Maria Popovici, noi detalii despre divorțul de Alexandru Minculescu la 6 luni de la despărțire: „E prima oară când sunt o femeie single”

Maria Popovici, cunoscută pentru stilul său umoristic inconfundabil, a vorbit deschis despre viața personală în cadrul unui podcast găzduit de Jorge. La peste șase luni de la despărțirea de Alexandru Minculescu (Mincu), cu care a avut o relație de aproximativ șase ani, artista a oferit detalii despre cum își percepe acum viața.

În timpul discuției, Maria a mărturisit că, de-a lungul vieții, a avut doar două relații serioase, iar perioada de după divorț a reprezentat o schimbare majoră pentru ea.

Anunțul despărțirii celor doi, făcut vara trecută pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria și Mincu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate. De atunci, Maria pare să fi folosit această perioadă pentru a se concentra pe carieră și pe propria evoluție.

„Am avut o relație în liceu, de la 16 ani, până la 19 ani și jumătate. Și după am intrat într-o relație cu Mincu. Am fost de la 19 ani și jumătate, până acum șase luni. În momentul acestui podcast se fac șase luni de când ne-am despărțit. E pentru prima oară în viața mea când eu sunt o femeie single. Și descopăr tot felul de lucruri noi. Îmi bubuie creierașul, efectiv. E ciudat. Singurele dăți când pot să zic că am mai avut tot felul de experiențe a fost în adolescență. Și atunci ești prea puștan, sunt alt fel de experiențe. Ești la liceu. Poți să zici că ești singur? Nu! Că ești acasă la părinți, de fapt. Oricât ai vrea tu să fii de domnișoară la 15-16 ani, tot la maică-ta acasă te duci seara. Acum sunt o femeie singură care trăiesc singură. Sunt independentă sau cum trebuie să spun ca să sune bine? Plus că îți dă o notă de maturitate cuvântul divorțat. Mie asta mi se pare. Îmi vine să râd, scuză-mă”, a spus Maria Popovici.