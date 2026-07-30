Ben Affleck a câștigat un milion de dolari în cadrul emisiunii Who Wants to Be a Millionaire. Ce va face cu premiul

Actorul Ben Affleck a obținut premiul de un milion de dolari la Who Wants to Be a Millionaire, alături de campionul Jeopardy! Jamie Ding.

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  de  ELLE
Ben Affleck a câștigat un milion de dolari în cadrul emisiunii Who Wants to Be a Millionaire. Ce va face cu premiul

Ben Affleck a câștigat marele premiu de un milion de dolari în cadrul emisiunii Who Wants to Be a Millionaire, alături de Jamie Ding, campion al concursului Jeopardy!. Cei doi au răspuns corect la toate întrebările, iar suma obținută va fi donată fundației actorului, Eastern Congo Initiative.

La începutul episodului difuzat pe 30 iulie de postul ABC, care a continuat acțiunea din ediția precedentă, Ben Affleck a vorbit despre organizația pe care o susține. Actorul în vârstă de 57 de ani a explicat că Eastern Congo Initiative sprijină organizațiile comunitare din estul Republicii Democrate Congo, o regiune „afectată în mod grav de un război extrem de traumatizant”.

Affleck și Jamie Ding au început episodul având doar două întrebări rămase până la marele premiu.
Prima dintre acestea, în valoare de 500.000 de dolari, a fost: „Ce eveniment a avut loc la doar două luni după ce un articol din The New York Times susținea că nu se va întâmpla timp de ‘1 milion până la 10 milioane de ani’?”.

Jamie Ding a fost convins încă de la început că răspunsul corect este primul zbor cu avionul, iar Ben Affleck și-a amintit că mai citise despre acest episod din istorie.

„Îmi amintesc asta doar pentru că, într-o perioadă din viața mea, căutam exemple despre situațiile în care presa a greșit. Pur și simplu. Și cred că undeva, în subconștient, îmi amintesc povestea cu The Times și frații Wright. Era prin 1905, 1904 sau ceva de genul acesta”, a explicat actorul.

„Cred că în 1903”, a intervenit Ding.

Momentul a fost urmat de o glumă a prezentatorului Jimmy Kimmel, care a spus: „Mult mai deștept decât Matt”, făcând referire la Matt Damon, prietenul apropiat al lui Affleck. Actorul participase la aceeași emisiune în sezonul trecut, alături de Ken Jennings, și câștigase la rândul său un milion de dolari.

Neavând certitudinea răspunsului, cei doi au folosit indiciul 50:50, care a eliminat două variante greșite și a lăsat în joc doar răspunsurile „scindarea atomului” și „primul zbor cu avionul”.

„Ei bine, C încă este acolo, dar la naiba. Dacă nu e C, atunci e A”, a glumit Affleck.

„Așa este”, a răspuns Ding. „Tot cred mult mai mult în varianta C decât în A. Oamenii nu ies afară și privesc cerul visând să scindeze atomul, dar cu toții visăm să zburăm”.

Convins de argumentele partenerului său, Affleck a decis să îl urmeze.

„Omule, am venit aici cu tine”, i-a spus acesta. „Condu-ne tu. Sunt cu tine. Dacă asta simți, hai să mergem pe varianta asta”.

Jimmy Kimmel a confirmat apoi că alegerea lor a fost corectă.

„Jamie, îți spun ce ai nimerit. 1903 a fost exact anul în care frații Wright au ridicat primul avion în aer, iar cei sceptici și neîncrezători de la The New York Times pur și simplu nu au crezut că este posibil”.

Ultima întrebare, cea pentru marele premiu de un milion de dolari, le-a cerut să identifice care dintre variante nu a fost niciodată numele unui curcan grațiat de un președinte al Statelor Unite, în tradiționala ceremonie organizată de Ziua Recunoștinței.

Văzând variantele de răspuns, Ben Affleck a reacționat imediat: „Glumiți, nu?”.

Actorul a propus să folosească indiciul Phone-A-Friend, însă Jimmy Kimmel le-a amintit că mai aveau disponibil și Ask the Host. Inițial, Affleck a glumit că ar prefera totuși să îl sune pe unul dintre prietenii lui Jamie Ding, dar apoi s-a răzgândit.

„Nu. Mai bine îl lăsăm pe Jimmy să ne ajute”.

Kimmel i-a răspuns în același ton: „Bine, nu trebuie să vă spun ce cred, dacă nu vreți”.

Affleck a explicat de ce avea încredere în prezentator.

„De fapt, te pricepi foarte bine la gătit, mâncare și la actualitate. Chiar cred că ai putea să știi răspunsul”.

„Ai perfectă dreptate”, a spus Jimmy Kimmel. „Fac în fiecare an un moment despre asta în emisiune”.

Deși a precizat că nu este complet sigur, prezentatorul a spus că numele „Spaghetti and Meatball” nu îi suna cunoscut.

„Îl pot imagina pe Donald Trump cu un castron uriaș în mâini și mâncând spaghete cu chiftele. Mie îmi sună ca varianta care nu a existat”, a glumit acesta.

Affleck a remarcat că Jimmy Kimmel este probabil persoana cea mai potrivită pentru o astfel de întrebare.

„Este probabil persoana care chiar urmărește numele fiecărui curcan grațiat. Probabil cea mai potrivită persoană din lume pentru această întrebare”.

La rândul său, Kimmel a spus: „Dacă mă înșel, îmi pare foarte rău. Dar răspunsul meu final este ‘Spaghetti and Meatball'”.

Înainte de a lua decizia finală, Jamie Ding a ales totuși să își sune unul dintre prieteni.

„Jimmy, cred că ți-ar plăcea prietenul meu. A absolvit Harvard, este tată, avem doi ani diferență de vârstă și am trecut prin multe împreună. Exact ca Ben și Matt”.

„Cauți probleme?”, a glumit Kimmel.

Cum prietenul lui Ding nu a reușit să răspundă în timpul alocat, prezentatorul a continuat seria glumelor la adresa lui Matt Damon.

„Este exact ca Matt”.

În cele din urmă, Affleck a decis să meargă pe recomandarea lui Jimmy Kimmel.

„Nu știu ce părere ai, dar eu aș merge pe mâna lui Jimmy. Eu aș risca”.

Cei doi au ales varianta „Spaghetti and Meatball”, care s-a dovedit a fi răspunsul corect. Imediat după confirmare, Ben Affleck și Jamie Ding au sărit în sus de bucurie și s-au îmbrățișat, în timp ce confetti cădeau peste ei. Premiul de un milion de dolari va fi donat către Eastern Congo Initiative, fundația înființată de actor pentru a sprijini comunitățile din estul Republicii Democrate Congo.

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Foto: Getty, ABC

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