Kate Middleton a împlinit 43 de ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere Prințesa de Wales și ce mesaj emoționant i-a transmis Prințul William

Kate Middleton a împlinit 43 de ani pe 9 ianuarie. Deși Prințesa de Wales și-a petrecut o mare parte din timpul vacanței de iarnă la Sandringham Estate, în Norfolk, Anglia, publicația The Post a anunțat că aceasta intenționează să își sărbătorească ziua de naștere la Adelaide Cottage, reședința familiei Wales.

Prințul William a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru Kate, lăudând-o pentru puterea de care a dat dovadă în ultimul an, de când a fost diagnosticată cu cancer.

„Pentru cea mai incredibilă soție și mamă. Puterea pe care ai arătat-o în ultimul an a fost remarcabilă. George, Charlotte, Louis și cu mine suntem atât de mândri de tine. La mulți ani, Catherine. Te iubim. W”, a încheiat Prințul mesajul, care a fost însoțit de o fotografie alb-negru a soției sale.

În ceea ce privește celebrarea propriu-zisă, fostul majordom al Regelui Charles, Grant Harrold, a dezvăluit înainte de marele eveniment că va fi o sărbătoare intimă, petrecută alături de familie.

„Nu am nicio îndoială că Regele și Regina vor organiza o cină pentru ea la un moment dat, fie la Clarence House, fie la Highgrove, deoarece Regele se descurcă foarte bine cu acest tip de eveniment”, a declarat, în exclusivitate, Harrold pentru The Post.

Având în vedere că Prințesa Catherine „revine la îndatoririle regale și, evident, se simte bine cu tratamentul său”, Harrold a mai spus că părinții ei, Carole și Michael Middleton, ar putea participa la petrecere.

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au publicat pe contul lor oficial de X o imagine cu Kate Middleton și următorul mesaj: „La mulți ani, Prințesa de Wales!”.

Happy Birthday to The Princess of Wales! 🎂 pic.twitter.com/AaLOjsbOPn