Adrian Nartea și soția lui, Alina, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: „S-a înfiripat ceva”

Adrian Nartea și soția lui, Alina, își păstrează relația departe de atenția publică, însă recent au surprins cu apariția lor într-o emisiune TV, unde au vorbit despre povestea lor de dragoste.

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  de  ELLE.ro
Adrian Nartea, sotia si cele doua fiice ale lor (1)
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Adrian Nartea și soția lui, Alina, s-au cunoscut în 2010, în Tunisia, la o ședință foto. La vremea respectivă, amândoi activau în modelling. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună două fete, pe Mara și Petra.

Cum a început relația dintre Adrian Nartea și soția lui

Recent, Adrian Nartea și soția lui, Alina, au fost prezenți într-o emisiune TV. Actorul a rememorat clipa în care s-a cunoscut prima dată cu actuala lui parteneră de viață. 

„Noi ne știam din business, din zona asta de modelling. Era în top modele românești, plecată în afară. (…) Ea, fiind româncă, dar stătea în Milano deja de ceva vreme. Ne-am împrietenit în cadrul ședinței foto, practic eram cuplu, am petrecut vreo două-trei zile acolo pozându-ne pe iaht-uri, după care s-a înfiripat ceva. Am ținut legătura pe Yahoo Messenger. (…) Este ca o zână, câteodată protectoare, câteodată taxatoare, câteodată foarte înțelegătoare, foarte tolerantă”, a spus Adrian Nartea în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Soția actorului a povestit ce anume a atras-o la partenerul ei. 

„Ne-am cunoscut în Tunisia. (…) El era frumușel, normal, că altfel nu îmi atrăgea privirea. Eu stăteam în Milano și faptul că eram înconjurată de altfel de oameni, care nu erau atractivi din punct de vedere mental pentru mine, cumva mi-a plăcut că pe lângă că era frumos, era și foarte deștept, era foarte sufletist, galant.”

Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț

În ceea ce privește viața lui personală, Adrian Nartea preferă discreția și sunt puține ocaziile în care vorbește despre acest aspect. Acum ceva timp, actorul a făcut câteva mărturisiri despre viața lui de familie și a luat prin surprindere pe toată lumea cu declarațiile despre problemele care au existat în căsnicia lui.

„Ca în orice cuplu, sunt perioade și perioade în care lucrurile nu merg ca pe roze. Nici noi nu suntem scutiți de perioade din astea. Perioade în care eu sunt mult plecat de acasă, cu foarte multă energie și concentrare îndreptate către sfera profesională și, implicit, fără energie și concentrare îndreptate către familie. Și, bineînțeles, neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și comunicare și de partea cealaltă. Automat, se ajunge la o desincronizare. Important este să identifici și să îți dai seama ceea ce ești și mai ales ce-ți dorești de la viitorul tău. Și cu lucrurile astea deschise, pe masă, sigur se ajunge la o soluție. Cine crede că o căsnicie este precum cele din filmele de la Hollywood este un visător. O căsnicie implică muncă, implicare, asumare. Și faptul că orice nevoie și dorință ai avea față de partener este exact ceea ce nu poți tu oferi. Da, este încâlcită ideea asta, dar, odată ce îți dai seama de ea, deja ai făcut un pas spre a fi mai bine”, a declarat Adi Nartea pentru revista VIVA!

Actorul a mărturisit că el și soția lui au apelat la terapie de cuplu, iar acest lucru le-a influențat pozitiv relația.

„Evident că a ajutat. Să-ți exprimi doleanțele și tot ceea ce simți față de partener în fața cuiva îţi oferă şansa să îţi dai seama cât de orbit de durere poți să fii. Iar durerea să nu vină de la partener, ci din alte părţi, şi tu să proiectezi acasă. Să te trezești la realitate, să îţi dai seama că varianta ta de poveste este doar jumătate din toată povestea, să reuşești să asculți şi să lași durerea şi supărarea deoparte, să poți să te înțelegi, indiferent care ar fi soluția finală, de asta ai nevoie de terapie de cuplu. Noi am avut norocul că ne-a lovit criza odată cu pandemia şi, cumva, am fost forţaţi să ne reglăm mai bine, iar asta ne-a ajutat”, a mai adăugat actorul pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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