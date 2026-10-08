Cum a schimbat-o pe Adelina Pestrițu căsătoria cu Virgil Șteblea. Confesiunea vedetei: „Din nevoia de a face totul perfect…”

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Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu, despre căsătoria cu Virgil Șteblea și schimbările din viața ei

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși evită să își expună prea mult viața personală, cei doi marchează de fiecare dată momentele importante din relația lor alături de comunitatea din mediul online. Cei doi au aniversat recent șapte ani de căsătorie.

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

Din această toamnă, Adelina Pestrițu a revenit în televiziune ca prezentatoare a show-ului Burlacii: Foc în paradis, emisiune care nu se mai regăsește acum în grila PRO TV, dar poate fi urmărită pe Voyo și postul Acasă.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a recunoscut că s-a schimbat foarte mult de când s-a căsătorit și a oferit detalii inedite despre viața ei de familie.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit ea pentru VIVA!

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!.

Întrebată care este secretul relației de lungă durată cu soțul ei, Adelina a mărturisit că indiferent de momentele grele prin care au trecut, amândoi știu că familia lor este mai presus de orice. Mai mult chiar, cei doi sunt profund implicați în viața copilului lor și încearcă să transforme fiecare etapă a copilăriei într-o experiență trăită împreună, din acest motiv au refuzat transportul școlar pentru fiica lor, Zenaida.

„Avem 9 ani de relație și deja 8 de căsnicie. Putem spune că avem o relație lungă și armonioasă, dar nu perfectă. Nu suntem chiar în punctul de a da sfaturi pentru că și noi avem episoadele noastre în care ne certăm și ne împăcăm, ne reproșăm diverse și ne îmbrățișăm după. Nu credem că există o căsnicie perfectă continuu, mai ales dacă discutăm despre combinația Vărsător-Scorpion (râde), însă este perfectă pentru noi. Ambii avem păreri pe care vrem să ni le impunem, vrem să avem dreptate și să ieșim învingători după fiecare ceartă. Deși ne cunoaștem limitele, ni le încercăm de fiecare dată de parcă ar fi prima dată. (zâmbește) Singurul secret – dacă îl putem numi așa – este că ne cunoaștem destul de bine, ne acceptăm așa cum suntem și trecem peste situațiile de criză fiind conștienți că familia e ceva mai presus decât toate motivele de ceartă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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