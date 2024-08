Maria Popovici, revoltată de zvonurile apărute în presă după ce a anunțat că divorțează. Ce lămuriri a adus actrița: „Este singurul adevăr”

Maria Popovici și Alexandru Minculescu formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton, cei doi fiind căsătoriți de șase ani și având numeroase apariții împreună la emisiunile de umor, dar și pe internet.

Anunțul că Maria Popovici și Alexandru Minculescu s-au despărțit a fost făcut chiar de cei doi pe internet, prin intermediul unei postări comune pe rețelele de socializare.

„Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie să faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp. Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!”, au scris cei doi pe rețelele de socializare.

După anunțul făcut de Maria Popovici și Alexandru Minculescu pe rețelele de socializare, în presa mondenă au apărut mai multe zvonuri cu privire la motivele care au dus la separarea lor.

Actrița a ținut să transmită un mesaj dur celor care inventează știri cu privire la relația ei cu Alexandru Minculescu și despărțirea lor.

„Așa de mult nu voiam să fac din astea… Nu aveți nici cea mai vagă idee cât de mult nu îmi doream să fac din astea. Eu și cu Mincu nu am dat nicio declarație în presă. În afară de ce am postat pe paginile noastre de Instagram, altă declarație nu există (…) Înțeleg și îmi asum mai ceva ca la Insula iubirii, că nu ai încotro. Exact așa cum am scris în postare, este singurul adevăr, restul nu preocupă pe nimeni în afară de prietenii și familia noastră, oamenii apropiați. Înțeleg, e normal, și eu la viața mea am citit chestii din astea și am bârfit, dar noi nu am dat declarații în presă”, a precizat Maria Popovici pe contul ei de Instagram.