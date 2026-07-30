Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra a plecat de acasă: „Dacă nu îmi răspunde…”

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Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au rămas la fel de apropiate chiar dacă, de aproximativ un an, nu mai locuiesc împreună. Plecarea tinerei de 21 de ani din casa părintească a reprezentat o schimbare importantă pentru prezentatoarea TV, care a avut nevoie de timp pentru a se adapta noii etape.

Teo Trandafir, despre relația pe care o are acum cu Maia

Deși recunoaște că începutul nu a fost simplu, Teo Trandafir spune că distanța nu a afectat legătura dintre ele. Cele două continuă să petreacă timp împreună, își împărtășesc preocupările și se întâlnesc ori de câte ori simt nevoia. Prezentatoarea a explicat că ea și fiica sa se cunosc suficient de bine încât lipsa unui răspuns imediat la telefon să nu devină un motiv de îngrijorare. În perioadele aglomerate, fiecare își vede de propriile responsabilități, fără ca apropierea dintre ele să aibă de suferit.

„Cred că m-am obișnuit, dar am avut nevoie de o perioadă scurtă să mă obișnuiesc, pentru că legătura dintre noi nu ne-o ia nimeni și petrecem mult timp împreună atunci când suntem liniștite. Vorbim despre lucruri care ne fac plăcere, nu stă nimeni pe capul nostru. Ea este o persoană aplecată spre lucruri care ies din zona senzorialului, și eu la fel. Ne place să vorbim despre lucruri inexplicabile, care se întâmplă fără îndoială. Sunt momente când suntem atât de ocupate încât zicem ‘săru-mâna’ că nu ne batem la cap, pentru că ne cunoaștem bine și ne spunem că ne sunăm imediat ce terminăm. Sunt momente când simțim nevoia să ne vedem, să mâncăm o prăjitură. Nu există scară de la 1 la 10. Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde, o cunosc și știu că mă va suna. Orice părinte, indiferent de sexul copilului, se îngrijorează. Nu poți spune că, dacă ai crescut un copil, nu ești îngrijorat în legătură cu el. Și tatăl de băiat se gândește la copilul lui, și o bunică se gândește la nepotul ei. Oricine se gândește la puiuțul său, să aibă noroc, să fie bine. În gândurile unui părinte, copilul se află constant”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

De ce a ales să aibă încredere în educația oferită fiicei sale

Teo Trandafir a recunoscut în trecut că a fost o mamă strictă. Odată cu maturizarea Maiei, vedeta a înțeles însă că nu poate controla fiecare alegere a acesteia și că trebuie să se bazeze pe principiile pe care i le-a transmis de-a lungul anilor. În opinia sa, părinții nu pot cunoaște în totalitate anturajul sau comportamentul copiilor atunci când aceștia ies din casă. Tot ce pot face este să spere că educația primită îi va ajuta să ia singuri deciziile potrivite.

„Trebuie să recunosc că pretenția părinților de a cunoaște anturajul copiilor este o utopie. Cei care își imaginează că în momentul în care copilul iese din casă face ce cred ei că va face au o gândire liniștitoare, dar cam atât. În momentul în care iese din casă, copilul devine el însuși. Tot ce poți să faci este să te rogi ca educația pe care i-ai oferit-o până atunci să funcționeze. Să aibă propriile principii, pentru că le va aplica pe ale lui, nu pe ale tale. Cel puțin în tinerețe, pentru că mai încolo toți devenim părinții noștri. Nimeni nu îți ia prietenii pentru că se deplasează. Mulți oameni pe care îi cunosc au prieteni în străinătate. Prietenia nu este condiționată de spațiu, pentru că te leagă amintiri, compatibilități, experiențe fabuloase trăite împreună, pe care știm să le prețuim”, a mai adăugat vedeta.

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Foto: Instagram

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