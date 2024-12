Kate Middleton, apariție surprinzătoare televizată. Ce anunț a făcut Prințesa de Wales: „Vă invit să petreceți Ajunul Crăciunului alături de mine”

Kate Middleton a dezvăluit primul spot publicitar pentru concertul anual de colinde Together At Christmas, care va fi difuzat în Ajunul Crăciunului pe ITV. În clipul emoționant, Prințesa de Wales a invitat publicul să i se alăture pentru acest eveniment special, declarând: „Vă invit să petreceți Ajunul Crăciunului alături de mine la un concert special de colinde, pentru a-i celebra pe toți cei care au arătat iubire, empatie și bunătate în comunitățile lor în acest an.”

Vorbind cu telespectatorii, Kate a mărturisit că anul trecut nu avea idee ce urma să-i aducă 2024. La începutul acestui an, ea a trecut printr-o intervenție chirurgicală abdominală, iar medicii au descoperit semne de cancer, recomandând un tratament preventiv intens. După ce a încheiat tratamentul, Prințesa de Wales a revenit în viața publică și a organizat pentru a patra oară acest concert de colinde la Westminster Abbey.

Together at Christmas – a chance to celebrate all those who have shown love, empathy and kindness in their communities this year



Watch Royal Carols: Together At Christmas on Christmas Eve at 7:30pm on @ITV and @ITVX @KensingtonRoyal pic.twitter.com/JTCMDHUpew