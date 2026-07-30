Maria Popovici, confesiuni despre lupta cu kilogramele în plus. Cum a reușit să slăbească peste 15 kilograme: „De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci…”

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Actrița Maria Popovici este cunoscută publicului larg pentru umorul ei autentic și aparițiile din cadrul Comedy Box, dar și la diverse emisiunii de umor de la Antena 1 și nu numai.

Maria Popovici, confesiuni despre lupta cu kilogramele în plus

Viața Mariei s-a schimbat complet după despărțirea de soțul ei, Alexandru Mincu, iar ea și-a concentrat atenția în special asupra carierei. Actrița a trecut însă și printr-o transformare fizică spectaculoasă, ea slăbind peste 15 de kilograme.

Maria Popovici a povestit în mai multe rânduri despre schimbările pe care le-a făcut în dieta ei, dar promovează activ mersul la sala de fitness și a devenit pasionată de un stil de viață sănătos, împărtășind adesea imagini pe rețelele de socializare.

Mai mult, în urmă cu ceva timp, ea povestise pe social media că, după mai multe analize medicale, a aflat că trebuie să renunțe la câteva alimente la care are intoleranță.

Actrița a fost invitată în podcast-ul lui Teo Trandafir și a vorbit despre momentul în care s-a îngrășat, dezvăluind că a fost vorba despre un dezechilibru hormonal, însă și de o alimentație nesănătoasă.

„Eu am fost slăbuță până pe la 25 de ani. Adică nu am trăit cu asta. Știu că sunt oameni, adică eu am cunoștințe și prieteni care s-au luptat cu greutatea de când erau mici. Și e foarte dificil. Știu. Eu am fost un copil destul de zvelt, am mâncat ce am vrut și, după 25 de ani, am început să mă îngraș teribil. Adică vreo 30 de kilograme”, a povestit ea în podcast.

Actrița a mărturisit că pune mare accent pe alimentele pe care le comsumă și urmează o dietă antiinflamatorie.

„E și hormonal, doar că oamenii trebuie să înțeleagă că nu e doar hormonal. De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci. Astfel ajungi să te îngrași și mai tare, iar, din cauza altor probleme, slăbești greu. Adică am învățat foarte mult în ultima vreme despre ce înseamnă inflamația în corp, despre ce înseamnă să ții o dietă antiinflamatorie. Adică ce alimente ne inflamează organismul, la ce duce chestia asta, inclusiv în faza luteală și menstruală, și cum poți să nu mai ai dureri dacă mănânci într-un anumit fel. Sincer, m-a ajutat foarte mult o doamnă ginecolog”, a povestit actrița.

Maria Popovici, confesiuni despre relația cu fostul soț

Maria Popovici a publicat recent un mesaj sincer pe Instagram care a atras atenția prin vulnerabilitatea și maturitatea cu care a abordat un subiect delicat: despărțirea de fostul ei partener de viață, Alexandru Minculescu, cu care a împărțit 14 ani de relație.

Maria Popovici a decis să împărtășească o „feliuță” personală, așa cum o numește chiar ea. Într-un mesaj amplu, scris cu umor, dar și cu luciditate emoțională, artista a explicat de ce a ales, împreună cu fostul ei soț – și el o persoană publică – să nu vorbească public despre despărțire. A fost o decizie luată de comun acord, din respect reciproc și din dorința de a proteja ceea ce a fost o relație profundă.

„Eu și fostul meu soț, care este și el un artist cunoscut, am hotărât de comun acord să ne spălăm foarte puțin din rufe în public, pentru că așa ni se pare normal, pentru că ne-am iubit și respectat 14 ani și pentru că niciunul din noi nu merită așa ceva, după ce că separarea e ceva greu și pentru că n-a comis nimeni ceva atât de grav încât să apelăm la public precum un mediator comun al despărțirii.”

Actrița spune că fost acuzată, judecată și comentată dur de necunoscuți, în special pentru faptul că a ales să își refacă viața amoroasă. Iar unele presupuneri – cum ar fi ideea că ar fi plecat din relație din motive superficiale – au fost dureroase și complet nefondate.

„Îmi aduc aminte un punct în care discutam și i-am zis: „Ai să vezi, că pentru că nu zicem nimic, tot în mine o să dea publicul, o să mă creadă vinovată”…și am avut dreptate. Nu am spus nimic și lumea a completat cu imaginația, că dacă intrați pe facebook vă cruciți și voi și trei generații în urmă. De la presupunerea jenantă că mi-am părăsit soțul pentru că am pierdut în greutate, ceea ce, să mă ierte Dumnezeu, dacă relațiile, iubirea și chimia dintre voi și partenerii voștri se bazează pe asta, doar milă am pentru voi, atât… la jigniri de tot felul că îmi permit să iubesc din nou și să fiu fericită”, scrie ea cu sinceritate.

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Foto: Instagram

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