Elena Gheorghe, vacanță de vis în Grecia. Artista a publicat imagini de pe plajă, în costum de baie

Elena Gheorghe se bucură de zile însorite în Grecia, unde a plecat într-o escapadă alături de soțul ei, Cornel Ene, și cei doi copii ai lor, Nicholas și Amelie. Artista și-a surprins fanii cu imagini din vacanță, marcând atmosfera de relaxare și frumusețea spectaculoasă a locului.

Pe rețelele sociale, Elena a împărtășit impresii din vizita la faimoasa plajă Elafonissi, subliniind cât de specială a fost experiența.

„Astăzi am descoperit una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia: Elafonissi. Nisipul fin, presărat cu particule coraline zdrobite, creează un contrast uluitor cu albastrul cristalin al mării. Am făcut baie în apa de un turcoaz ireal și ne-am bucurat de tot ce oferă natura. Cel mai frumos moment: plimbarea spre insulița din larg, unde laguna e o piscină naturală, iar apoi am oprit la o tavernă cu mâncare excelentă.”, a transmis artista.

Pe lângă peisajele idilice, Elena a postat și fotografii într-un costum de baie alb, format din două piese, punându-și în evidență silueta impecabilă la cei 39 de ani ai săi.

Artista trăiește o relație de durată și discretă cu Cornel Ene, începută încă din adolescență. S-au cunoscut când ea avea doar 15 ani, iar el era colegul ei din trupa Mandinga. Astăzi, sunt nu doar parteneri de viață, ci și colaboratori în plan muzical, Cornel fiind trombonist în trupa Elenei și unul dintre cei mai importanți susținători ai ei.

Deși se confruntă cu provocări ca orice familie, dragostea profundă care îi leagă, bucuria pe care le-o oferă cei doi copii și pasiunea comună pentru muzică îi motivează să își urmeze calea cu optimism și încredere în viitor.

„Încă un lucru care cred că merită menționat este că ne facem timp pentru noi, pentru noi doi, oricât de aglomerați sau obosiți am fi. Vorbim, ne alintăm, glumim și ne conectăm unul la celălalt. Desigur că sunt momente în care ne contrazicem, suntem nervoși, de obicei ne aprindem când vine vorba despre partea profesională, acolo iese iureș, dar cred că și aceste ‘certuri’ ajută relația, pentru că altfel nu am putea beneficia de dulcea împăcare”, a dezvăluit Elena Gheorghe într-un interviu pentru revista VIVA!

În cadrul unui interviu acordat recent, Elena Gheorghe a dezvăluit că a decis să nu mai urmeze o dietă vegetariană. Artista a spus care este motivul pentru care a hotărât să consume din nou produse de origine animală. De asemenea, cântăreața a mărturisit că se consultă și cu un specialist în privința planului ei alimentar.

„Acum am reintrodus proteina animală în dieta mea, ca să zic așa. Pentru că am simțit nevoia. Și am zis că eu nu țin cont de părerile oamenilor, ci de corpul meu. Dacă corpul meu are nevoie de carne, îi dau carne, dacă, la un moment dat, o să simt nevoia să renunț din nou, o voi face. Îmi ascult corpul. Bineînțeles că ascult și sfaturile nutriționistului, pentru că, în urma analizelor, există carențe, atunci trebuie să facem ceva. Dar mă simt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Suntem bine, sănătoși, și facem mult sport. Cred că ăsta e medicamentul nr. 1, să faci spot. Cred eu! Am avut niște probleme de sănătate și stilul de viață, mai ales cel alimentar contează, dar, combinat cu sportul, nu există să nu se rezolve. Dacă nu se rezolvă de tot, măcar jumătate, cu siguranță se rezolvă din problema sănătății”, a declarat Elena Gheorghe pentru viva.ro.