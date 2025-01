Kate Middleton, reîntâlnire emoționantă cu supraviețuitorii Holocaustului. Ce mesaje impresionante le-a transmis Prințesa

Pe 27 ianuarie, Prințesa Kate s-a alăturat Prințului William la o ceremonie emoționantă în Londra, dedicată Zilei Memoriale a Holocaustului și marcând 80 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr de exterminare nazist. Evenimentul a evidențiat nu doar angajamentul cuplului față de memoria istorică, ci și legătura profundă a Prințesei Kate cu supraviețuitorii Holocaustului.

Acest eveniment a fost deosebit de important pentru Kate, în vârstă de 43 de ani, fiind prima sa apariție publică după ce a anunțat, pe 14 ianuarie, că se află în remisiune. Ea s-a reîntâlnit cu supraviețuitorii Holocaustului Steven Frank, în vârstă de 89 de ani, și Yvonne Bernstein, de 87 de ani, pe care îi fotografiase anterior pentru expoziția „Generații: Portretul Supraviețuitorilor Holocaustului”, realizată în 2020.

Kate and William attend a Holocaust Memorial Day ceremony in London, which marked the 80th anniversary of the liberation of Auschwitz, a Nazi death camp. Kate Middleton is pictured with Holocaust survivor, Yvonne Bernstein, before the ceremony. Photo : Getty Images pic.twitter.com/aR2MAi0ZT2

Când l-a văzut pe Frank, care a supraviețuit lagărului de concentrare Theresienstadt, Kate i-a spus cu căldură: „Vreau să te îmbrățișez strâns” și l-a cuprins cu brațele. Cei doi au discutat despre familia sa, iar Frank i-a mulțumit pentru felicitarea de Crăciun pe care i-o trimisese. De asemenea, Kate a întâmpinat-o pe Bernstein cu o îmbrățișare călduroasă, spunându-i cât de mult se bucură să o revadă, numind-o „o veche prietenă”.

The Princess of Wales – wearing a five-string pearl necklace that belonged to the late Queen – warmly greeted Holocaust survivors Stephen Frank and Yvonne Bernstein, telling Mr Frank: Its like seeing an old friend, it really is.' pic.twitter.com/OPVA3HAmNu