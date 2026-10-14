Ben Affleck recunoaște că Jennifer Garner este un părinte mai bun decât el. Cum îl ironizează copiii

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Ben Affleck a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Jennifer Garner, și despre modul în care cei doi își împart responsabilitățile de părinți. Actorul în vârstă de 54 de ani a recunoscut că o admiră pe mama copiilor săi și a povestit cum reacționează adolescenții atunci când încearcă să le ofere sfaturi.

Într-un interviu acordat lui Willie Geist pentru emisiunea Sunday TODAY, Ben Affleck a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Jennifer Garner, alături de care are trei copii: Violet, de 20 de ani, Fin, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani.

„Mama lor este extraordinară și mă face mereu să simt că nu reușesc să mă ridic chiar la nivelul ei”, a mărturisit actorul.

Acesta a glumit și despre felul în care copiii îi apreciază abilitățile de părinte.

„Le spun: ‘Cred că mă descurc cam 75% la fel de bine ca mama voastră’. Iar ei îmi răspund: ‘Poate 40%’.”

Ben Affleck a adăugat amuzat că face tot ce îi stă în putință pentru a fi un tată bun, chiar dacă nu primește întotdeauna cele mai bune evaluări din partea copiilor. Dincolo de glume, actorul consideră că respectul reciproc este esențial pentru părinții care continuă să își crească împreună copiii după divorț.

„Cred că cel mai important lucru este, știi, să existe respect reciproc între părinți… să poți avea o relație bună cu cealaltă persoană.”

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au căsătorit în 2005, s-au separat în 2015, iar divorțul lor a fost finalizat în 2018. În prezent, cei doi au un acord de custodie comună, copiii petrecând alternativ câte o săptămână cu fiecare părinte. Într-un interviu recent pentru Variety, actorul a explicat cum își organizează programul pentru a petrece timp cu familia.

„Muncesc mult, apoi merg acasă și iau copiii de la școală. Luăm cina împreună, dacă acceptă să petreacă timp cu mine. Stau o săptămână la mine, apoi o săptămână la mama lor.”

Ben Affleck, despre reacțiile copiilor la sfaturile sale

Invitat în septembrie la Jimmy Kimmel Live!, actorul a povestit că cei trei copii nu sunt întotdeauna receptivi la sfaturile sale, mai ales atunci când vine vorba despre relațiile sentimentale.

„Uneori le spun: ‘Știi, în ceea ce privește relația aceea…’, iar copilul meu de 17 ani se întoarce spre mine și îmi spune: ‘Serios? De parcă tu ai fi expert în relații?'”

Ben Affleck a recunoscut că adolescenții obișnuiesc să facă glume pe seama lui, iar uneori îi surprinde schimbând priviri ironice în timpul discuțiilor de familie.

Recent, actorul a dezvăluit și că și-ar fi dorit să colaboreze cu Jennifer Garner la thrillerul Animals, produs de Netflix. Inițial, acesta se gândise să îi ofere fostei soții rolul partenerei personajului său, însă cei doi au renunțat la idee, considerând că povestea unui cuplu cu probleme conjugale ar putea genera comparații cu trecutul lor.

Rolul i-a revenit ulterior actriței Kerry Washington.

„Sincer, mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu ea. Este extraordinară, suntem prieteni foarte buni, îi sunt profund recunoscător și avem o relație minunată”, a declarat Affleck despre Jennifer Garner.

foto: Getty Images

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