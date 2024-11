Laura Cosoi, dezvăluiri inedite despre familie. Ce spune actrița despre vacanțele cu patru copii: „Am vrut să mergem la cald”

Laura Cosoi, mămică de patru fetițe, adoră să călătorească împreună cu familia. Recent, vedeta a fost într-o vacanță în Sicilia, unde a apreciat să se relaxeze și să se bucure de momente frumoase, fără a se simți obosită.

Actrița și prezentatoarea TV este cunoscută și pentru emisiunea sa, „Vacanță de vedetă”, de la Antena Stars, unde explorează diverse destinații împreună cu cei dragi. Când vine vorba de propriile călătorii, Laura Cosoi este atentă la anumite aspecte. Ba mai mult, a fost și a doua vacanță alături de cele patru fetițe.

„Am ales să mergem în Sicilia pentru că am vrut să mergem la cald și am vrut să nu avem niciun fel de greutate legat de îmbrăcat-dezbrăcat copiii, să fie super comod. A fost cumva a doua vacanță de când o avem pe Aida. Prima a fost în Bulgaria, astă vară, cea de acum, din Sicilia, a fost a doua vacanță împreună cu ea. Am mai fost în Maramureș cu botezul și tot un soi de vacanță a fost dar practic nu m-am relaxat atunci, mai mult am organizat. Recunosc că a fost absolut superb și ne-a plăcut foarte mult faptul că am fost doar noi și fetele au zburdat în libertate. Mi se pare că s-a creat o conexiune foarte frumoasă între ele și între noi cu ele”, a povestit Laura Cosoi pentru Click!

„M-a surprins Siracusa, am vizitat destul de mult față de ce ne-am propus. În fiecare zi am fost pe undeva, am testat restaurante pe plajă, am făcut masaj pe plajă, a fost chiar o vacanță foarte frumoasă în care m-aș întoarce oricând și acum ne pregătim de vacanța de iarnă, de sărbători, care o să fie undeva tot la cald. Nu am făcut încă planuri. Adică avem planuri dar încă nu am stabilit unde mergem. Recunosc că îmi este dor și de schi, și de munte, dar ne îndreptăm spre o destinație călduroasă”, a mai spus Laura Cosoi pentru sursa citată.