Filme și seriale noi de văzut în luna octombrie 2026 pe Netflix

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Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

EAST OF EDEN

La începutul anilor 1900, o femeie extrem de independentă dezbină doi frați, declanșând o saga care se desfășoară pe parcursul a două generații. Această nouă interpretare a capodoperei lui Steinbeck explorează povestea multigenerațională a familiei Trask, punând-o într-o nouă lumină pe antieroina sa memorabilă, Cathy Ames. Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds, Martha Plimpton, Joseph Zada, Joe Anders fac parte din distribuția acestui serial. Nu rata și aceste filme excepționale, adaptate după 10 cărți fabuloase.

Premiera: 1 octombrie 2026

ANIMALS

După răpirea fiului lor, un candidat la funcția de primar al Los Angelesului și soția sa sunt atrași într-o rețea periculoasă de minciuni și manipulări. În cursa contra cronometru pentru a plăti răscumpărarea, cei doi trebuie să facă alegeri imposibile, care riscă să le distrugă familia și tot ceea ce au construit. Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, cu Luis Gerardo Méndez și Steven Yeun fac parte din distribuție. Nu rata și aceste filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea.

Premiera: 9 octombrie 2026

THE DIPLOMAT – SEZONUL 4

În sezonul al patrulea al serialului The Diplomat, două mariaje amenință să se distrugă reciproc. Un moment catastrofal spulberă pacea fragilă pe care ambasadoarea Kate Wyler o negociase între SUA și Marea Britanie, dar și mariajul șubred pe care încearcă să‑l salveze.

În timp ce Kate încearcă să limiteze dezastrul, conspirația președintei Grace Penn și a vicepreședintelui Hal Wyler de a fura arma supremă a Rusiei duc Statele Unite în pragul unui război. Deși se tolerează cu greu, Kate și Todd sunt siliți să-și unească forțele pentru a împiedica alianța formată din Grace și Hal să răstoarne echilibrul puterii, atât pe scena internațională, cât și acasă.

Premiera: 15 octombrie 2026

NOBODY WANTS THIS – SEZONUL 3

După ce au decis să meargă mai departe împreună la finalul sezonului trecut, Joanne și Noah se mută într‑o casă nouă și se așează într-o relație care, în sfârșit, le oferă stabilitatea pe care o căutau, bucurându‑se de fiecare „prim” moment entuziasmant, care vine odată cu construirea unei vieți comune.

Sasha și Esther sunt aruncați înapoi în lumea întâlnirilor, fie că își doresc sau nu, trecând prin toată stânjeneala de a cunoaște pe cineva nou. De cealaltă parte, cariera lui Morgan înflorește, fiind pe cale să devină (aproape) o senzație mediatică, în timp ce, alături de Sasha, continuă să graviteze în jurul unui adevăr pe care niciunul dintre ei nu l‑a putut încă rosti. Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Paul Ben-Victor și Tovah Feldshuh fac parte din distribuția acestui serial.

Premiera: 22 octombrie 2026

LUPIN – PARTEA 4

Partea a patra a serialului Lupin începe la patru ani după finalul părții precedente. Assane este încă în închisoare, iar pentru el, Lupin nu mai există. Vrea să‑și ispășească pedeapsa și să‑și respecte promisiunea făcută fiului său, aceea de a merge în Senegal pentru a‑și revedea familia. Dar planurile îi sunt date peste cap de un anunț misterios semnat „Lupin”: mai multe muzee urmează să fie ținta unor jafuri simultane.

În ciuda securității sporite, furturile se desfășoară exact așa cum au fost planificate. Assane se declară nevinovat, dar toate indiciile îl incriminează. O cameră îl surprinde chiar într‑unul dintre muzee, în timpul unui jaf în care căpitanul Belkacem este grav rănit. Pentru a‑și dovedi nevinovăția și a demasca imitatorul, Assane nu are de ales: trebuie să evadeze și să îmbrace din nou costumul lui Lupin.

Premiera: 23 octombrie 2026

#Love

Fondatoarea unei aplicații de dating și rivalul ei aventuros își testează teoriile opuse despre iubire printr-o provocare de 60 de zile pentru a găsi perechea potrivită.

Premiera: 2 octombrie 2026

Doing Life

O mamă singură și un deținut creează o legătură neașteptată prin scrisori sincere, care le deschid calea spre izbăvire, speranță și iubire, în ciuda tuturor obstacolelor.

Premiera: 2 octombrie 2026

Schumacher ’94 — The Birth of a Legend

Prima victorie răsunătoare a lui Michael Schumacher la Campionatul Mondial: interviuri personale și imagini de arhivă ale legendarului sezon de Formula 1 din 1994.

Premiera: 2 octombrie 2026

Inside The Circle

Uciderea unei actrițe îndrăgite deschide cutia Pandorei cu secrete și spionaj, amenințând să distrugă viețile a patru prieteni din copilărie, prinși la mijloc.

Premiera: 7 octombrie 2026

Less of a Stranger

Jan Borysewicz, liderul trupei rock poloneze Lady Pank, definește o generație cu muzica sa, fiind la rândul său marcat de o serie de tragedii familiale.

Premiera: 7 octombrie 2026

Who Is Martin Mull?

A fost un comediant de talie mondială, dar nu asta făcea cel mai bine. Descoperă pasiunea de o viață pentru artă a lui Martin Mull în acest documentar plin de vedete.

Premiera: 7 octombrie 2026

Below

Când o creatură marină misterioasă terorizează un oraș de coastă, un pescar trebuie să lupte să-și protejeze familia și modul de viață amenințat al comunității sale.

Premiera: 8 octombrie 2026

The Trap

Scriitoarea Lisa Konrad nu a mai ieșit din casă de 10 ani, mai exact de la uciderea surorii sale. Când crede că îl vede pe ucigaș la televizor, concepe un plan riscant.

Premiera: 13 octombrie 2026

TYSON

Acest documentar captivant în patru părți prezintă viața tumultuoasă a lui Mike Tyson, una dintre cele mai temute și fascinante personalități din istoria sportului.

Premiera: 13 octombrie 2026

The Storm

O furtună blochează niște vechi prieteni din facultate într-o cabană de lux și le transformă aniversarea civilizată într-un vârtej de trădări, resentimente și haos pur.

Premiera: 15 octombrie 2026

Money Trap: The Karun Treasure

O hartă mitică ajunge pe mâinile unui escroc legendar, iar acesta hotărăște să dea o ultimă lovitură înainte să se retragă definitiv.

Premiera: 16 octombrie 2026

Norm: The Tale of Norm Macdonald

Pătrunde în labirintul acestui documentar despre Norm Macdonald, maestrul umorului sec, cu o viață și o carieră fără compromisuri, dar pline de contradicții.

Premiera: 16 octombrie 2026

SERIOUSLY SINGLE TOO

Dineo și Noni, prietene la cataramă, făcute să petreacă mereu împreună, își înfruntă cea mai mare teamă când iubitul lui Noni o cere brusc în căsătorie.

Premiera: 16 octombrie 2026

Therapy Done Right

O incisivă comedie neagră argentiniană, în care un psihanalist dezamăgit de terapia clasică încalcă orice limită pentru a ajuta un romancier în pană de inspirație.

Premiera: 16 octombrie 2026

The Mothers of Penguins – Sezonul 2

Hotărâți să-și conducă propria școală, Kama, Ula, Tatiana și Jerzy înfruntă noi provocări în a avea grijă de copii și unii de ceilalți.

Premiera: 21 octombrie 2026

The New Stanford Prison Experiment

Într-o reinterpretare modernă a studiului controversat, 30 de oameni intră într-o închisoare reală două săptămâni, iar schimbările de putere relevă de ce sunt capabili.

Premiera: 21 octombrie 2026

Fading Grandeur

Disperat, un marchiz decăzut încearcă să-și vândă rapid conacul aflat în pragul ruinei unei milionare fermecătoare, dar misterioase, care are propriile planuri ascunse.

Premiera: 23 octombrie 2026

Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story

Adorată că estompează limita dintre spectacol și criză personală, Maria Bamford analizează parcursul sănătății mintale din spatele comediei sale curajoase.

Premiera: 23 octombrie 2026

Surviving Hurricane Otis

Wirpul și fratele lui vitreg se luptă să supraviețuiască uraganului Otis în Acapulco, unde legătura lor frățească și curajul transformă dificultățile în speranță.

Premiera: 23 octombrie 2026

Minimum Wage

Niște adolescenți se străduiesc să țină o pizzerie în ciuda șefului nebun, salariului minim și presiunilor școlare. Un serial bazat pe clipurile de pe rețelele sociale.

Premiera: 26 octombrie 2026

The One About Matthew Perry

Acest serial documentar prezintă succesul la Hollywood, lupta cu dependența și decesul tragic al îndrăgitului actor din Friends, povestite de apropiați. Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Premiera: 27 octombrie 2026

Balaraw: Blood Island

Căutându-și mama dispărută, o femeie ajunge pe sinistra insulă Balaraw, unde supraviețuirea, secretele întunecate și propria identitate devin nesigure.

Premiera: 29 octombrie 2026

You, Me, Us

Când o femeie nonconformistă și un bărbat familist decid să adopte un copil, trecutul și viziunile lor opuse le pun iubirea la încercare.

Premiera: 29 octombrie 2026

A Couple of Lies

Un schimb de case aparent idilic între Sicilia și Stockholm ia o turnură nefastă când două cupluri bogate acționează extrem ca să se protejeze, cu tot cu secretele lor.

Premiera: 30 octombrie 2026

Collision Course

Spania, 2013. După ce jefuiesc o bancă, un accident dezvăluie latura ascunsă a fiecărui hoț, scoțând la iveală trădările și minciunile care au început cu mult înainte.

Premiera: 30 octombrie 2026

SCTV: The Greatest Show You’ve Never Heard Of

Distribuția legendară din SCTV se reunește în acest documentar amuzant și înduioșător, care celebrează cum un serial canadian de scheciuri a intrat în istoria comediei.

Premiera: 30 octombrie 2026

The Birthday Gift

Aniversarea unei zile de naștere pentru copii atent pregătită scapă de sub control după ce o jucărie-cadou stârnește discuții aprinse, viziuni contrare și haos ilar.

Premiera: 30 octombrie 2026

Foto: PR

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