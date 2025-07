Elena Gheorghe a dezvăluit imagini de colecție de la nunta de acum 13 ani cu Cornel Ene. Ce mesaj a transmis artista: „Mi-ai arătat ce înseamnă dragostea cu adevărat”

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii adorabili, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe și Cornel Ene au împlinit 13 ani de căsătorie, iar cu această ocazie artista a dezvăluit câteva imagini de colecție de la nuntă, alături de un mesaj emoționant.

„Au trecut 13 ani de la nuntă și 20 de când suntem împreună… Și încă ne privim în ochi cu aceeași sclipire, cu aceeași emoție. Dragostea nu s-a stins ci dimpotrivă: s-a așezat, s-a adâncit, a crescut cu noi. E în liniștea dintre cuvinte, în felul în care ne alegem, iar și iar, chiar și atunci când e greu. Mi-ai arătat ce înseamnă dragostea cu adevărat. M-ai văzut și m-ai iubit pentru ce sunt. M-ai făcut să mă simt în siguranță în lume, dar mai ales mi-ai dat încredere în mine, să pot, să îndrăznesc, să știu că merit binele. Tu îmi știi liniștea și o protejezi. Tu mă asculți nu ca să răspunzi, ci ca să mă înțelegi. Te iubesc nu doar pentru ce am fost, ci si pentru ce suntem acum după toate. La multi ani pentru NOI!”, a scris artista.

Elena Gheorghe și Cornel Ene demonstrează că este posibil să menții un echilibru între viața personală și cariera profesională, chiar dacă nu este întotdeauna simplu. Deși se confruntă cu provocări ca orice familie, dragostea profundă care îi leagă, bucuria pe care le-o oferă cei doi copii și pasiunea comună pentru muzică îi motivează să își urmeze calea cu optimism și încredere în viitor.

„Care rutină? (râde) La noi, nicio zi nu seamănă cu alta, tot timpul intervin schimbări de locație, de activitate și nu e timp de plictiseală. Nu există o rețetă, fiecare relație are particularitățile și nevoile ei și funcționează diferit. Sunt, într-adevăr, niște chestii general valabile, cred eu, ca o relație să funcționeze: iubirea, comunicarea și respectul. La noi, cred că e foarte important că avem pasiuni comune, că am crescut și ne-am șlefuit unul pe celălalt și că, pe lângă dragostea și respectul pe care ni le purtăm, există o prietenie care e baza relației noastre – vorbim deschis, nu ascundem lucrurile sub preș. La fel de important este că ne știm limitele și cel mai bun lucru pe care îl facem și l-am învățat de la părinții mei este să îl lăsăm în pace pe cel nervos și de-abia după aia să discutăm. ‘Vorba dulce mult aduce!’ – cred că acesta este proverbul care ne ghidează viața și asta vrem să le insuflăm și copiilor noștri.

Încă un lucru care cred că merită menționat este că ne facem timp pentru noi, pentru noi doi, oricât de aglomerați sau obosiți am fi. Vorbim, ne alintăm, glumim și ne conectăm unul la celălalt. Desigur că sunt momente în care ne contrazicem, suntem nervoși, de obicei ne aprindem când vine vorba despre partea profesională, acolo iese iureș, dar cred că și aceste ‘certuri’ ajută relația, pentru că altfel nu am putea beneficia de dulcea împăcare”, a dezvăluit Elena Gheorghe într-un interviu pentru revista VIVA!