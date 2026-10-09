Cum ne pregătim copiii pentru joburile care încă nu au fost inventate? Ghidul unei generații care rescrie regulile

Într-o lume al cărei viitor este incert și în care opțiunile se lărgesc considerabil, educația trebuie să țină pasul cu vremurile. Pentru asta există proiecte precum Educația NEXT, un parteneriat între Libertatea și British Council care deschide o conversație necesară despre viitor.

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  de  ELLE.ro
Cum ne pregătim copiii pentru joburile care încă nu au fost inventate? Ghidul unei generații care rescrie regulile

Când eram noi mici, ecuația viitorului părea simplă. Dacă te întreba cineva „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, răspunsul venea aproape instinctiv: medic, avocat, arhitect, poate actriță sau jurnalist. Astăzi, când ne privim copiii, aceeași întrebare își pierde previzibilitatea și capătă o aură fascinantă — dar și puțin intimidantă. Nu pentru că opțiunile ar fi puține, ci pentru că dinamica lumii actuale este atât de accelerată încât meseriile pe care le vor avea peste 15 sau 20 de ani s-ar putea să nu aibă încă un nume.

Și atunci apare neliniștea firească a oricărui părinte modern: cum îmi pregătesc copilul pentru un viitor pe care nici eu nu îl pot desena în detaliu? Răspunsul nu stă în rețeta clasică a unui traseu școlar impecabil, ci în crearea unui „garderobe mentale” versatile: un set de abilități esențiale pe care să le poată purta cu el oriunde.

Gândirea critică: o superputere într-o lume saturată de informație

Generația alpha crește cu acces instantaneu la o cantitate uriașă de date. Inteligența artificială le poate redacta eseuri, le poate rezuma concepte complexe și le poate traduce instantaneu orice idei. Miza nu mai este, așadar, memorarea, ci discernământul.

Ce facem cu informația pe care o avem? Știe copilul tău să verifice o sursă? Să își pună întrebări? Să aibă curajul de a spune „nu sunt convins, vreau să cercetez mai mult”?

Gândirea critică se cultivă din micro-gesturi cotidiene. Data viitoare când cel mic vine cu o perspectivă complet diferită, în loc de un repede „nu e așa”, încearcă un simplu „interesant, ce te face să crezi asta?”. De multe ori, dialogul care se naște valorează mai mult decât răspunsul „corect”.

Creativitatea redefinită: Mai mult decât artă, o filosofie de viață

Avem tendința să asociem creativitatea strict cu pictura, muzica sau scrisul. În realitate, în ecosistemul de mâine, creativitatea înseamnă inovație, adaptabilitate și lateral thinking.

Este capacitatea de a găsi o ieșire elegantă dintr-un impas când planul A eșuează. Este îndrăzneala de a conecta două concepte aparent opuse pentru a crea ceva complet nou. Iar noi, ca părinți, îi putem ajuta lăsând spațiu liber – fără a le oferi mereu soluțiile pe tavă. Uneori, cea mai bună ghidare este o simplă întrebare: „Ție cum ți s-ar părea mai interesant să rezolvi asta?”

Comunicarea autentică: empatia într-o lume hiper-tehnologizată

Oricât de departe va merge inteligența artificială, legăturile umane vor rămâne moneda de schimb a viitorului. Copiii noștri vor colabora cu echipe globale, vor negocia, vor susține idei și vor trebui să convingă.

Comunicarea eficientă nu se învață exclusiv din manuale, ci se deprinde de acasă – atunci când un copil simte că este ascultat cu adevărat, că opiniile lui contează și că nu este întrerupt. Tot aici intervine și frumusețea limbilor străine: nu doar ca simplă materie școlară, ci ca un pașaport cultural care le deschide mintea spre perspective globale.

Lifelong Learning: arta de a fi mereu curios

Dacă generațiile trecute învățau o meserie pentru toată viața, viitorul le cere copiilor noștri să se reinventeze periodic. Anumite roluri vor dispărea, altele se vor transforma, iar flexibilitatea va deveni principala lor calitate.

Cel mai frumos cadou pe care li-l putem oferi este să le schimbăm relația cu necunoscutul. „Nu știu” nu trebuie să fie un motiv de rușine sau un eșec, ci doar punctul de plecare: „Nu știu încă, dar abia aștept să aflu.”

Nu le desenăm harta, dar le oferim busola

Presiunea de a fi părintele ideal – cel care alege școala perfectă, clubul ideal și cursurile cele mai căutate – poate fi obositoare. Adevărul este că nimeni nu deține rețeta exactă a lumii de mâine.

Iar scopul nostru nu este să le configurăm tot drumul, ci să îi ajutăm să rămână curioși, încrezători, rezilienți în fața greșelilor și suficient de independenți pentru a-și găsi singuri propria cale.

Educația NEXT, proiectul Libertatea x British Council, este o invitație la un dialog necesar despre școala viitorului, despre inteligența artificială, despre ce merită să păstrăm și ce trebuie să schimbăm în felul în care îi pregătim pe copii pentru ceea ce urmează. Pentru că viitorul lor nu poate fi prevăzut în detaliu. Dar poate fi întâmpinat mai bine.

Educația NEXT: Libertatea și British Council deschid conversația despre viitorul copiilor noștri


Duminică, pe 11 octombrie, Libertatea și British Council îi aduc împreună pe părinți, copii, experți în educație și jurnaliști, în cadrul evenimentului Educația NEXT. Întâlnirea pornește de la întrebări pe care tot mai mulți părinți și le pun deja: cum va arăta școala într-o lume în care inteligența artificială devine parte din viața de zi cu zi, ce competențe vor conta cu adevărat și cum îi putem pregăti pe copii pentru meserii care poate nici nu există încă.

Evenimentul are loc la British Council, în Dorobanți, între 11:00 și 15:00, iar discuțiile vor pune accent pe gândire critică, creativitate, comunicare, adaptabilitate și capacitatea de a învăța continuu. Nu va fi doar o discuție despre viitor, ci și una despre ce putem face concret, de acum, acasă și la școală, pentru ca cei mici să fie mai bine pregătiți pentru o lume aflată în permanentă schimbare. Mai multe detalii, AICI.

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