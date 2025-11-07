Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale. Ce sumă de bani primește lunar Diana: „E foarte chibzuită”

Irina Fodor a dezvăluit că îi oferă fiicei sale, Diana, o sumă fixă în fiecare lună.

Irina Fodor și fiica ei
Irina Fodor a vorbit recent despre educația financiară pe care i-o oferă fiicei sale. Cu toate că este adolescentă, prezentatoarea TV a învățat-o deja pe Diana valoarea banului și este atentă la cheltuielile pe care le face aceasta. 

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă. 

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro

Irina Fodor a dezvăluit suma pe care o primește lunar fiica ei, Diana, și a recunoscut că aceasta are un comportament extrem de echilibrat când vine vorba de cheltuieli, având grijă pe felul în care își folosește banii. 

„N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală. De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune.

Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?”, a mai spus Irina Fodor.

Irina Fodor, despre limitele impuse fiicei sale, Diana

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a recunoscut că se consideră o mamă exigentă și că își dorește ca fiica ei să respecte o serie de reguli privind expunerea la ecrane. Prezentatoarea a dezvăluit că Diana are acces limitat la telefon. 

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place. I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră.

În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a spus Irina Fodor pentru Click!

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
