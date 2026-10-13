Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: „În urmă cu 26 de ani am fost…”

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre debutul în televiziune și prima emisiune la care a participat.

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  de  Andreea Ilie
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Căsătorită din 2023 cu Smiley și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete din România.

Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley și Gina Pistol dezvăluie adesea pe rețelele de socializare imagini cu fiica lor, Josephine, chiar dacă au ales să nu îi dezvăluie chipul, spre dezamăgirea fanilor.

Cei doi au o relație de invidiat și, atunci când programul îi permite, Gina Pistol îl acompaniază pe Smiley la concerte, ba chiar a urcat pe scenă alături de acesta și a cântat.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre debutul în televiziune și prima emisiune la care a participat.

„În urmă cu 26 de ani am fost invitată pentru prima dată la o emisiune: ‘Noaptea târziu’, cu Mircea Badea. Și, pe urmă, cred că eram plăcută de oamenii de acasă și au început să apară din ce în ce mai multe proiecte. Am fost în multe emisiuni, am prezentat, am fost concurentă la multe show-uri și, practic, am tot evoluat”, a povestit ea pentru VIVA!.

Prezentatoarea a vorbit și despre perioada în care a fost asistenta regretatului Andrei Gheorghe.

„Referitor la Andrei Gheorghe, eu îl simpatizam foarte mult. Știu că era un om foarte acid și putea să fie intimidant, dar, în același timp, a avut o simpatie și un respect foarte mare față de mine”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cum a slăbit Gina Pistol

După mai bine de un an în care și-a schimbat treptat obiceiurile, Gina Pistol a ajuns la forma fizică pe care și-o dorea. Prezentatoarea „MasterChef” spune că nu a apelat la o soluție rapidă, ci a început să fie mai atentă la ceea ce mănâncă și, mai ales, la acele gustări aparent neînsemnate consumate între mese.

Pentru Gina Pistol, una dintre cele mai importante lecții a fost să își organizeze mai bine alimentația. În timpul zilelor petrecute la filmări, obișnuia să guste frecvent din alimentele aflate pe platou. Pentru că nu erau mese propriu-zise, avea impresia că mâncase foarte puțin, deși la finalul zilei toate acele gustări contau.

A decis astfel să renunțe la „ciuguleli” și să își stabilească mese mai clare. Totodată, după vârsta de 40 de ani, vedeta spune că a observat că obiceiurile care funcționau în trecut nu mai dau aceleași rezultate.

„Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva. La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: ‘Măi dar n-am mâncat nimic’, adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi? Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.

Gina Pistol, declarații despre pictorialele din Playboy

Recent, în cadrul unui podcast, Gina Pistol și-a adus aminte de cele patru apariții ale sale din revista Playboy. Acum, la ani distanță de la pictorialele realizate pentru celebra publicație pentru adulți, prezentatoarea susține că are o urmă de regret. 

„Am regretat când vedeam pictorialele, iar eu în capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel… Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Îmi amintesc, din copilăria mea, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza, mă uitam cum developează filmele în camera aia obscură… foarte mișto! Iar ceea ce am văzut eu în revistă (n.r Playboy) nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie. Dar pentru că eram, la fel, mică, nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea. Nu prea sunt ok cu pictorialele. Adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mult mai bine”, a mărturisit Gina Pistol în podcast-ul „Salvat de clopoțel.”

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Foto: Instagram

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