăugat Ducele de Sussex.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit în mai 2018, în cadrul unei ceremonii organizate la Castelul Windsor. Un an mai târziu, în mai 2019, cei doi au devenit pentru prima dată părinți, odată cu venirea pe lume a fiului lor, Archie.

În ianuarie 2020, cuplul a anunțat că renunță la rolurile oficiale din cadrul familiei regale britanice. Decizia a marcat începutul unei noi etape pentru Harry și Meghan, care și-au construit ulterior o viață departe de îndatoririle regale. În iunie 2021, familia lor s-a mărit odată cu nașterea fiicei lor, Lilibet.

La șase ani de la retragerea din familia regală, Harry și Meghan au luat decizia de a reveni în Marea Britanie. Potrivit Page Six, cei doi s-au mutat împreună cu copiii lor pentru a fi mai aproape de Regele Charles al III-lea, tatăl Prințului Harry, care a fost diagnosticat cu cancer în 2024.

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Foto: Getty Images

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