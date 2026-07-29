Irina Fodor, mândră de fiica ei. Diana a fost admisă la liceul dorit și are planuri mari: „O sursă de energie”

Fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor a fost admisă la liceu, însă nu vrea să își petreacă vacanța fără activitate. Iată ce planuri are Diana.

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  de  ELLE.ro
Irina Fodor cu Diana
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Irina și Răzvan Fodor au încheiat perioada plină de emoții provocată de Evaluarea Națională și de admiterea fiicei lor la liceu. După finalizarea înscrierii, familia poate începe oficial vacanța, însă Diana nu pare deloc interesată de o vară lipsită de activitate. Irina Fodor credea că adolescenta va profita de următoarele săptămâni pentru a se odihni după examen. Diana are însă alte planuri și vrea să se implice în mai multe activități, de la teatru și sport până la voluntariat.

Cum arată vacanța familiei Fodor

Prezentatoarea TV a povestit în mediul online că familia stabilise deja un program generos pentru această vară. Planurile includ participarea la festivalul Untold, o călătorie în Portugalia, vizite la rudele din Buzău și câteva escapade la mare. Chiar și cu acest itinerar, fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor își dorește să profite de timpul liber pentru a încerca experiențe noi.

„Libertate, frate! S-au dus clasa a VIII-a, examenul, admiterea, repartizarea, înscrierea la liceu… și, în sfârșit, toată familia a intrat oficial în vacanță! Eu, naivă, am crezut că acum urmează o perioadă de ‘mamăăă, ce mă plictisesc!’. Ei bine… nu. Noi ne-am făcut deja programul: Untold, Portugalia, Buzău la familion, câteva escapade la mare. Dar copilul meu pare alimentat de o sursă de energie despre care NASA încă nu știe. Acum vine cu alte planuri: voluntariat, activități extrașcolare, teatru, volei și, dacă mai are timp, probabil o să salveze și planeta”, a menționat cu umor vedeta Antenei 1.

Irina Fodor le-a cerut ajutorul părinților

Pentru că Diana vrea să își completeze programul cu activități utile, Irina Fodor a apelat la experiența părinților din comunitatea sa online. Vedeta le-a solicitat recomandări despre proiecte de voluntariat, cluburi sportive, cursuri de teatru și alte inițiative potrivite adolescenților.

Prezentatoarea „Asia Express” a precizat că răspunsurile ar putea fi utile nu doar familiei sale, ci și altor părinți ai căror copii se află în aceeași etapă.

„Așa că apelez la înțelepciunea colectivă a internetului. Cei care aveți copii mai mari spuneți-mi, vă rog: unde au făcut voluntariat și le-a plăcut? La ce cluburi de sport i-ați înscris? Ce cursuri de teatru sau alte activități le-au prins bine? Orice experiență pe care ați recomanda-o unui adolescent. Chiar mă interesează răspunsurile voastre și sunt convinsă că pot fi de folos și altor părinți care trec prin aceeași etapă. Vă mulțumesc din suflet! Și, până una-alta… zile ușoare la muncă sau vacanță frumoasă, după caz!”, a conchis ea.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă.

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro

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Foto: Instagram

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