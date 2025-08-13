Maria Popovici, confesiuni despre problemele ei de sănătate. Cu ce se confruntă actrița: „Mi-au venit rezultatele unor analize și…”

Actrița Maria Popovici este cunoscută publicului larg pentru umorul ei autentic și aparițiile din cadrul Comedy Box, dar și la diverse emisiunii de umor de la Antena 1 și nu numai.

Maria Popovici, probleme de sănătate

Actrița Maria Popovici a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Ea a mărturisit pe rețelele de socializare că, după mai multe analize medicale, a aflat că trebuie să renunțe la câteva alimente la care are intoleranță.

„Mi-au venit rezultatele unor analize și nu mai am voie sub nicio formă zahăr, nici măcar fructe, cel puțin o perioadă destul de lungă, nu mai am voie nici gluten, nu mai am voie nici alcool. Noroc că nu am și intoleranță la lactoză că nu știu ce făceam”, a spus Maria Popovici.

În ultimele luni, actrița a trecut printr-o transformare fizică evidentă, a slăbit multe kilograme și merge constant la sala de fitness, împărtășind adesea imagini pe rețelele de socializare.

„Pe mine mă ajută fastingul și renunțarea aproape completă la zahăr și alcool. Aș vrea să spun că și porțiile mai mici ajută, dar eu nu prea sunt în stare, mai ales că fac mult sport. De exemplu, azi o să mănânc abia după 24 de ore fasting. În general, am 16-18 ore fasting. Nu luați sfaturi de mine! Doar vă spun ce fac eu”, a spus Maria Popovici cu ceva vreme în urmă.

Maria Popovici, confesiuni despre relația cu fostul soț

Maria Popovici a publicat recent un mesaj sincer pe Instagram care a atras atenția prin vulnerabilitatea și maturitatea cu care a abordat un subiect delicat: despărțirea de fostul ei partener de viață, Alexandru Minculescu, cu care a împărțit 14 ani de relație.

Aflată la Cluj, după două zile de distracție la Electric Castle 2025, Maria Popovici a decis să împărtășească o „feliuță” personală, așa cum o numește chiar ea. Într-un mesaj amplu, scris cu umor, dar și cu luciditate emoțională, artista a explicat de ce a ales, împreună cu fostul ei soț – și el o persoană publică – să nu vorbească public despre despărțire. A fost o decizie luată de comun acord, din respect reciproc și din dorința de a proteja ceea ce a fost o relație profundă.

„Eu și fostul meu soț, care este și el un artist cunoscut, am hotărât de comun acord să ne spălăm foarte puțin din rufe în public, pentru că așa ni se pare normal, pentru că ne-am iubit și respectat 14 ani și pentru că niciunul din noi nu merită așa ceva, după ce că separarea e ceva greu și pentru că n-a comis nimeni ceva atât de grav încât să apelăm la public precum un mediator comun al despărțirii.”

Actrița spune că fost acuzată, judecată și comentată dur de necunoscuți, în special pentru faptul că a ales să își refacă viața. Iar unele presupuneri – cum ar fi ideea că ar fi plecat din relație din motive superficiale – au fost dureroase și complet nefondate.

„Îmi aduc aminte un punct în care discutam și i-am zis: „Ai să vezi, că pentru că nu zicem nimic, tot în mine o să dea publicul, o să mă creadă vinovată”…și am avut dreptate. Nu am spus nimic și lumea a completat cu imaginația, că dacă intrați pe facebook vă cruciți și voi și trei generații în urmă. De la presupunerea jenantă că mi-am părăsit soțul pentru că am pierdut în greutate, ceea ce, să mă ierte Dumnezeu, dacă relațiile, iubirea și chimia dintre voi și partenerii voștri se bazează pe asta, doar milă am pentru voi, atât… la jigniri de tot felul că îmi permit să iubesc din nou și să fiu fericită”, scrie ea cu sinceritate.

Maria Popovici a însoțit postarea cu imagini de la Electric Castle, explicând că, deși acum un an se afla în același loc, zâmbetul ei era unul forțat. În spatele scenei, trăia una dintre cele mai grele perioade din viață:

„Am lăsat aici niște poze de la EC 2025 pentru că acum 1 an eram tot aici doar că zâmbeam fals, pentru că aveam de lucru cu Comedy Box, pentru că nu doream să îmi întristez fanii, pentru că avem show-uri și emisiuni live de susținut. Pe interior însă simțeam cum se scurge viața din mine de durere, mă culcam și mă trezeam plângând și nu, nu mi-e rușine să recunosc. Așa că m-am întors anul acesta la EC, tot cu colegii de la Comedy Box și am făcut super show, am râs, am dansat, m-am îmbătat, m-am pupat și iar m-am pupat, na! Pentru că a trebuit să accept acum 1 an și aproape jumătate deja, că partenerul meu de atunci a vrut să o ia pe alt drum și totuși să-mi păstrez stima de sine și să învăț să mă iubesc, să trăiesc din nou, să țin show-uri, să am curaj.”

