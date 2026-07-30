Elena Gheorghe a împlinit 41 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Cornel: „A pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte”

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Elena Gheorghe rămâne una dintre cele mai apreciate și spectaculoase apariții din showbizul românesc. La 41 de ani și după două nașteri, artista se mândrește cu o siluetă impecabilă și, surprinzător pentru mulți, cu o frumusețe complet naturală.

Elena Gheorghe, surprinsă de soțul ei, cu ocazia aniversării a 41 de ani

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe a dezvăluit pe rețelele de socializare ce surpriză i-a pregătit soțul ei, cu ocazia împlinirii a 41 de ani.

„Nu-mi trebuie mult să fiu fericită

Nici prin gând nu-mi trecea ca, după o zi atât de lungă la shooting, urma să trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din ultimul timp.

Credeam că mergem doar noi doi la cină, iar când am ajuns în fața restaurantului… surpriză! Prietenii mei dragi erau acolo, cu zâmbete, îmbrățișari și multă iubire.

Soțul meu a pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte. Uneori, cele mai frumoase surprize sunt cele la care nu te aștepți deloc.

Vă mulțumesc că mi-ați fost alături! Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am lângă mine și pentru iubirea pe care o primesc zi de zi.

Sunt cu adevărat binecuvântată”, a scris artista pe social media.

Ea a dezvăluit și mai multe imagini și clipuri de la petrecerea surpriză pe care i-a organizat-o soțul ei.

Elena Gheorghe, despre zvonurile privind operațiile sale estetice

Într-o epocă dominată de filtre și retușuri estetice, Elena Gheorghe a ales să rămână fidelă propriei fizionomii, stârnind adesea curiozitatea fanilor cu privire la trucurile la care apelează pentru a se menține în formă.

Elena Gheorghe recunoaște că este frecvent întrebată dacă a apelat la bisturiu sau la diverse intervenții pentru a-și sculpta chipul și trupul.

„Cele mai dese întrebări pe care le primesc sunt dacă mi-am micșorat nasul, dacă am implant mamar sau dacă, după naștere, am apelat la liposucție. Răspunsul este nu. Nu am făcut nicio intervenție estetică”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!.

Secretul din spatele tonusului său de invidiat constă într-o combinație fericită între o genetică excelentă și multă disciplină. Deși are un program artistic extrem de încărcat, vedeta nu face rabat de la stilul de viață sănătos. Merge la sală de două ori pe săptămână alături de un antrenor personal, aleargă de câteva ori pe săptămână și este foarte atentă la alimentație. Mai nou, fiul ei, Nicholas, o însoțește la antrenamente, transformând sportul într-un moment prețios de conectare în familie.

„În cazul meu, cred că am fost ajutată și de mama natură, pentru că am avut noroc de o moștenire genetică frumoasă, iar pentru asta sunt recunoscătoare. În rest, ceea ce se vede este rezultatul unui stil de viață cât mai echilibrat. Chiar dacă meseria mea înseamnă multe nopți pierdute și un program haotic, sunt foarte atentă la alimentație, merg de două ori pe săptămână la sală cu antrenorul meu, alerg de două-trei ori pe săptămână și încerc să fiu consecventă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Dincolo de secretele de beauty, Elena Gheorghe a vorbit deschis și despre presiunea uriașă pe care rețelele de socializare o exercită asupra standardelor de frumusețe feminine.

„Intervențiile estetice sunt o alegere personală și nu sunt în măsură să le judec. Sunt situații în care pot aduce un plus de încredere sau pot corecta un lucru care a provocat un disconfort real. Dar mi-aș dori ca nicio femeie să nu simtă presiunea de a se schimba doar pentru că așa dictează un trend sau rețelele sociale. Mi se pare că naturalețea și autenticitatea nu se demodează niciodată”, a adăugat artista.

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Foto: Instagram

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