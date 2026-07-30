Cristina Cioran, studentă din nou, la 49 de ani. Ce program de masterat va urma din toamnă: „Am intrat la buget”

Cristina Cioran a împlinit recent 49 de ani și a avut un dublu motiv de bucurie.

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  de  Andreea Ilie
Cristina Cioran
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Cristina Cioran trăiește o perioadă deosebită, dedicându-și timpul și energia celor doi copii ai săi. Vedeta, care este mamă atât de fetiță, cât și de băiețel, se simte mai fericită ca niciodată.

Cristina Cioran, studentă din nou, la 49 de ani

Cristina Cioran a împlinit recent 49 de ani și a avut un dublu motiv de bucurie. Actrița, care a decis acum ceva timp să se mute din București, a dezvăluit că din această toamnă va fi din nou studentă.

Actrița, mamă a doi copii, a fost recent ținta unor remarci răutăcioase legate de vârsta la care a ales să devină din nou părinte, un subiect care continuă să genereze controverse în spațiul public.

Însă vârsta nu o împiedică să își urmeze visele, drept dovadă decizia de a deveni, din nou studentă.

„Sunt studentă! ‘România here I come!’. Am intrat la buget, la SNSPA, la Master în Managementul Sectorului Public! România, pregătește-te!”, a declarat Cristina Cioran pentru Click!.

Cristina Cioran a mai povestit că și-a petrecut ziua de naștere alături de familia ei, de mama ei, de cei doi copii ai săi dar și de câțiva prieteni apropiați.

„Ziua mea de naștere este un pretext ca să vorbesc cu oameni cu care ori vorbesc doar o dată pe an ori de două-trei ori pe an. E un prilej să mă bucur foarte tare de această atenție binemeritată, aș spune eu, ca să mă alint puțin. E un motiv în plus să mă bucur pentru că suntem sanatoși pentru că, de fapt, ziua mea de naștere este doar o mulțumire către mama mea, către copiii mei, că suntem bine, sănătoși, nu mă interesează nimic altceva. M-am distrat foarte bine, m-am simțit foarte bine, privilegiată, băgată-n seamă, am ieșit puțin, m-am simțit foarte bine! Eu sunt destul de liniștită de zilele mele de naștere pentru că am alte priorități. Am sărbătorit filmând pentru ‘Dobrogea cu gust’, în rest, am petrecut cu mămica, copiii mei și câțiva prieteni pentru că nu este nimic mai important decât să fii alături de cei dragi. Cea mai mare bucurie este că suntem împreună, că mama e alături de noi și copiii sănătoși. Cine are copii știe că cel mai important lucru este să fie copiii sănătoși și să știi că sunt bine. Și nu mai contează nimic altceva!”, a mai declarat Cristina Cioran, pentru sursa citată.

Cristina Cioran răspunde dur criticilor legate de vârsta la care a născut al doilea copil

Deranjată de tonul și frecvența acestor atacuri, vedeta a ales să răspundă deschis, criticând mentalitățile rigide și lipsa de empatie din partea unor utilizatori ai rețelelor sociale. Actrița a subliniat că maternitatea nu ar trebui judecată prin prisma vârstei și că fiecare femeie are dreptul să decidă pentru sine, fără presiunea sau etichetele impuse de societate.

„Este rușinos pentru o femeie de o vârstă, nu știu, considerabilă, de vârsta unei bunici, să vorbească așa despre o persoană pe care nu o cunoaște. Sau să considere faptul că dreptul unei femei de a fi mamă este condiționat de vârstă. Nu ar trebui să privim, nu știu, cu ochi mai puțin frumoși o mamă care este trecută de 40 de ani, o mamă trecută de 30 de ani sau de 20 de ani. Nu știu de ce trebuie blamate femeile de către femei, pentru că femeile sunt blamate, de cele mai multe ori, tot de către femei”, a declarat aceasta pentru Spynews.

Cristina Cioran a remarcat că presiunea asupra femeilor rămâne puternică, indiferent de alegerile personale. Fie că este vorba despre cele care devin mame devreme, târziu sau aleg să nu aibă copii, criticile par să apară în toate direcțiile, alimentând un climat de judecată constantă.

„Faptul că alegem să facem copii trebuie să fie admirat, nu blamat. Dacă o femeie alege să facă copii și face, societatea nu ar trebui să o blameze sau să o descurajeze sau să o privească diferit. Dar să știți că este blamată și femeia care nu are copii, că poate nu poate din punct de vedere al sănătății sau nu își dorește, este blamată și acea femeie. Dar este blamată și cea care face, dar are o vârstă. Și cele care fac foarte tinere”, a mai spus actrița, atrăgând atenția asupra dublului standard existent.

În același timp, vedeta a anunțat că va adopta o atitudine mult mai fermă în ceea ce privește comportamentul agresiv din online. Ea nu mai este dispusă să tolereze mesajele jignitoare și intenționează să le expună public pentru a descuraja astfel de comportamente.

„Din păcate, în 2026, femeia este atât de hulită și este atât de împinsă către marginea societății, și mi se pare nedrept, pentru că mama, femeia, este nucleul unei familii. Ar trebui să prețuim mai mult femeile, nicidecum să le împingem către margine. Românului îi place foarte mult să comenteze, românul știe orice, are răspuns la orice. Judecăm prea mult și prea des. Nu mai tac, îi voi posta și eu pe cei care îmi spun răutăți, nu mai las lucrurile așa, să vadă și ei cum este”, a mai spus Cristina Cioran.

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Foto: Instagram

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