Dakota Johnson, de nerecunoscut în rolul lui Marilyn Monroe. Primele imagini din „Flesh Impact”

Dakota Johnson o interpretează pe Marilyn Monroe în "Flesh Impact", noul scurtmetraj regizat de Maggie Gyllenhaal, care va avea premiera la Festivalul de Film de la Veneția.

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  de  ELLE
Dakota Johnson, de nerecunoscut în rolul lui Marilyn Monroe. Primele imagini din "Flesh Impact"

Dakota Johnson o interpretează pe Marilyn Monroe în „Flesh Impact”, noul scurtmetraj regizat și scris de Maggie Gyllenhaal. Primele imagini din producție o surprind pe actriță complet transformată în legenda Hollywood-ului.

Publicația a dezvăluit și prima imagine cu Ellen Burstyn, în vârstă de 93 de ani, care interpretează o versiune imaginară a actriței, descrisă drept Marilyn Monroe „pe care lumea nu a avut niciodată șansa să o cunoască”.

Potrivit Vanity Fair, „Flesh Impact” este un scurtmetraj de 17 minute, regizat și scris de Maggie Gyllenhaal, care va avea premiera în luna septembrie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Lansarea are loc la trei luni după data la care Marilyn Monroe ar fi împlinit 100 de ani. Din distribuția producției mai fac parte Peter Sarsgaard, soțul lui Maggie Gyllenhaal, și actrița Sepideh Moafi, cunoscută din serialul „The Pitt”.

Într-un interviu acordat publicației Vanity Fair, Maggie Gyllenhaal a povestit că și-a dorit încă de la început ca Dakota Johnson să interpreteze rolul principal. La un moment dat, însă, s-a întrebat dacă actrița seamănă suficient cu Marilyn Monroe.

„Apoi m-am gândit: ‘Ce prostie. Cui îi pasă?'”, a declarat regizoarea, care a mai colaborat cu Dakota Johnson la filmul „The Lost Daughter”, lansat în 2021.

Gyllenhaal a explicat că imaginea lui Marilyn Monroe a devenit atât de puternic asociată cu mitul creat în jurul său, încât asemănarea fizică nu i s-a mai părut esențială.

„Nu cred că cineva mai știe cu adevărat cum arăta Marilyn, pentru că imaginea ei a fost atât de comercializată și transformată într-un mit, încât în mintea mea a devenit foarte neclară”, a spus aceasta.

Pentru a intra în pielea personajului, Dakota Johnson a trecut printr-o transformare vizibilă. Potrivit Vanity Fair, actrița poartă o perucă blondă, celebrul semn distinctiv al lui Marilyn Monroe și costume inspirate de aparițiile iconice ale acesteia.

Maggie Gyllenhaal descrie filmul ca pe o interpretare personală a poveștii lui Marilyn Monroe.

„Este într-o foarte mare măsură un amestec între Marilyn și propria mea fantezie despre ea”, a explicat regizoarea.

Totodată, aceasta consideră că filmul vorbește nu doar despre celebra actriță, ci și despre condiția femeilor din industria cinematografică.

„În multe privințe, acest film este despre Marilyn, dar și despre actrițe în general și despre cum este să ai această meserie atât de ciudată, foarte vulnerabilă și, în același timp, extrem de puternică”, a adăugat Maggie Gyllenhaal.

Marilyn Monroe a murit în august 1962, la vârsta de 36 de ani, în urma unei supradoze de barbiturice. Moartea sa a fost încadrată oficial drept o „probabilă sinucidere”.

De-a lungul anilor, numeroase actrițe au interpretat-o pe Marilyn Monroe pe marele și micul ecran, printre acestea numărându-se Ana de Armas, Michelle Williams, Kelli Garner, Ashley Judd și Mira Sorvino.

Potrivit descrierii oficiale publicate de Festivalul de Film de la Veneția, povestea din „Flesh Impact” urmărește „o femeie în vârstă misterioasă care participă la o audiție pentru o piesă de teatru într-un mic teatru black box din New York. Pe măsură ce își descrie calificările și experiența ca actriță, ies la iveală secrete despre identitatea sa și despre concepțiile greșite legate de viața ei”.

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Foto: Getty

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